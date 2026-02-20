Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

Orbán Viktor közösségi média felületén megosztott rövid videójában leplezte le Ukrajna törekvéseit. A kormányfő kifejtette az ok-okozati összefüggéseket azzal kapcsolatban, hogy Kijev miként szabotálja a térség energiaellátását, ezáltal veszélyeztetve az érintett országokat – leginkább Magyarországot és Szlovákiát – csupán azért, hogy saját érdekeit érvényesítse.

Orbán Viktor nem kertelt, leleplezte, mi az ukrán érdek Fotó: AFP

Ukránok arra törekednek, az a céljuk, hogy Oroszországból csak rajtuk keresztül érkezzen energia Európában

– jelentette ki a miniszterelnök.

Ezért robbantották fel az Északi Áramlatot, és ezért bénították most meg a Barátság olajvezetéket is

– mutatott rá Orbán Viktor.

A Barátság kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés

– húzta alá a kormányfő.

Az Északi Áramlatot meg azért robbantották föl, hogy az a monopolhelyzet, amely korábban Ukrajnának rendelkezésére állt, és hogy csak rajta keresztül érkezik gáz és olaj nagy mennyiségben Európában, ez fönnmaradjon – összegezte a történteket Orbán Viktor.