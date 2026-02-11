Rendkívüli

Elővették a magyar sportoló ittas vezetését a téli olimpián, nagy az értetlenkedés az edzésen

Elővették a magyar sportoló ittas vezetését a téli olimpián, nagy az értetlenkedés az edzésen

A milánói–cortinai téli olimpián ma jégre lép honosított versenyzőnk, a gyorskorcsolyázó Kim Minszok. A 26 éves sportoló nagy név a sportágban, Dél-Korea képviseletében egy ezüst- és két bronzérmet szerzett az ötkarikás játékokon. Kim országváltásában nagy szerepet játszott egy korábbi ittas vezetése, és ezt most az orra alá is dörgöli a dél-koreai média.

2026. 02. 11.
Honosított versenyzőnk, Kim Minszok szerda este 1000 méteren szerepel Forrás: Facebook/Team Hungary
A téli olimpián  Kim Minszok elsőként gyengébbik távján, 1000 méteren áll rajthoz, ami számára tökéletes bemelegítés lesz a jövő csütörtöki 1500 méteres versenyre. A hosszabb távon ugyanis az előző két ötkarikás játékokon bronzérmes lett még az ázsiai ország képviseletében. (Az olimpiai ezüstjét 2018-ban szerezte csapat üldözőversenyben.) Az 1000 méter nagy esélyese az amerikai Jordan Stolz, aki arra készül, hogy 500, 1000 és 1500 méteren triplázzon, amire korábban csak honfitársa, Eric Heiden volt képes 1980-ban. (Mi több, Heiden akkor öt aranyat nyert.) A 21 éves tengerentúli klasszis világbajnokságon már kétszer is megcsinálta ezt a bravúrt.

Kim Minszok (jobbra) a 2022-es olimpián bronzérmes volt Dél-Korea színeiben
Kim Minszok (jobbra) a 2022-es olimpián bronzérmes volt Dél-Korea színeiben. Fotó: Xinhua

Kim Minszokot a 2022-es téli olimpia után júliusában ittas vezetésen kapták. A Koreai Korcsolyaszövetség 18 hónapra eltiltotta a versenyzéstől, továbbá úgy döntött, hogy három évig nem szerepelhet a válogatottban nem szerepelhet. Kim Minszok ezért elfogadta a magyar válogatottnál dolgozó szintén dél-koreai Csul Vonli hívását és 2024 júliusában magyar állampolgár lett Kim Minszok Olivér néven. A 2025-ös összetett Eb-n immár magyar színekben versenyzett, és 1500 méteren a harmadik legjobb időeredményt érte el. Mivel az első három szám után a harmadik helyen állt, indulhatott a 10 000 méteres döntő távon is, ahol a nyolc legjobb szerepelhetett. Versenykörülmények között először teljesített ilyen hosszú távot, és a nyolcadik helyen végzett.

 

Kim Minszok továbbra is a koreai versenyzőkkel készül együtt

Dél-Koreában a Chosun portál a hét elején hosszabb cikket közölt róla, amelyben arról ír, hogy dél-koreai színekben a dicsősége nem tartott sokáig, és az orra alá is dörgöli az ittas vezetését. Ez Észak-Csungcsong tartományban történt, a Csincson Sportolók Falujában, ahol ittasan egy járdaszegélynek ütközött. A lap idézi a Nemzeti Sport korábbi cikkét, amelyben Kim elismerte, hogy ittasan vezetett. Azt mondta, hogy ez megbocsáthatatlan hiba volt, hozzátette, hogy a baleset után eladta a gépjárművét, és megfogadta, hogy soha többé nem fog hasonló esetet előfordulni.

A Chosun arról is ír, hogy bár Kim Minszok már magyar színekben versenyez, továbbra is koreai versenyzőkkel edz együtt, ami heves vitákat váltott ki Dél-Koreában. Interjúiban Kim Minszok elárulta, hogy még a világkupasorozat alatt is dél-koreai sportolókkal edzett, és háláját fejezte ki az edzői stáb megértéséért, amiért biztosították számára a megszokott edzéskörnyezet fenntartását. 

A dél-koreai média szerint feltűnő kontraszt, hogy Kim Minszok jelenleg Milánóban is a dél-korai válogatott tagjaival edz együtt, bár már nem a koreai mezt viseli.

A koreai Daum portál megemlíti, hogy Kim Minszok az egyetlen gyorskorcsolyázó a magyar küldöttségben, ezért szüksége van edzőpartnerre, és ebben a koreai csapat segítséget nyújt neki. Ez a döntés azonban kölcsönösen előnyös, a koreai versenyzőknek is hasznos a vele való közös edzés, mert segít fenntartani a versenyformájukat.

Kim Minszok korábbi csapattársaival edz
Kim Minszok  korábbi csapattársaival edz. Forrás: Yonhap News

Kim Minszok őszintén beszélt a reményeiről is:

Nem tagadom, éremért jöttem. Az eredménytől függetlenül azonban úgy szeretnék versenyezni, hogy el tudjam fogadni a saját teljesítményemet.

A milánói jégkörülményekről Kim óvatosan nyilatkozott. Pjongcshanghoz és Pekinghez képest a jeget puhábbnak, nem ideális állapotúnak érzi. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden sportolónak ugyanahhoz a környezethez kell alkalmazkodnia, így ezt nem tartja jelentős befolyásoló tényezőnek.

 

Műkorcsolyában a férfiaknál a rövid program után az amerikai Ilia Malinin vezet, az állás:

  1. Ilia Malinin (amerikai) 108,16 pont
  2. Kagijama Juma (japán) 103,07
  3. Adam Siao Him Fa (francia) 102,55

