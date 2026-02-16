Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem lett magyar érem a téli olimpián + videó

A 21 éves Pavlova Maria és a 25 esztendős Sviatchenko Alexei a 2023-as Eb-n már az ötödik helyen zárt magyar színeben, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén januárban pedig bronzérmet szerzett a sheffieldi kontinensbajnokságon. Az orosz születésű duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben, mindez hűen tükrözi, hogy ott vannak a legjobbak között. Az olimpia előtt azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Milánóban a legjobb hat között szeretnének végezni, és a vasárnapi rövidprogamban sokat tettek ezért. Életük legjobb pontszámával, 73,87-tel végül negyedik helyre kerültek.
Amikor kiírták a pontszámukat, többek között a címvédő, a milánói ötkarikás játékok miatt visszatért kínai Szuj Ven-csing (Sui Wenjing) és Han Cung (Han Cong) párost is megelőzték, csak a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud kettős volt előttük. A folytatásban az amerikai Ellie Kam, Daniel O’Shea duó sem tudott eléjük kerülni, amely Milánóban a csapatversenyben olimpiai bajnok lett. A legnagyobb esélyesek közül a két éve világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó komoly rontások után ugyancsak mögéjük került, miként a 2023-ban Európa-bajnok, vb-bronzérmes olasz Sara Conti, Niccolo Macii kettős, majd a kétszeres világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi egység is. A rövidprogramban végül az első helyen a tavaly Eb-aranyérmes, idén Eb-2. német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin kettős zárt, s Pavlováékat rajtuk és az említett kanadaikon kívül még a regnáló Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava páros tudta megelőzni. Pereiráék harmadik helyét nagy meglepetésként könyvelhettük el, ők a világbajnokságkon eddig csak a hatodik helyig jutottak.
A rövidprogram után az első nyolc sorrendje így nézett ki:
- Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont
- Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46
- Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60
- Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87
- Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 73,11
- Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 72,66
- Ellie Kam, Daniel O’Shea (Egyesült Államok) 71,87
- Sara Conti, Niccolo Macii (Olaszország) 71,70
Azaz a második és a nyolcadik helyezett között kevesebb mint négy pont volt a különbség. Az említett 2024-es világbajnok Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó viszont a 14. helyen állva 66,04 pontjával lemondhatott az éremről.
