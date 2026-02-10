Liu Shaoang egy kérdésre nem akart válaszolni a magyar médiának nyilatkozva + videó

Amint arról beszámoltunk, a házigazda olaszok nyerték a rövid pályás gyorskorcsolyázás első számát, a 2000 méteres vegyes váltót a milánói téli olimpián. A döntőben eleinte a kínaiak vezettek – a soraikban ott volt a magyarként kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang is –, de az ázsiai csapat első női korcsolyázója megbotlott a második futása során, így a hatodik olimpiáján szereplő és olasz zászlóvivő Arianna Fontana az élre állt, ráadásul jelentős előnnyel. Ezt a három rivális nem tudta ledolgozni a táv hátralévő részében, a befejező ember Pietro Sighel pedig a magabiztos előny birtokában rendkívül vagány módon, háttal (!) korcsolyázott a célba, miközben a Forum di Milano közönsége óriási hangrobbanásban tört ki. A győztes mögött a kínaiak a második és harmadik helyet is elvesztették egy újabb botlás miatt, ennek következtében a kanadaiaké lett az ezüst-, a belgáké pedig a bronzérem. Kína címvédőként negyedik lett, befutóemberként Liu Shaoang a célban dühösen rázta a fejét, a malőr nem rajta múlt. Az olaszoknál a 35 éves Fontana a 12. ötkarikás érmét és a harmadik aranyát nyerte, ráadásul mind a hat olimpián dobogóra állhatott, melyen elindult.

Liu Shaoang (jobbról a második) éremért jött Milánóba. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A döntő után Liu Shaoang a helyszínen interjút adott a Nemzeti Sportnak és az MTI-nek. – Büszke vagyok a csapatra, mert mindenki jól teljesített, s persze mondhatjuk, hogy a döntőben nekünk nem jött ki a lépés, de ugyanezt elmondhatják a hollandok is, akiknek meg az elődöntő nem sikerült, aztán a B döntőben olimpiai csúcsot futottak. A short track ilyen: ha ezt a döntőt vagy akár ezt a napot újra elkezdenénk, más vége lenne. Hibáztak a dél-koreaiak is, ez is mutatja, hogy a sportág jellegzetessége mellett az is döntött, ki hogyan viselte el a terhet, nyomás nem csak rajtunk volt. Én személy szerint nem éreztem semmiféle nyomást, de a csapatban nekem van a legtöbb tapasztalatom az olimpiákról, többeknek a milánói az első olimpiája. Márpedig egy olimpiai pályán egy olimpiai döntőben korcsolyázni teljesen más.

Liu Shaoang elárulta, Liu Shaolin Sándor szurkolóként ott lesz a lelátón

Liu Shaoang elmondta, hogy Milánóban szeretne ott lenni minél több döntőben, és akkor lenne csalódott, hogy ha egyetlen érmet sem szerezne. Természetesen szóba került az is, hogy bátyja, a magyar színekben egyszeres olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor, aki vele együtt 2022 végén váltott országot, nem került be a kínai olimpiai csapatba. Azt a kérdést, hogy erről mit gondol a testvére, elhárította, azt mondta, hogy erről őt kell megkérdezni.