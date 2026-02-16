pavlova mariaisusviatchenko alexeipárostéli olimpiaműkorcsolya

Magyarul kiabált honosított orosz versenyzőnk a téli olimpián + videó

A milánói–cortinai téli olimpián páros műkorcsolyában a magyar színeket képviselő Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei vasárnap éjjel boldogan mosolyogtak a rövidprogramjukra kapott pontszámuk után, amely életük legjobbja, és amikor kiírták a kivetítőre, akkor a második helyre volt jó. A nap végén pedig a negyedik helyre, ami szenzációs eredmény. Így az orosz születésű Pavlova, Sviatchenko duó a téli olimpia mai versenynapján éjjel éremért korcsolyázhat. Pavlova azonban tartja magát az eredeti célkitűzéshez, vagyis a legjobb hatban szeretnének zárni.

2026. 02. 16. 5:27
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei páros a rövidprogramját mutatja be a műkorcsolyázók versenyében a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A 2023-as Eb-n a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az ötödik helyen zárt, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén januárban pedig bronzérmet szerzett a kontinensbajnokságon.  Az orosz születésű duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben. Jegyezzük meg, hogy Sviatchenko lelkesen tanul magyarul, már nyilatkozni is hallottuk, és amikor vasárnap éjjel a rövid programjuk után leültek a „lihegőbe”, a kamera felé fordulva magyarul kurjantotta el magát: „Sziasztok! Köszönöm! Hajrá, magyarok!”

Honosított orosz versenyzőink, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei remek rövidprogramal rukkoltak ki
Honosított orosz versenyzőink, Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei remek rövidprogramal rukkoltak ki Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Az orosz születésű Pavlova, Sviatchenko duó még nem kapott ilyen magas pontszámot

A 21 éves Pavlova és a 25 esztendős Sviatchenko jókedve érthető volt. A bordó ruhában pompázó Pavlova és a bordó felsőt és fekete nadrágot viselő Sviatchenko elsőként lépett jégre a legjobb nyolc egységet felvonultató utolsó két csoportból. Az orosz születésű páros Michael Jackson Earth song című slágerére remek emeléssel és háromfordulatos dobással kezdett, amely után Sviatchenko megingás nélkül kapta el partnerét. Ezt követően tökéletesen sikerült a háromfordulatos dobott Lutz, végül pedig az ugrott tripla toeloop is, ezzel a páros a rövidprogram legnehezebb részen túl volt. Az egykezes emelés, a lépéssor és a forgások is rendben voltak. Pavlováék 73,87 pontot kaptak, ami pályafutásuk legjobb eredménye. Több mint fél ponttal múlták felül az egyéni csúcsukat.

Pavlova Maria a következőket mondta:

– Nagyon boldogok vagyunk, a tőlünk telhető legjobb teljesítményt nyújtottunk a jégen. Fantasztikus érzés volt a sok magyar zászlót látni a közönség soraiban, büszkék vagyunk, hogy a magyar színeket képviselhetjük ezen a téli olimpián. A program elején csak arra figyeltünk, hogy szinkronban legyünk, de ahogy haladtunk előre, úgy kezdtük egyre inkább élvezni a korcsolyázást és mindazt, ami körülvett minket. A családom is itt van a csarnokban, emiatt még emlékezetesebb lesz számomra ez a nap.

Noha az egyik lépéskombinációra nem kapták meg azt a pontot, amit szerettek volna, a magyar páros elmondta, semmin sem változtatnának.

– Hétfőn következik a kűr, ahol megint megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani, aztán a pontozók döntenek, és megnézzük, mire lesz elég a teljesítményünk. Nagyon remélem, hogy elérjük a célunkat, és bejutunk a legjobb hat közé – nyilatkozta Pavlova.

Műkorcsolya, páros, állás a rövidprogram után:

  1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46
  3. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87
  5.  Riku Miura, Ryuichi Kihara (Japán) 73,11

 

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

