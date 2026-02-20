Orbán ViktorUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Orbán Viktor: Nem engedünk az ukrán zsarolásnak!

A kormányfő markáns véleményének adott hangot az ukránok Barátság kőolajvezeték kapcsán tett lépéseivel kapcsolatban. Orbán Viktor szerint semmilyen akadálya nincs a kőolajszállítás újraindításának hazánk irányába. Ukrajna monopolhelyzetet akart előidézni a térségben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 12:47
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón Washingtonban 2026. február 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács alakuló ülése után tartott sajtótájékoztatón Washingtonban 2026. február 19-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor közösségi média felületén megosztott rövid videójában leplezte le Ukrajna törekvéseit. A kormányfő kifejtette az ok-okozati összefüggéseket azzal kapcsolatban, hogy Kijev miként szabotálja a térség energiaellátását, ezáltal veszélyeztetve az érintett országokat – leginkább Magyarországot és Szlovákiát – csupán azért, hogy saját érdekeit érvényesítse.

Orbán Viktor nem kertelt, leleplezte mi az ukrán érdek
Orbán Viktor nem kertelt, leleplezte, mi az ukrán érdek Fotó: AFP

Ukránok arra törekednek, az a céljuk, hogy Oroszországból csak rajtuk keresztül érkezzen energia Európában

– jelentette ki a miniszterelnök.

Ezért robbantották fel az Északi Áramlatot, és ezért bénították most meg a Barátság olajvezetéket is

– mutatott rá Orbán Viktor.

A Barátság kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés

– húzta alá a kormányfő.

Az Északi Áramlatot meg azért robbantották föl, hogy az a monopolhelyzet, amely korábban Ukrajnának rendelkezésére állt, és hogy csak rajta keresztül érkezik gáz és olaj nagy mennyiségben Európában, ez fönnmaradjon – összegezte a történteket Orbán Viktor.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

