Liu Shaoang vállára hatalmas terhet tettek, kitört a botrány Kínában

A téli olimpián a rövid pályás gyorskorcsolya első, keddi versenynapján a női 500 méter selejtezőjéből Végi Diána Laura nem jutott tovább, miként férfi 1000 méteren Nógrádi Bence sem. Nógrádi futamából a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang Kína képviseletében ment tovább az első helyen. Honosított versenyzőnk, a dél-koreai születésű Moon Wonjun viszont továbbjutott a negyeddöntőbe. Kedden vegyes váltónk búcsúzott a negyeddöntő után, a Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Végi Diána Laura, Somodi Maja összetételű egységünk a végelszámolásnál a 10. helyen zárt. Az aranyat az olaszok, az ezüstöt a kanadaiak, a bronzot a belgák vitték el, a címvédő kínaiak a döntőben a negyedik, utolsó helyén zártak. A finálé végén két kínai versenyző is megbillent, így az első helyről előbb a második, majd a negyedik helyre estek vissza, és hatalmas csalódás számukra, hogy még érmet sem nyertek. Liu Shaoang befutóemberént már semmit sem tehetett, a célban dühösen rázta a fejét, de később megvédte a hibázó csapattársait.

Liu Shaoang (14-es sisakban) vált a vegyes váltó döntőjében, itt még vezetett Kína. Fotó: Xinhua/Hu Xingyu

Liu Shaoang újra megpróbál nyerni Kína színeiben

A férfi 1000 méter negyeddöntőjébe mindhárom kínai bejutott, így Liu Shaoang, Szun Long és Lin Hsziao-csun is. Utóbbi nyolc év után indul újra az ötkarikás játékokon, 2018-ban Phjongcshangban még hazai pályán, dél-koreai színekben győzött 1500 méteren Lim Hjo Dzsun néven. Négy éve a pekingi olimpián az 1000 méter döntőjében Liu Shaolin Sándor haladt át elsőként a célvonalon, de kizárták, Liu Shaoang (aki 500 méteren aranyérmes lett) így lépett előre a negyedik helyről előre a harmadikra. A fivérek 2022 végén váltottak országot. Az egyszeres olimpiai bajnok Liu Shaolin nem került be Kína milánói csapatába, de öccse elárulta, hogy szurkolóként megérkezik majd az ötkarikás játékokra.

A negyeddöntőbe jutott húsz versenyzőt négy ötös csoportba sorsolták be, ma este 20.28-kor kezdenek, az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel a két legjobb harmadik jut be az elődöntőbe. Honosított versenyzőnk, Moon Wonjun kanadai, koreai, japán és amerikai ellenfelet kapott, s a kanadai az a William Dandjinou, aki a szám egyik aranyesélyese.

A koreai, korábbi honfitársa pedig Sin Dongmin. Érdekesség, hogy Dandjinou, Sin Dongmin és Moon Wonjun kedden is ugyanabban a futamban volt, akkor kanadai, koreai, magyar volt a sorrend az első három helyen.