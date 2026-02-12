Videón a gyorskorcsolyázók afférja, ilyen botrány még nem volt a téli olimpián

Amint arról beszámoltunk, az amerikai Jordan Stolz, ahogy az egész idényben, úgy a milánói téli olimpián is verhetetlennek bizonyult a férfi gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében. A második helyen a holland Jenning de Boo végzett, akivel Stolz egy párban korcsolyázott, a harmadik a kínai Ning Csung-jen (Ning Zhongyan) lett. A magyar színekben induló Kim Minszok a 11. helyen zárt. A verseny során a távon vb-címvédő holland Joep Wennemars nagyon megjárta, mert a vele egy párban levő kínai ellenfele, Lien Ce-ven akadályozta, így a végelszámolásnál csak az ötödik helyen zárt. Lient kizárták, Wennemars pedig fél óra szünet után egyedül újra teljesíthette a távot, de nem tudott javítani, maradt az ötödik helyen. Ha a kínai nem szabálytalankodik vele szemben, bizonyosan dobogós lett volna, hiszen az első kísérlete hátráltatva is csupán 24 századra volt a végül bronzérmes időtől.

Lien Ce-ven és Joep Wennemars nem lesznek barátok a téli olimpia után Fotó: PIERO CRUCIATTI / AFP

Joep Wennemars érthetően dühös volt, és az még most is. Érdekesség, hogy az 1000 méteren kétszeres olimpiai ezüstérmes (1998, 2002) holland Jan Bos a kínai csapat edzőjeként dolgozik, és elmondta, hogy Lien Ce-vent is nagyon megviselte, ami történt. A szabálytalanságából ráadásul egy másik kínai profitált, ami találgatásokra adott okot. Bos arról beszélt, hogy ez egy rémálom Lien Ce-ven számára:

Szeretném hangsúlyozni, hogy a szabálytalankodása nem volt szándékos, bár most egyesek ezt sugallják. Sajnálatos, hogy az emberek így gondolkodnak

– mondta el Bos, aki elárulta, hogy Lien Ce-ven teljesen összetört és sírva fakadt.

A holland tréner odament honfitársaihoz, a versenyzője nevében elnézést kért Joep Wennemarstól és édesapjától. Erben Wennemars ugyancsak kiváló gyorskorcsolyázó volt, kétszeres olimpiai bronzérmes (2006), és hat vb-aranya is van.