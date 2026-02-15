pavlova mariasviatchenko alexeiolimpiaMűkorcsolya Eb

Csoda a jégen: a Pavlova, Sviatchenko magyar páros közel az éremhez a téli olimpián! + videó

A milánói–cortinai olimpián vasárnap a műkorcsolya versenyein a párosok is bemutatkoztak. Magyar színekben a honosított, orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a parádés rövidprogramja után a szenzációs negyedik helyen áll, és meglehet, hogy a téli olimpia legjobb magyar eredményét szállítja. A kűrt hétfő este rendezik.

2026. 02. 15. 23:00
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei páros a rövidprogramját mutatja be a műkorcsolyázók versenyében a 2026-os milánói–cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Pavlova Maria már a 2022-es Európa-bajnokságon is magyar színekben indult, akkor Nagy Balázs volt a partnere, és a duó a 11. helyen végzett. A 2023-as Eb-n már a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros lépett a jégre, az ötödik helyen zárt, 2024-ben és 2025-ben negyedik lett, idén pedig bronzérmet szerzett a kontinensbajnokságon. A téli olimpia előtt január közepén Sheffieldben nem sokon múlt, hogy Pavlováék nem fényesebb érmet nyertek, hiszen a végeredmény ez lett: 1. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Grúzia) 215,76 pont , 2. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 203,87, 3. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei (Magyarország) 202,56. A duó a világbajnokságokon 2024-ben a negyedik, 2023-ban a hetedik, 2025-ben a nyolcadik helyen végzett. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) Grand Prix-versenyein 2024-ben egy ezüstöt, 2025-ben egy ezüstöt és egy bronzot szerzett, s tavaly ötödik lett a Grand Prix-döntőben. Az olimpián a pontszerző hely elérésének reményében indult.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei részt vett a megnyitóünnepségen, majd a Milánótól másfél órányi autóútra lévő Bellinzonába utaztak, ott folytatták a felkészülésüket. Milánóban csak napi egy edzésre lett volna lehetőségük, s úgy gondolták, hogy ennél többre van szükségük.  

A Pavlova, Sviatchenko páros a negyedik helyen áll a kűr előtt

– Ez az első olimpiánk, ezért számunkra minden új és különleges, de egyben lenyűgöző is – nyilatkozta korábban a 21 éves Pavlova, aki az akkreditációs nyakba akasztójára gyűjti a különböző országok kitűzőit, s rövid idő alatt nagy kollekcióra tett szert.

Az olimpián tizenkilenc páros szerepelhet, a rövidprogram eredményei alapján pedig hétfőn a legjobb tizenhat mutathatja be a kűrjét. A rövidprogramban Pavlovák vasárnap este az utolsó előtti csoporban léptek jégre, és remekül teljesítettek, 73,87 pontot kaptak, többet, mint az Eb-n, s ez egyben életük legjobb rövidprogramja lett! Ezzel a második helyre kerültek, és többek között a címvédő kínai Szuj Ven-csing (Sui Wenjing) és Han Cung (Han Cong) párost is megelőzték. De a folytatásban az amerikai Ellie Kam, Daniel O'Shea duó sem tudott eléjük kerülni, amely Milánóban a csapatversenyben olimpiai bajnok lett. S amikor az utolsó páros is lejött a jégről, azt rögzíthettük, hogy Pavlováék a negyedik helyen állnak, ami szenzációs eredmény! A kűrt hétfő este rendezik.

Assago, 2026. február 15. Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei páros a rövidprogramját mutatja be a műkorcsolyázók versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 15-én. MTI/Illyés Tibor
Remekelt a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Műkorcsolya, páros, állás a rövidprogram után:

  1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46
  3. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87

Még pénteken éjjel műkorcsolyában a férfiaknál a kazah Mihail Sajdorov győzött.

A végeredmény:

  1. Mihail Sajdorov (Kazahsztán) 291,58 pont
  2. Kagijama Juma (Japán) 280,06
  3. Szato Sun (Japán) 274,90

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

