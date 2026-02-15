Csoda a jégen: a Pavlova, Sviatchenko magyar páros közel az éremhez a téli olimpián! + videó

Pavlova Maria már a 2022-es Európa-bajnokságon is magyar színekben indult, akkor Nagy Balázs volt a partnere, és a duó a 11. helyen végzett. A 2023-as Eb-n már a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros lépett a jégre, az ötödik helyen zárt, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén pedig bronzérmet szerzett a kontinensbajnokságon. A téli olimpia előtt január közepén Sheffieldben nem sokon múlt, hogy Pavlováék nem fényesebb érmet nyertek, hiszen a végeredmény ez lett: 1. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 215,76 pont , 2. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 203,87, 3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 202,56. A duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben. Az olimpián a pontszerző hely elérésének reményében indult.

A Pavlova, Sviatchenko páros Eb-bronzot szerzett a téli olimpia előtt

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei részt vett a megnyitóünnepségen, majd a Milánótól másfél órányi autóútra lévő Bellinzonába utaztak, ott folytatták a felkészülésüket. Milánóban csak napi egy edzésre lett volna lehetőségük, s úgy gondolták, hogy ennél többre van szükségük.

A Pavlova, Sviatchenko páros a negyedik helyen áll a kűr előtt

– Ez az első olimpiánk, ezért számunkra minden új és különleges, de egyben lenyűgöző is – nyilatkozta korábban a 21 éves Pavlova, aki az akkreditációs nyakba akasztójára gyűjti a különböző országok kitűzőit, s rövid idő alatt nagy kollekcióra tett szert.

Az olimpián tizenkilenc páros szerepelhet, a rövidprogram eredményei alapján pedig hétfőn a legjobb tizenhat mutathatja be a kűrjét. A rövidprogramban Pavlovák vasárnap este az utolsó előtti csoporban léptek jégre, és remekül teljesítettek, 73,87 pontot kaptak, többet, mint az Eb-n, s ez egyben életük legjobb rövidprogramja lett! Ezzel a második helyre kerültek, és többek között a címvédő kínai Szuj Ven-csing (Sui Wenjing) és Han Cung (Han Cong) párost is megelőzték. De a folytatásban az amerikai Ellie Kam, Daniel O'Shea duó sem tudott eléjük kerülni, amely Milánóban a csapatversenyben olimpiai bajnok lett. S amikor az utolsó páros is lejött a jégről, azt rögzíthettük, hogy Pavlováék a negyedik helyen állnak, ami szenzációs eredmény! A kűrt hétfő este rendezik.