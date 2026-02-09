szemko danijilolimpiaignateva mariiatéli olimpiajégtáncműkorcsolya

Sejtelmes posztjában kifakadt a téli olimpiáról hajszállal lemaradt magyar sportoló

Hajszálon múlt, hogy a milánói–cortinai téli olimpián jégtáncban nem lesz magyar induló. Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil kettős második számú tartalékként izgulhatott, és az első tartalék révbe is ért. Az ukrán származású, de évek óta Magyarországon élő, és magyarul anyanyelvi szinten beszélő Szemko „Dani” a közösségi oldalán fájdalomról és igazságtalanságról beszél. Az olimpia jégtáncversenye ma kezdődik.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 5:05
Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil második számú tartalékként izgulhatott az olimpia rajtja előtt Fotó: GEOFF ROBINS Forrás: AFP
„Pajzsokat fel a magyar lovagért! Fájdalmas és igazságtalan, de erről szól a sportunk. És mi be fogjuk bizonyítani, hogy tévednek” – írta ki az Instagram-oldalára sejtelmes posztjában a 2017 óta magyar állampolgár Szemko Danijil, aki két fotót is megosztott. Az egyiken a párosuk látható fekete-fehérben, a másikon az olimpia szimbóluma, az öt karika fehér színekben pedig fekete hátteret kapott. Amit tudhatunk: még tavaly szeptemberben az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Lenyidovics jégtáncos páros a műkorcsolyázók pekingi olimpiai pótkvalifikációs versenyén a hatodik helyen végzett, így nem szerzett kvótát a téli olimpiára, mert ehhez  az első négyben kellett volna végezni.

Téli olimpia: bosszantó, ahogy az Ignateva, Szemko duó megjárta 

Az orosz és ukrán születésű jégtáncosok alkotta magyar kettős a szabadkorcsolyázásban remekül teljesített, 103,15 ponttal a harmadik legjobb eredményt érte el, de ez csak arra volt elég, hogy a hetedikről a hatodik helyre lépjen előre 167,73 ponttal. Szoros volt a verseny, a negyedikként végző Shiyue Wang, Xinyu Lu kínai páros 168,83 ponttal zárt, az ötödik helyezett svéd Milla Ruud Reitan, Nikolaj Majorov duó 168,60 pontot korcsolyázott össze. 

Nem sok múlt, hogy legyen magyar duó az olimpia jégánc versenyében
Nem sok múlt, hogy legyen magyar duó az olimpia jégánc versenyében (Fotó: YUAN TIAN / NurPhoto)

S mint most az olimpia előtt kiderült, hogy az eddig első számú tartalék svédek jégre léphetnek az olimpián, mert a két kvótával rendelkező finnek egyik kettőse nem indulhat. A duóból Yuka Orihara nem tudta megszerezni a finn állampolgárságot. Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Lenyidovics duó tehát éppen csak lemaradt at olimpiáról, amit még fájdalmasabbá tesz, hogy Milánóban készültek az olaszok világbajnoka, Barbara Fusar-Poli irányításával.

Azon a bizonyos pekingi pótkvalifikációs versenyen, amelyen kettősünk kűrje 103,15 pontot ért, a svédeké csak 99,30-at, mégis ők vannak ott az olimpia mezőnyében, megérthetjük Szemko Dani fájdalmát.

Az olimpia jégtáncversenye ma kezdődik a ritmustánccal.

Műkorcsolyában az idén Eb-bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős korábban a világbajnoki nyolcadik helyével biztosította helyét az ötkarikás mezőnyben. Pavlováék magyar színekben világbajnokságon már negyedik helyet is szereztek.

 

 

