Elővették a magyar sportoló ittas vezetését a téli olimpián, nagy az értetlenkedés az edzésen

A téli olimpián Kim Minszok elsőként gyengébbik távján, 1000 méteren áll rajthoz, ami számára tökéletes bemelegítés lesz a jövő csütörtöki 1500 méteres versenyre. A hosszabb távon ugyanis az előző két ötkarikás játékokon bronzérmes lett még az ázsiai ország képviseletében. (Az olimpiai ezüstjét 2018-ban szerezte csapat üldözőversenyben.) Az 1000 méter nagy esélyese az amerikai Jordan Stolz, aki arra készül, hogy 500, 1000 és 1500 méteren triplázzon, amire korábban csak honfitársa, Eric Heiden volt képes 1980-ban. (Mi több, Heiden akkor öt aranyat nyert.) A 21 éves tengerentúli klasszis világbajnokságon már kétszer is megcsinálta ezt a bravúrt.

Kim Minszok (jobbra) a 2022-es olimpián bronzérmes volt Dél-Korea színeiben. Fotó: Xinhua

Kim Minszokot a 2022-es téli olimpia után júliusában ittas vezetésen kapták. A Koreai Korcsolyaszövetség 18 hónapra eltiltotta a versenyzéstől, továbbá úgy döntött, hogy három évig nem szerepelhet a válogatottban nem szerepelhet. Kim Minszok ezért elfogadta a magyar válogatottnál dolgozó szintén dél-koreai Csul Vonli hívását és 2024 júliusában magyar állampolgár lett Kim Minszok Olivér néven. A 2025-ös összetett Eb-n immár magyar színekben versenyzett, és 1500 méteren a harmadik legjobb időeredményt érte el. Mivel az első három szám után a harmadik helyen állt, indulhatott a 10 000 méteres döntő távon is, ahol a nyolc legjobb szerepelhetett. Versenykörülmények között először teljesített ilyen hosszú távot, és a nyolcadik helyen végzett.

Kim Minszok továbbra is a koreai versenyzőkkel készül együtt

Dél-Koreában a Chosun portál a hét elején hosszabb cikket közölt róla, amelyben arról ír, hogy dél-koreai színekben a dicsősége nem tartott sokáig, és az orra alá is dörgöli az ittas vezetését. Ez Észak-Csungcsong tartományban történt, a Csincson Sportolók Falujában, ahol ittasan egy járdaszegélynek ütközött. A lap idézi a Nemzeti Sport korábbi cikkét, amelyben Kim elismerte, hogy ittasan vezetett. Azt mondta, hogy ez megbocsáthatatlan hiba volt, hozzátette, hogy a baleset után eladta a gépjárművét, és megfogadta, hogy soha többé nem fog hasonló esetet előfordulni.