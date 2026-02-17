regőczy krisztinapavlova mariasviatchenko alexeisallay andráspárostéli olimpiaműkorcsolya

Regőczy Krisztina reakciója: A mi időnkben nem volt divat a pontozást kritizálni

Az 1980-as, Lake Placidben rendezett téli olimpián történtek mintha újra megelevenedtek volna a jelenleg is zajló milánói–cortinai ötkarikás játékokon, ugyanis arról szólnak a hírek, hogy a páros műkorcsolyában a magyar színekben induló Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó azért végzett a negyedik helyen hétfőn, mert lepontozták őket, így lemaradtak a dobogóról. A 46 évvel ezelőtt jégtáncban Sallay András oldalán olimpiai ezüstérmes Regőczy Krisztina lapunknak kijelentette, csak az tehet igazságot Pavlováék ügyében, aki a helyszínen, élőben látta a kűröket, hiszen a legjobb hat olyan magas szinten versenyez, hogy nüanszok döntik el, ki melyik helyen végez. Hozzátette, ők csak négy évtized elteltével alkottak véleményt a saját helyezésükről, amikor már kiderültek részletek az 1980-as pontozásról, addig maximum érezték, hogy valami volt a háttérben.

Molnár László
2026. 02. 17. 14:25
Regőczy Krisztina szerint csak az alkothat jogos kritikát a pontozásról, aki a helyszínen élőben látta a kűröket
Regőczy Krisztina szerint csak az alkothat jogos kritikát a pontozásról, aki a helyszínen élőben látta a kűröket Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld
Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó vasárnap a negyedik helyen zárta a milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyázásban a rövidprogramot, majd hétfő éjjel kiderült, hogy ugyanezen a helyen fejezték be a szereplésüket. Ez azonnal találgatásokat indított el, miszerint az orosz származásuk miatt nem lehettek dobogósok az ötkarikás játékokon. Sokan azonnal párhuzamot vontak az 1980-as, Lake Placidben rendezett téli játékokon – ma már ismert háttérinformációk szerint – „csak” ezüstérmet nyert Sallay András, Regőczy Krisztina jégtánc kettős akkori helyzetével, amikor a szovjet riválisuknak kellett a dobogó tetején állnia. Ráadásul olaj volt a tűzre, hogy a páros hölgytagja, Pavlova Maria megosztotta azt az üzenetet a saját közösségi oldalán, amiben a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a párosnak. Az orosz Sport.24 portál is arról ír, hogy Pavlováék bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után.

Regőczy Krisztina szerint a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a legszűbebb elitbe tartozik a páros műkorcsolyázás mezőnyében
Regőczy Krisztina szerint a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a legszűkebb elitbe tartozik a páros műkorcsolyázás mezőnyében (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Regőczy Krisztina: Csak az kritizálhat, aki a helyszínen, élőben látta a kűröket

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy a kűrjükre 141,39 pontot kaptak – ez hatalmas egyéni csúcs –, ráadásul összesítésben 215,26 ponttal zártak, ami szintén rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal. Ennek ellenére nem tudtak felkapaszkodni a dobogóra, holott a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin duó hibázott, ám a rövidprogramban szerzett előnyükből megtartottak a pontozók szerint annyit, ami elég volt számukra a harmadik helyhez.

Műkorcsolya, páros, végeredmény:

  1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75
  3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26

Az idei Év sportolója gálán Sallay Andrással együtt Életműdíjat kapott Regőczy Krisztina szerint kizárólag az mondhat véleményt a pontozásról, aki a helyszínen, élőben követte nyomon a párosok versenyét, és rendelkezik annyi szakmai tudással, hogy minden mozdulatot képes helyesen megítélni.

– Én nem láttam a helyszínen a legjobbak kűrjeit, így nem akarok állást foglalni a pontozók munkájáról. Mindenesetre annyit elmondhatok, hogy annyi kis nüansz alapján dől el, hogy abban a pillanatban ki teljesít jobban. Egy olimpián a legjobb hat fantasztikus tudással rendelkezik, a pillanat töredék része alatt eldőlhetnek a helyezések. 

A mi időnkben egyáltalán nem volt divat, hogy bíráljuk a pontozókat, mi maximum belül éreztük, hogy a hibátlan teljesítményünk akár aranyat is érhetett volna. 

Mi négy évtizeddel később, amikor eljutottak hozzánk bizonyos részletek, kezdtük el feszegetni, mi is történt Lake Placidben – jelentette ki lapunknak Regőczy Krisztina.

A nemrég Életmű-díjat kapott Regőczy Krisztina, Sally András olimpiai ezüstérmes és világbajnok jégtánc kettős csak pár éve tudta meg, miért nem nyerhetettek fényesebb érmet 1980-ban, Lake Placidben
A nemrég Életműdíjat kapott Regőczy Krisztina, Sallay András olimpiai ezüstérmes és világbajnok jégtánc kettős csak pár éve tudta meg, miért nem nyerhettek fényesebb érmet 1980-ban, Lake Placidben (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzetnek adott, egy évvel ezelőtti interjújában elárulta, pár évvel ezelőtt tudták meg, hogy az olimpiai vereségük egy politikai döntés eredménye volt, mégpedig nagyon sok résztvevővel. Szerteágazó alkudozások vezettek el odáig, hogy 1980-ban a téli olimpiai bajnok a szovjet Natalja Linyicsuk, Gennagyij Karponoszov kettős lett, míg számunkra maradt a dobogó második foka. 

– Az egész sportvilág morgott amiatt, ahogy velünk elbántak, a Nemzetközi Olim­piai Bizottság akkori elnöke, Lord Killanin a Lake Placid-i olimpia botrányának nevezte az esetünket. 

Aztán szintén kiderült, hogy a három héttel későbbi, Dortmundban nyert világbajnoki cím is következmény volt, már az olimpián kimondták, hogy legközelebb mi jövünk. 

Ez nyílt titok volt, ami nagyon nyomasztott minket Bandival. Hiszen nem engedhettük meg magunknak, hogy a legkisebb hibát is elkövessük a kötelező és a kűr során, mert akkor végérvényesen ránk süthették volna, hogy az olimpiáért cserébe megkaptuk a világbajnoki aranyat. Dortmundban sikerült életünk legfegyelmezettebb legjobbját nyújtanunk. Megérdemelten nyertünk! – fogalmazott egy éve Regőczy Krisztina.

Regőczy Krisztina úgy véli, mára már a honosítás világtendeciává vált és egyáltalán nemcsak a korcsolyában fordul elő
Regőczy Krisztina úgy véli, a honosítás világtendeciává vált és egyáltalán nem csak a korcsolyában fordul elő (Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport)

Olimpiai ezüstérmesünk szerint a honosításnak két oldala van

A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó Európa-bajnoki bronzérme, illetve az olimpiai 4. helye az esetleges pontozói anomáliák ellenére is megosztja a szurkolókat. Van, aki szerint ők már a magyar sikerekért, magyar színekben küzdenek, míg mások azt mondják, ők orosznak születtek, a honosításuk ellenére nem az itthon kinevelt hazai sportolók érték el ezt az eredményt. Regőczy Krisztina is úgy véli, ennek a honosítási hullámnak két oldala van.

– Lassan négy évvel ezelőtt kirobbant az orosz–ukrán háború, és emiatt szigorúan politikai döntésből az orosz sportolókat mindenhonnan kizárták. Hogy visszaszerezzék a versenyzési lehetőségeiket, országot váltottak, és a világ befogadta őket. Ez nekik jó volt, eredményesség szempontjából a magyar műkorcsolyának is, hogy ez a két fiatal a hazánkat választotta. Aranyosak, helyesek, a párosok nemzetközi mezőnyének a legszűkebb elitjébe tartoznak. Ugyanakkor nem hallgatható el az érem másik oldala, hogy a világtendenciává vált honosítási hullám, ami nemcsak a korcsolyát érte el, visszaveti a hazai utánpótlást, sokan a háttérbe szorulva inkább elhagyták a sportágat – mondta ki Regőczy Krisztina.

Hozzátette, azzal, hogy segítünk a tehetséges fiataloknak versenyzési lehetőséget adni, nagyon egyetért. 

A Regőczy, Sallay jégtánc kettős kűrje az 1980-as téli olimpián:

 

 

