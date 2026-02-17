Regőczy Krisztina reakciója: A mi időnkben nem volt divat a pontozást kritizálni

Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó vasárnap a negyedik helyen zárta a milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyázásban a rövidprogramot, majd hétfő éjjel kiderült, hogy ugyanezen a helyen fejezték be a szereplésüket. Ez azonnal találgatásokat indított el, miszerint az orosz származásuk miatt nem lehettek dobogósok az ötkarikás játékokon. Sokan azonnal párhuzamot vontak az 1980-as, Lake Placidben rendezett téli játékokon – ma már ismert háttérinformációk szerint – „csak” ezüstérmet nyert Sallay András, Regőczy Krisztina jégtánc kettős akkori helyzetével, amikor a szovjet riválisuknak kellett a dobogó tetején állnia. Ráadásul olaj volt a tűzre, hogy a páros hölgytagja, Pavlova Maria megosztotta azt az üzenetet a saját közösségi oldalán, amiben a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a párosnak. Az orosz Sport.24 portál is arról ír, hogy Pavlováék bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után.

Regőczy Krisztina szerint a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a legszűkebb elitbe tartozik a páros műkorcsolyázás mezőnyében (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Regőczy Krisztina: Csak az kritizálhat, aki a helyszínen, élőben látta a kűröket

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy a kűrjükre 141,39 pontot kaptak – ez hatalmas egyéni csúcs –, ráadásul összesítésben 215,26 ponttal zártak, ami szintén rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal. Ennek ellenére nem tudtak felkapaszkodni a dobogóra, holott a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin duó hibázott, ám a rövidprogramban szerzett előnyükből megtartottak a pontozók szerint annyit, ami elég volt számukra a harmadik helyhez.

Műkorcsolya, páros, végeredmény:

Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75 Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09 Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26

Az idei Év sportolója gálán Sallay Andrással együtt Életműdíjat kapott Regőczy Krisztina szerint kizárólag az mondhat véleményt a pontozásról, aki a helyszínen, élőben követte nyomon a párosok versenyét, és rendelkezik annyi szakmai tudással, hogy minden mozdulatot képes helyesen megítélni.