Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem lett magyar érem a téli olimpián + videó

A 21 éves Pavlova Maria és a 25 esztendős Sviatchenko Alexei a 2023-as Eb-n már az ötödik helyen zárt magyar színeben, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén januárban pedig bronzérmet szerzett a sheffieldi kontinensbajnokságon. Az orosz születésű duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben, mindez hűen tükrözi, hogy ott vannak a legjobbak között. Az olimpia előtt azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Milánóban a legjobb hat között szeretnének végezni, és a vasárnapi rövidprogamban sokat tettek ezért. Életük legjobb pontszámával, 73,87-tel végül negyedik helyre kerültek.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei vasárnap parádés rövidprogramot mutatott be Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Amikor kiírták a pontszámukat, többek között a címvédő, a milánói ötkarikás játékok miatt visszatért kínai Szuj Ven-csing (Sui Wenjing) és Han Cung (Han Cong) párost is megelőzték, csak a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud kettős volt előttük. A folytatásban az amerikai Ellie Kam, Daniel O’Shea duó sem tudott eléjük kerülni, amely Milánóban a csapatversenyben olimpiai bajnok lett. A legnagyobb esélyesek közül a két éve világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó komoly rontások után ugyancsak mögéjük került, miként a 2023-ban Európa-bajnok, vb-bronzérmes olasz Sara Conti, Niccolo Macii kettős, majd a kétszeres világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi egység is. A rövidprogramban végül az első helyen a tavaly Eb-aranyérmes, idén Eb-2. német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin kettős zárt, s Pavlováékat rajtuk és az említett kanadaikon kívül még a regnáló Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava páros tudta megelőzni. Pereiráék harmadik helyét nagy meglepetésként könyvelhettük el, ők a világbajnokságkon eddig csak a hatodik helyig jutottak.

A rövidprogram után az első nyolc sorrendje így nézett ki:

Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46 Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60 Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87 Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 73,11 Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 72,66 Ellie Kam, Daniel O’Shea (Egyesült Államok) 71,87 Sara Conti, Niccolo Macii (Olaszország) 71,70

Azaz a második és a nyolcadik helyezett között kevesebb mint négy pont volt a különbség. Az említett 2024-es világbajnok Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó viszont a 14. helyen állva 66,04 pontjával lemondhatott az éremről.