Adó-visszatérítést ígérnek? Vigyázat, csalás is lehet!

A legfontosabb a megelőzés, mindenki legyen résen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 7:53
Csalók élnek vissza a hivatal nevével
A NAV kiszűri a szochokedvezménnyel trükközőket Forrás: NAV
A két ünnep között sem pihennek az adathalászatra specializálódott csalók, akik ezúttal adó-visszatérítés lehetőségével kecsegtetnek. A legfontosabb a megelőzés, hogy senki ne dőljön be az adathalászoknak. Ebben segít az adóhivatal: a honlapján közzéteszi azoknak az SMS-eknek, e-maileknek a képét, amelyekkel a leggyakrabban próbálkoznak a csalók – közölte a hatóság.

Egyre többen próbálnak visszaélni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével. A csalók ezúttal e-mailben küldenek felhívást, melyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy „a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 ezer forint összegű adóvisszatérítésre jogosult”.

A kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS-üzeneteket küldenek. Nem csak adó-visszatérítésre ösztönözhetnek; van, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. Így például tavasszal többen jelezték, hogy a „NAV” küldött nekik SMS-t, amelyben jellemzően tíz- és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg.

A legfontosabb a megelőzés! A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről, a rendezéséről vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást e-mailben vagy SMS-ben!  

A hatóság értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet.  Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló SMS-ek és e-mailek megtekinthetők a honlapon. Ha ilyet vagy ehhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre!

