Videón a gyorskorcsolyázók afférja, ilyen botrány még nem volt a téli olimpián

A milánói–cortinai téli olimpián szerda este a férfi gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyét az amerikai Jordan Stolz nyerte meg, mögötte pedig a holland Jenning de Boo lett a második, de kettőjükről együtt sem esik annyi szó, mint egy másik holland versenyzőről. A távon vb-címvédő Joep Wennemars nagyon megjárta, s mint kiderült, nemcsak ő omlott össze, hanem a kínai Lien Ce-ven (angol átírásban Lian Ziwen) is, aki elütötte az éremtől. S a kínai szerint a futamuk után is történt ütés. Az biztos, hogy ilyen botrány még nem volt a téli olimpián.

2026. 02. 12. 11:28
A holland Joep Wennemars és a kínai Lian Ziwen a futamuk után nem volt közös nevezőn a téli olimpia gyorskorcsolya botránya után
A holland Joep Wennemars és a kínai Lien Ce-ven a futamuk után nem volt közös nevezőn Fotó: PIERO CRUCIATTI Forrás: AFP
Amint arról beszámoltunk, az amerikai Jordan Stolz, ahogy az egész idényben, úgy a milánói téli olimpián is verhetetlennek bizonyult a férfi gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében. A második helyen a holland Jenning de Boo végzett, akivel Stolz egy párban korcsolyázott, a harmadik a kínai Ning Csung-jen (Ning Zhongyan) lett. A magyar színekben induló Kim Minszok a 11. helyen zárt. A verseny során a távon vb-címvédő holland Joep Wennemars nagyon megjárta, mert a vele egy párban levő kínai ellenfele, Lien Ce-ven akadályozta, így a végelszámolásnál csak az ötödik helyen zárt. Lient kizárták, Wennemars pedig fél óra szünet után egyedül újra teljesíthette a távot, de nem tudott javítani, maradt az ötödik helyen. Ha a kínai nem szabálytalankodik vele szemben, bizonyosan dobogós lett volna, hiszen az első kísérlete hátráltatva is csupán 24 századra volt a végül bronzérmes időtől.

Lian Ziwen és Joep Wennemars ütközött, mindketten összetörtek a téli olimpia gyorskorcsolya versenye után
Lien Ce-ven és Joep Wennemars nem lesznek barátok a téli olimpia után Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Joep Wennemars érthetően dühös volt, és az még most is. Érdekesség, hogy az 1000 méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes (1998, 2002) holland Jan Bos a kínai csapat edzőjeként dolgozik, és elmondta, hogy Lien Ce-vent is nagyon megviselte, ami történt. A szabálytalanságából ráadásul egy másik kínai profitált, ami találgatásokra adott okot. Bos arról beszélt, hogy ez egy rémálom Lien Ce-ven számára:

Szeretném hangsúlyozni, hogy a szabálytalankodása nem volt szándékos, bár most egyesek ezt sugallják. Sajnálatos, hogy az emberek így gondolkodnak

 – mondta el Bos, aki elárulta, hogy Lien Ce-ven teljesen összetört és sírva fakadt.

A holland tréner odament honfitársaihoz, a versenyzője nevében elnézést kért Joep Wennemarstól és édesapjától. Erben Wennemars ugyancsak kiváló gyorskorcsolyázó volt, kétszeres olimpiai bronzérmes (2006), és hat vb-aranya is van.

 

Wennemars első felindultságában azt mondta, már nem érdekli az olimpia

Joep Wennemars a futamuk után rátámadt Lienre, de Bos megérti a reakcióját, szerinte érthető, hogy a vétlenül pórul járt gyorskorcsolyázó dühös és csalódott volt. Amikor a holland már a második korcsolyázására készült, Lien könnyes szemmel ment oda hozzá, és Wennemars elfogadta a bocsánatkérését. Erben Wennemars ugyanakkor arról beszél, hogy fia is teljesen összetört, ezt a nyilatkozatát ma hozta le a holland média:

Fájdalmas így látni a fiamat. Ő a tisztességes verseny híve, és becsületesen küzd. Azzal együtt tudna élni, ha úgy veszít, hogy nem volt elég jó. De így, hogy elvették tőle az érmet, azt nem tudja feldolgozni. Azt is mondta, hogy haza akar menni az olimpiáról… Persze, ezt nem fogja megtenni, de először fel kell dolgoznia, hogy mi történt.

Joep Wennemars szerint a fél óra pihenő nem volt elegendő arra, hogy regenerálódjon, nem jó a szabály, és csalódottan jegyezte meg, később arra senki sem emlékszik majd, hogy ötödik lett az olimpián, pedig érem járt volna neki.

A sportág szabályai szerint a keresztező egyenesben a korcsolyázóknak sávot kell cserélniük, és a belső sávból a külső sávba áthaladó korcsolyázó felelős azért, hogy ne akadályozza a versenytársát a külső sávból a belső sávba való átmenetben.

– Amikor kijöttem a kanyarból, tudtam, hogy nagyon közel vagyunk egymáshoz, de sem mellettem, sem előttem nem láttam őt. Nem szándékosan próbáltam blokkolni őt  – mondta Lien Ce-ven a Xinhua hírügynökségnek a verseny után. A kínai versenyző arról is beszélt, hogy Wennemars, amikor rátámadt, meg is ütötte, de ennek nem tulajdonít jelentőséget. 

 

Guillaume Cizeron töténelmet írt

A téli olimpián jégtáncban a Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron francia kettős győzött. Cizeron négy éve is aranyérmet nyert, de akkor még Gabriella Papadakis volt a párja, így ő az első, akinek olimpián jégtáncban sikerült nyernie egy másik párral is.

Műkorcsolya, jégtánc:

  1. Laurence Fournier Beaudry, Guillaume Cizeron (Franciaország) 225,82 pont
  2. Madison Chock, Evan Bates (Egyesült Államok) 224,39
  3. Piper Gilles, Paul Poirier (Kanada) 217,74
     


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

