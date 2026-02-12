gyorskorcsolyaKínaMilánóliu shaoangmoon wonjunolimpiatéli olimpiaolimpiai bajnokliu shaolin sándor

Liu Shaoang vállára hatalmas terhet tettek, kitört a botrány Kínában

A milánói–cortinai téli olimpián csütörtökön rövid pályás gyorskorcsolyában a női 500 és a férfi 1000 méteres számokban érmeket osztanak. Az előfutamok után magyar színekben csak honosított versenyzőnk, Moon Wonjun folytathatja a negyeddöntőben. Kína megpróbálja feledtetni a vegyes váltóban történt malőrjét, és a magyar zászló alatt kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang is éremre tör. Közben pedig Kínában Szun Long miatt áll a bál.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 5:37
Kína három nagyon csalódott versenyzője a vegyes váltó döntője után: Szun Long, Liu Shaoang és Csang Csutong Fotó: Xinhua/Hu Xingyu
A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első, keddi versenynapján a női 500 méter selejtezőjéből Végi Diána Laura nem jutott tovább, miként férfi 1000 méteren Nógrádi Bence sem. Nógrádi futamából a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang Kína képviseletében ment tovább az első helyen. Honosított versenyzőnk, a dél-koreai születésű Moon Wonjun viszont továbbjutott a negyeddöntőbe. Kedden vegyes váltónk búcsúzott a negyeddöntő után, a Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Végi Diána Laura, Somodi Maja összetételű egységünk a végelszámolásnál a 10. helyen zárt. Az aranyat az olaszok, az ezüstöt a kanadaiak, a bronzot a belgák vitték el, a címvédő kínaiak a döntőben a negyedik, utolsó helyén zártak. A finálé végén két kínai versenyző is megbillent, így az első helyről előbb a második, majd a negyedik helyre estek vissza, és hatalmas csalódás számukra, hogy még érmet sem nyertek. Liu Shaoang befutóemberént már semmit sem tehetett, a célban dühösen rázta a fejét, de később megvédte a hibázó csapattársait.

Liu Shaoang (14-es sisakban) vált a vegyes váltó döntőjében, itt még vezetett
Liu Shaoang (14-es sisakban) vált a vegyes váltó döntőjében, itt még vezetett Kína. Fotó: Xinhua/Hu Xingyu

Liu Shaoang újra megpróbál nyerni Kína színeiben

A férfi 1000 méter negyeddöntőjébe mindhárom kínai bejutott, így Liu Shaoang, Szun Long és Lin Hsziao-csun is. Utóbbi nyolc év után indul újra az ötkarikás játékokon, 2018-ban Phjongcshangban még hazai pályán, dél-koreai színekben győzött 1500 méteren Lim Hjo Dzsun néven. Négy éve a pekingi olimpián az 1000 méter döntőjében Liu Shaolin Sándor haladt át elsőként a célvonalon, de kizárták, Liu Shaoang (aki 500 méteren aranyérmes lett) így lépett előre a negyedik helyről előre a harmadikra. A fivérek 2022 végén váltottak országot. Az egyszeres olimpiai bajnok Liu Shaolin nem került be Kína milánói csapatába, de öccse elárulta, hogy szurkolóként megérkezik majd az ötkarikás játékokra.

A negyeddöntőbe jutott húsz versenyzőt négy ötös csoportba sorsolták be, ma este 20.28-kor kezdenek, az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel a két legjobb harmadik jut be az elődöntőbe. Honosított versenyzőnk, Moon Wonjun kanadai, koreai, japán és amerikai ellenfelet kapott, s a kanadai az a William Dandjinou, aki a szám egyik aranyesélyese.

A koreai, korábbi honfitársa pedig Sin Dongmin. Érdekesség, hogy Dandjinou, Sin Dongmin és Moon Wonjun kedden is ugyanabban a futamban volt, akkor kanadai, koreai, magyar volt a sorrend az első három helyen.

Természetesen az esélyesek között van Liu Shaoang is, aki kedden arról beszélt, hogy ha nem nyerne érmet az olimpián, akkor csalódott lenne. A női 500 méter döntőjét 21.36-kor, a férfi 1000 méter fináléját 21.48-kor indítják. Négy éve a pekingi ötkarikás játékokon a kínai rövid pályás gyorskorcsolyázók két aranyat, egy ezüstöt és egy bronzot szereztek, emiatt is hatalmas teher van a versenyzőik vállán. Különösen Liu Shaoangén, aki a kínai válogatott legrutinosabb tagja, vezére.

Szun Long lett a bűnös

Kínában pedig a vegyes váltó miatt áll a bál, és kemény kritikák zúdulnak Szun Longra, aki Liu Shaoang mellett a másik kínai férfi versenyző volt a döntőben. A 25 éves sportoló három körrel a vége előtt az egyik kanyarban megcsúszott, ekkor esett vissza a kínai váltó a második helyről a negyedikre, ahonnan már nem volt visszaút. A már szakkommentátorként tevékenykedő kétszeres olimpiai bajnok Vu Ta-csing kijelentette: – Ennek a hibának nem lett volna szabad megtörténnie, különösen a versenynek nem ebben a szakaszban.

Az elemzések rámutatnak, hogy Szun Long esetében aligha véletlen hibáról van szó, mert a 2022-es olimpián is hasonló történt vele, ami arra utal, hogy a nagy tét esetén nem bírja elviselni a feszültséget. 

Ez a hiba Szun Longnak pusztító csapás, hosszú időbe telhet, amíg feláll belőle. Ugyanakkor a kínai válogatott számára ez egy drága, de elengedhetetlen figyelmeztetés

 – írja a Sohu portál.

S bár a versenyzőt a közösségi médiában is rengetegen kritizálják, a megítélése nem egyoldalú. Meg kell említeni, hogy Liu Shaoang mellett több korábbi kínai klasszis kiáll mellette: így a kétszeres olimpiai bajnok Ren Zsi-vej (ő a 2022-es olimpia 1000 méteres bajnoka) és a nők között négyszeres olimpiai bajnok Vang Meng is. Utóbbi azt jósolja, hogy a peches vegyes váltó után a férfiváltók 5000 méteres versenye majd kárpótlást hoz Kínának, mert azt megnyerik. Szun Longnak azonban ma egyelőre 1000 méteren kellene bizonyítania – nem irigyeljük.

Szun Long maga alatt van, Lin Hsziao-csun pedig állítólag nincs csúcsformában, ezért nem ő futott a vegyes váltó döntőjében, így ma 1000 méteren Liu Shaoangnak kellene helyreállítania Kína renoméját.

A vegyes váltó döntője:

Műkorcsolyában pénteken lesz az éremosztás a férfiaknál, a rövid program után itt az amerikai Ilia Malinin vezet. Az állás:

  1. Ilia Malinin (amerikai) 108,16 pont
  2. Kagijama Juma (japán) 103,07
  3. Adam Siao Him Fa (francia) 102,55

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

