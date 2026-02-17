Magyar pálfordulás: az ország hirtelen a szívébe zárta az oroszokat, akikkel elbántak a téli olimpián

Az idei Európa-bajnokságon bronzérmes magyar duó a rövidprogram után a negyedik helyről várta a folytatást, és a kűrben az utolsó csoport első párosaként lépett jégre. Pavlováék Ursine Vulpine és Annaca Without You (Nélküled) című számára korcsolyáztak, programjuk mind a tizenegy eleme hibátlan volt.

Szívek… A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyapáros hálás azért, hogy magyar színekben indulhatott a milánói-cortinai téli olimpián, és a magyar szurkolók is a szívükbe zárták őket Fotó: GABRIEL BOUYS / AFP

Hibátlan kűr, egyéni csúcs, „csak” negyedik helyezés

A 141,39 pontos kűr majdnem öt ponttal haladta meg korábbi legjobbjukat, az összesített 215,26 pont pedig közel hétpontos egyéni rekord. A japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó (231,24 pont) mögött végül a georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (221,75), valamint a német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (219,09) végzett a dobogón, a magyar páros 215,26 ponttal lett negyedik.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei érmet érdemelt volna!

A georgiai és a német páros is hibázott a kűrben, mégis előrébb sorolták őket, ami sokakban kérdéseket vetett fel.

Pavlova Maria az M4 Sportnak így fogalmazott: – Vegyes érzéseink vannak… Ennél jobb korcsolyázásban nem nagyon reménykedhettünk, egyéni rekordpontszámot kaptunk. Ugyanakkor negyedikek vagyunk két kiváló programmal, vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek.

S ez bizony nem savanyú a szőlő alapon fogant vélemény. Többen látják úgy, hogy a magyar páros érmet érdemelt volna.

A 2014-es olimpiai bajnok Makszim Trankov – aki Tatjana Volosozharral két aranyat nyert Szocsiban – az Instagramon „valódi olimpiai érmeseknek” nevezte Pavlováékat. Az orosz Sport.24 portál szerint is dobogón kellett volna végezniük, s aligha beszélhetünk puszta elfogultságról, hiszen a bronzérmes német páros férfi tagja, Nikita Volodin szintén orosz származású.

„Gratulálunk! Köszönjük!” – elismerő kommentek özöne

A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség Facebook-oldalán valóságos kommentáradat indult az eredmény után. A hozzászólások túlnyomó többsége pozitív volt. Sokan röviden, tömören fejezték ki érzéseiket: „Gratulálok!”

Mások bővebben méltatták a párost:

„Köszönjük az élményt! Nagyon büszkék vagyunk rátok!”

„Azt hiszem magyarként tanulhatunk tőlük. Gratulálok! Érmet érdemeltek volna !”

„Csodálatos eredmény! Köszönjük szépen! Gyönyörű kűr volt!”

Több hozzászóló már nemcsak a teljesítményt, hanem a személyiségüket is kiemelte: