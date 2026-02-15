Liu Shaoang megszólalt a kiütése után, a kommentelőkről és a karmáról is beszélt + videó

A férfi 1500 méter döntőjébe a továbbjuttatások miatt kilenc versenyző szerepelt, így nemcsak a komoly csata és az öldöklő küzdelem, hanem a szabálytalanságok és a kicsúszások is szinte garantáltak voltak. Elsőként a kanadai Steven Dubois szállt el, majd a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok, de már kínaiként szereplő Liu Shaoang és a brit Niall Treacy összeakadt, s velük együtt a kínai Szun Long is a palánkba csapódott. Liu Shaoanggal az elődöntőben is szabálytalankodtak, ott is a falban között ki, onnan továbbjuttatták a döntőbe, a fináléban azonban már csak bosszankodhat a vétlenként pórul járt korcsolyázó...

Kaotikus jelenetek az 1500 méter döntőjében, Liu Shaoang a 14-es sisakban Fotó: WANG ZHAO / AFP

A bukásokat és a zűrzavart kihasználva az 1000 méteren győztes Van 't Wout állt az élre, akit hiába próbált visszaelőzni a nagy favoritnak tartott William Dandjinou, a sikertelen próbálkozásai után pedig már inkább a pozíciója védésére kellett koncentrálnia. A szám kanadai világbajnoka ráadásul egyszer megbillent, ezt kihasználva pedig még két riválisa elviharzott mellette. Az utolsó két körben így már csak a címvédő dél-koreai Hvang Taehonnak volt esélye megszorongatni az élen száguldó holland gyorskorcsolyázót, de végül nem került előzési pozícióba, így Van 't Wout mögött Hvangé lett az ezüst, harmadikként pedig nagy meglepetésre a lett Robert Kruzbergs ért a célba.

Liu Shaoang Milánóban korábban a kínai vegyes váltóval negyedik, 1000 méteren pedig a B-döntő megnyerésével hatodik lett, de egyik esetben sem rajta múlt, hogy nem végzett előrébb. A váltóban két csapattársa is hibázott, 1000-en pedig az elődöntőben éppen előtte buktak, így kiesett a ritmusból, ezért is nem jutott döntőbe. Az 1500 méter előtt mégis kőkemény kritikát kapott egy kínai portáltól.

Liu Shaoang a balszerencséitől függetlenül élvezi az olimpiát

A döntő után Liu Shaoang nyilatkozott az M4 Sport helyszíni stábjának.

– Amikor ilyen sokan vannak egy döntőben, akkor nagyon nehéz előremenni. Az elődöntőben már volt ütközésem, akkor továbbjuttattak, de így hátra kerültem rajtpozícióban, és ha ilyen sokan vagyunk, kívülről előremenni elég nehéz. Amikor előttem Steven belülről előzött, de egyből elesett, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy a belső előzésekkel nagyon vigyázni kell. Ezért próbáltam kívülről menni. Megmondom őszintén, nagyon jó erőben éreztem magam, szerintem ez látszódott is a sebességemen. Már visszanéztem a futamot, és láttam, hogy egyenesen mentem tovább, amikor az angol versenyző kiugrott elém. Ki is zárták, de ez nekem már nem ér semmit. A döntő előtt az arany is a szemem előtt lebegett, az érem pedig abszolút benne volt. Sok balszerencse ért már itt, most biztosan jönnek a negatív kommentelők, hogy ez a karma, de úgy érzem, hogy én megtettem mindent. A sportágunkban ezek a balszerencsék benne vannak. Voltak már itt bravúros előzéseim, de a szerencse még nem állt mellém. Ettől függetlenül nagyon élvezem az olimpiát, ez az első olimpiám, amit ki tudok élvezni és tudok egy jót versenyezni. Az érmek még nem jöttek, de ugyanúgy dolgozom tovább – fogalmazott Liu Shaoang.