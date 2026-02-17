Rendkívüli

Békemenet lesz március 15-én

magyarpavlova mariasviatchenko alexeimagyar szurkolók

Magyar pálfordulás: az ország hirtelen a szívébe zárta az oroszokat, akikkel elbántak a téli olimpián

Magyar siker, ami akár még fényesebb lehetett volna. A magyar színekben induló Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a negyedik helyen végzett a milánói–cortinai téli olimpia páros műkorcsolyaversenyében, sokak szerint azonban érem járt volna nekik a két hibátlan program után. A korábban még támadott, „orosz” páros a verseny végére hirtelen belopta magát a magyar szurkolók szívébe.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 12:17
A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya páros berobbant idén a nemzetközi elitbe Fotó: ANTONIN THUILLIER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes magyar duó a rövidprogram után a negyedik helyről várta a folytatást, és a kűrben az utolsó csoport első párosaként lépett jégre. Pavlováék Ursine Vulpine és Annaca Without You (Nélküled) című számára korcsolyáztak, programjuk mind a tizenegy eleme hibátlan volt.

Szívek... A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya páros hálás azért, hogy magyar színekben indulhatott a milánói-cortinai téli olimpián, és a magyar szurkolók is a szívükbe zárták őket
Szívek… A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros hálás azért, hogy magyar színekben indulhatott a milánói-cortinai téli olimpián, és a magyar szurkolók is a szívükbe zárták őket Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Hibátlan kűr, egyéni csúcs, „csak” negyedik helyezés

A 141,39 pontos kűr majdnem öt ponttal haladta meg korábbi legjobbjukat, az összesített 215,26 pont pedig közel hétpontos egyéni rekord. A japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó (231,24 pont) mögött végül a georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (221,75), valamint a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (219,09) végzett a dobogón, a magyar páros 215,26 ponttal lett negyedik.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei érmet érdemelt volna!

A georgiai és a német páros is hibázott a kűrben, mégis előrébb sorolták őket, ami sokakban kérdéseket vetett fel.

Pavlova Maria az M4 Sportnak így fogalmazott: – Vegyes érzéseink vannak… Ennél jobb korcsolyázásban nem nagyon reménykedhettünk, egyéni rekordpontszámot kaptunk. Ugyanakkor negyedikek vagyunk két kiváló programmal, vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek.

S ez bizony nem savanyú a szőlő alapon fogant vélemény. Többen látják úgy, hogy a magyar páros érmet érdemelt volna.

A 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov – aki Tatjana Volosozharral két aranyat nyert Szocsiban – az Instagramon „valódi olimpiai érmeseknek” nevezte Pavlováékat. Az orosz Sport.24 portál szerint is dobogón kellett volna végezniük, s aligha beszélhetünk puszta elfogultságról, hiszen a bronzérmes német páros férfi tagja, Nikita Volodin szintén orosz származású.

„Gratulálunk! Köszönjük!” – elismerő kommentek özöne

A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség Facebook-oldalán valóságos kommentáradat indult az eredmény után. A hozzászólások túlnyomó többsége pozitív volt. Sokan röviden, tömören fejezték ki érzéseiket: „Gratulálok!”

Mások bővebben méltatták a párost:

  • „Köszönjük az élményt! Nagyon büszkék vagyunk rátok!”
  • „Azt hiszem magyarként tanulhatunk tőlük. Gratulálok! Érmet érdemeltek volna !”
  • „Csodálatos eredmény! Köszönjük szépen! Gyönyörű kűr volt!”

Több hozzászóló már nemcsak a teljesítményt, hanem a személyiségüket is kiemelte:

  • „Nagyon szimpatikus emberek”
  • „Van mit tanulni tőlük!”
  • „Sportszerűségből arany, a kűrre érem kellett volna!”
A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolya páros hibátalan rövid programot és kűrt mutatott be, mégis csak negyedik lett. Elvették tőlük az érmet?
A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros hibátalan rövid programot és kűrt mutatott be, mégis csak negyedik lett. Elvették tőlük az érmet? Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Megható gesztusok és „magyar szív”

Különösen sokakat megérintett, hogy Pavlova a rövid program után azt mondta: jó érzés volt a magyar zászlót látni. Sviatchenko Alexei pedig érezhetően törekszik arra, hogy megtanuljon magyarul, már néhány szót, rövid mondatot is elmond a nyelvünkön. Amikor vasárnap éjjel a rövid programjuk után leültek a „lihegőbe”, a kamera felé fordulva magyarul kurjantotta el magát: „Sziasztok! Köszönöm! Hajrá, magyarok!”

Ezekre a gesztusokra így reagáltak a szurkolók:

  • „Egészen megható ilyen emberi gesztust látni! Persze ők tudják, mennyi munka van egy jól lefutott kűrben. Minden elismerés, és tisztelet a szolidaritásért!”
  • „Valóban, sportszerűségből jeles. Legközelebb meglesz az érem is… A stabil, többedszeri negyedik hely is nagy érték ebben a sportágban.”

És mindezt valaki egyetlen szóba sűrítette: „Magyarok…”

A hangulat érezhetően megfordult az olimpia előtti időszakhoz képest, amikor többen azt firtatták, mit keres két orosz születésű versenyző a magyar csapatban. A verseny után azonban sokkal inkább az vált hangsúlyossá, hogy teljesítményükkel és hozzáállásukkal kiérdemelték a tiszteletet.

Epés hangok is akadtak

Természetesen negatív, epés megjegyzések is születtek:

  • „A két szovjet szurkolt a másik szovjetnek, hogy jönnek ide a magyarok?”
  • „Ha már oroszokat futtattok magyar színek alatt, legalább a nevüket le kéne tudni írni magyarul.”
  • „Tenyleg a ruszkik hol vannak az olimpiáról? Nem kvalifikáltak?”

És volt tárgyilagos, inkább elgondolkodtató hozzászólás is: „Én azért nagyon örülnék, ha egyszer tényleg magyarok versenyeznének és nem csak magyar színekben érnénk el ilyen eredményeket.”

A kommentfolyam összképe azonban egyértelmű: Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei két hibátlan programmal, egyéni csúccsal és példamutató sportszerűséggel nemcsak közel kerültek az olimpiai dobogóhoz, hanem – talán ennél is fontosabb módon – közel kerültek a magyar szurkolók szívéhez is. A milánói jégen lehet, hogy „csak” negyedikek lettek, de sokak szemében már most érmesek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.