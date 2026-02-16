Magyarul kiabált honosított orosz versenyzőnk a téli olimpián + videó

A 2023-as Eb-n a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az ötödik helyen zárt, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén januárban pedig bronzérmet szerzett a kontinensbajnokságon. Az orosz születésű duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben. Jegyezzük meg, hogy Sviatchenko lelkesen tanul magyarul, már nyilatkozni is hallottuk, és amikor vasárnap éjjel a rövid programjuk után leültek a „lihegőbe”, a kamera felé fordulva magyarul kurjantotta el magát: „Sziasztok! Köszönöm! Hajrá, magyarok!”

Honosított orosz versenyzőink, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei remek rövidprogramal rukkoltak ki Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az orosz születésű Pavlova, Sviatchenko duó még nem kapott ilyen magas pontszámot

A 21 éves Pavlova és a 25 esztendős Sviatchenko jókedve érthető volt. A bordó ruhában pompázó Pavlova és a bordó felsőt és fekete nadrágot viselő Sviatchenko elsőként lépett jégre a legjobb nyolc egységet felvonultató utolsó két csoportból. Az orosz születésű páros Michael Jackson Earth song című slágerére remek emeléssel és háromfordulatos dobással kezdett, amely után Sviatchenko megingás nélkül kapta el partnerét. Ezt követően tökéletesen sikerült a háromfordulatos dobott Lutz, végül pedig az ugrott tripla toeloop is, ezzel a páros a rövidprogram legnehezebb részen túl volt. Az egykezes emelés, a lépéssor és a forgások is rendben voltak. Pavlováék 73,87 pontot kaptak, ami pályafutásuk legjobb eredménye. Több mint fél ponttal múlták felül az egyéni csúcsukat.

Pavlova Maria a következőket mondta:

– Nagyon boldogok vagyunk, a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtottunk a jégen. Fantasztikus érzés volt a sok magyar zászlót látni a közönség soraiban, büszkék vagyunk, hogy a magyar színeket képviselhetjük ezen a téli olimpián. A program elején csak arra figyeltünk, hogy szinkronban legyünk, de ahogy haladtunk előre, úgy kezdtük egyre inkább élvezni a korcsolyázást és mindazt, ami körülvett minket. A családom is itt van a csarnokban, emiatt még emlékezetesebb lesz számomra ez a nap.