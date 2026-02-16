pavlova mariaMilánósviatchenko alexeiolimpiapárosMűkorcsolya Eb

Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem lett magyar érem a téli olimpián + videó

A milánói–cortinai téli olmpián hétfő este izgalmas versenyt hozott műkocsolyában a párosok kűrje, amely után a japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó lett az aranyérmes. Szenzációsan szerepelt honosított párosunk, a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó is, amely a negyedik helyen végzett. Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy nem lett magyar érem a téli olimpián... Pavlova a verseny után azt mondta: vegyes érzéseik vannak, de büszkék a teljesítményükre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 23:06
Pillanatfelvétel Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei gyönyörű kűrjéből Fotó: GABRIEL BOUYS Forrás: AFP
A 21 éves Pavlova Maria és a 25 esztendős Sviatchenko Alexei a 2023-as Eb-n már az ötödik helyen zárt magyar színeben, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén januárban pedig bronzérmet szerzett a sheffieldi kontinensbajnokságon. Az orosz születésű duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben, mindez hűen tükrözi, hogy ott vannak a legjobbak között. Az olimpia előtt azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Milánóban a legjobb hat között szeretnének végezni, és a vasárnapi rövidprogamban sokat tettek ezért. Életük legjobb pontszámával, 73,87-tel végül negyedik helyre kerültek.

Assago, 2026. február 15. Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei páros a rövidprogramját mutatja be a műkorcsolyázók versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 15-én. MTI/Illyés Tibor
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei vasárnap parádés rövidprogramot mutatott be Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Amikor kiírták a pontszámukat, többek között a címvédő, a milánói ötkarikás játékok miatt visszatért kínai Szuj Ven-csing (Sui Wenjing) és Han Cung (Han Cong) párost is megelőzték, csak a kanadai Lia Pereira, Trennt Michaud kettős volt előttük. A folytatásban az amerikai Ellie Kam, Daniel O’Shea duó sem tudott eléjük kerülni, amely Milánóban a csapatversenyben olimpiai bajnok lett. A legnagyobb esélyesek közül a két éve világbajnok kanadai Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó komoly rontások után ugyancsak mögéjük került, miként a 2023-ban Európa-bajnok, vb-bronzérmes olasz Sara Conti, Niccolo Macii kettős, majd a kétszeres világbajnok japán Miura Riku, Kihara Rjuicsi egység is. A rövidprogramban végül az első helyen a tavaly Eb-aranyérmes, idén Eb-2. német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin kettős zárt, s Pavlováékat rajtuk és az említett kanadaikon kívül még a regnáló Európa-bajnok grúz Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava páros tudta megelőzni. Pereiráék harmadik helyét nagy meglepetésként könyvelhettük el, ők a világbajnokságkon eddig csak a hatodik helyig jutottak.

A rövidprogram után az első nyolc sorrendje így nézett ki:

  1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46
  3. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87
  5. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 73,11
  6. Szuj Ven-csing, Han Cung (Kína) 72,66
  7. Ellie Kam, Daniel O’Shea (Egyesült Államok) 71,87
  8. Sara Conti, Niccolo Macii (Olaszország) 71,70

Azaz a második és a nyolcadik helyezett között kevesebb mint négy pont volt a különbség. Az említett 2024-es világbajnok Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó viszont a 14. helyen állva 66,04 pontjával lemondhatott az éremről.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrben is remekelt

Hétfőn már csak a legjobb tizenhat páros mutathatta be a kűrjét, a rövid program eredményei alapján fordított sorrendben, így a  Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős a 13. jégre lépő volt. Előttük a közvetlen riválisak közül az amerikaiak nagyon rossz napot fogtak ki – Ellie Kam kétszer is elesett –, de az olaszok és a kínaiak sem parádéztak. A japánok viszont szenzációs programmal rukkoltak ki, megmutatták, miért is kétszeres világbajnokok. A kűrjükre 158,13 pontot kaptak, a 234,24-es összpontszámuk pedig olyan magas volt, hogy azt találgathattuk, hogy a rövid program után elfoglalt ötödik helyükről megnyerhetik-e az olimpiát. 

Kis szünet után az utolsó csoportban elsőként jöttek Pavlováék, akik ugyancsak gyönyörű programot varázsoltak a jégre, mind a tizenegy elemük hibátlan volt! A kűrjükre életük legmagasabb pontszámát kapták, 141,39-et, és 215,26-tal a második helyre kerültek a japánok mögé. 

 

A kanadaiak már a programjuk elején kétszer is hibáztak, és a 192,61-es pontszámukkal a hatodik helyre csúsztak vissza. Anasztaszija Metelkina és Luka Berulava kűrje közel sem volt olyan pontos, mint a mieinké, de 146,29 pontot kaptak rá, és 221,75-tel bejöttek a második helyre. Az utolsóként szólított Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros is hibázott, ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy a japánok, a Miura Riku, Kihara Rjuicsi duó nyerte meg az olimpiát. A kérdés az volt, hogy lesz-e magyar bronzérem. Sajnos nem lett, mert a németek 219,09-cel zártak, ők lettek a bronzérmesek. A Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó negyedik lett, de mondani sem kell, ez is hatalmas siker.

Pavlova Maria: Büszkék lehetünk erre a teljesítményre

Pavlova Maria az M4 Sportnak a következőket nyilatkozta:

– Vegyes érzéseink vannak, boldogok vagyunk a felkészülés miatt, tegnap és ma is kiválóan teljesítettünk. Ennél jobb korcsolyázásban nem nagyon reménykedhettünk, egyéni rekordpontszámot kaptunk. Ugyanakkor negyedikek vagyunk két kiváló programmal, vannak, akik hibáztak, és mégis előttünk végeztek. Mi megtettünk mindent, amit tudtunk. Élveztük, hogy itt lehettünk, amikor realizáltuk, hogy rendben volt a programunk, nagyon boldogok voltunk. Büszkék lehetünk erre a teljesítményre. Az első két szezonunk nagyon jól alakult, az előző kicsit hullámvasútra sikerült. Ez az év sem kezdődött jól Alexei vállsérülése miatt, de csodálatos, hogy eljutottunk közösen az olimpiáig, büszke vagyok rá is, hogy ilyen keményen dolgozott minden edzésen. Nagyon büszkék vagyunk erre a négy évre!

Műkorcsolya, páros:

  1. Miura Riku, Kihara Rjuicsi (Japán) 231,24 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 221,75
  3. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 219,09
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 215,26

 

