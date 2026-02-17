Regőczy Krisztina reakciója: A mi időnkben nem volt divat a pontozást kritizálni

Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó vasárnap a negyedik helyen zárta a milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyázásban a rövidprogramot, majd hétfő éjjel kiderült, hogy ugyanezen a helyen fejezték be a szereplésüket. Ez azonnal találgatásokat indított el, miszerint az orosz származásuk miatt nem lehettek dobogósok az ötkarikás játékokon. Sokan azonnal párhuzamot vontak az 1980-as, Lake Placidben rendezett téli játékokon – ma már ismert háttérinformációk szerint – „csak” ezüstérmet nyert Sallay András, Regőczy Krisztina jégtánc kettős akkori helyzetével, amikor a szovjet riválisuknak kellett a dobogó tetején állnia. Ráadásul olaj volt a tűzre, hogy a páros hölgytagja, Pavlova Maria megosztotta azt az üzenetet a saját közösségi oldalán, amiben a 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov szerint érem járt volna a párosnak. Az orosz Sport.24 portál is arról ír, hogy Pavlováék bírói manipuláció áldozatai lettek, dobogón kellett volna végezniük a két hibátlan programjuk után.
Regőczy Krisztina: Csak az kritizálhat, aki a helyszínen, élőben látta a kűröket
A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó az Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára korcsolyázott – a szurkolók és a szakma nagy része szerint gyönyörűen. Ezt támasztja alá, hogy a kűrjükre 141,39 pontot kaptak – ez hatalmas egyéni csúcs –, ráadásul összesítésben 215,26 ponttal zártak, ami szintén rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal. Ennek ellenére nem tudtak felkapaszkodni a dobogóra, holott a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin duó hibázott, ám a rövidprogramban szerzett előnyükből megtartottak a pontozók szerint annyit, ami elég volt számukra a harmadik helyhez.
Műkorcsolya, páros, végeredmény:
- Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont
- Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75
- Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09
- Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26
Az idei Év sportolója gálán Sallay Andrással együtt Életműdíjat kapott Regőczy Krisztina szerint kizárólag az mondhat véleményt a pontozásról, aki a helyszínen, élőben követte nyomon a párosok versenyét, és rendelkezik annyi szakmai tudással, hogy minden mozdulatot képes helyesen megítélni.
