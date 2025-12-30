Szívszorító: négy gyermek maradt félárván, gyászol a rendőrség

Hosszan tartó betegség után, életének 41. évében elhunyt Kovács Imre rendőr törzszászlós, a Püspökladányi Rendőrkapitányság szolgálatirányítója, akitől megrendülten búcsúznak bajtársai – írja a Vaol.

A négygyermekes édesapa két évig küzdött, hogy meggyógyuljon. December 28-án hunyt el, az utolsó pillanatig dolgozott. Felesége is rendőrként dolgozik.

Egy apa, szerető férj, jó barát, kolléga ment el… négy gyermek maradt félárván

– írták róla bajtársai a Zsaruellátó közösségi oldalon.

A gyászoló család segítségre szorul.

Aki tud segíteni, ide kattintva minden információt megtalál hozzá a Vaol cikkében.

