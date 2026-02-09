Sejtelmes posztjában kifakadt a téli olimpiáról hajszállal lemaradt magyar sportoló

„Pajzsokat fel a magyar lovagért! Fájdalmas és igazságtalan, de erről szól a sportunk. És mi be fogjuk bizonyítani, hogy tévednek” – írta ki az Instagram-oldalára sejtelmes posztjában a 2017 óta magyar állampolgár Szemko Danijil, aki két fotót is megosztott. Az egyiken a párosuk látható fekete-fehérben, a másikon az olimpia szimbóluma, az öt karika fehér színekben pedig fekete hátteret kapott. Amit tudhatunk: még tavaly szeptemberben az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Lenyidovics jégtáncos páros a műkorcsolyázók pekingi olimpiai pótkvalifikációs versenyén a hatodik helyen végzett, így nem szerzett kvótát a téli olimpiára, mert ehhez az első négyben kellett volna végezni.
Téli olimpia: bosszantó, ahogy az Ignateva, Szemko duó megjárta
Az orosz és ukrán születésű jégtáncosok alkotta magyar kettős a szabadkorcsolyázásban remekül teljesített, 103,15 ponttal a harmadik legjobb eredményt érte el, de ez csak arra volt elég, hogy a hetedikről a hatodik helyre lépjen előre 167,73 ponttal. Szoros volt a verseny, a negyedikként végző Shiyue Wang, Xinyu Lu kínai páros 168,83 ponttal zárt, az ötödik helyezett svéd Milla Ruud Reitan, Nikolaj Majorov duó 168,60 pontot korcsolyázott össze.
S mint most az olimpia előtt kiderült, hogy az eddig első számú tartalék svédek jégre léphetnek az olimpián, mert a két kvótával rendelkező finnek egyik kettőse nem indulhat. A duóból Yuka Orihara nem tudta megszerezni a finn állampolgárságot. Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil Lenyidovics duó tehát éppen csak lemaradt at olimpiáról, amit még fájdalmasabbá tesz, hogy Milánóban készültek az olaszok világbajnoka, Barbara Fusar-Poli irányításával.
Azon a bizonyos pekingi pótkvalifikációs versenyen, amelyen kettősünk kűrje 103,15 pontot ért, a svédeké csak 99,30-at, mégis ők vannak ott az olimpia mezőnyében, megérthetjük Szemko Dani fájdalmát.
Az olimpia jégtáncversenye ma kezdődik a ritmustánccal.
Műkorcsolyában az idén Eb-bronzérmes Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei kettős korábban a világbajnoki nyolcadik helyével biztosította helyét az ötkarikás mezőnyben. Pavlováék magyar színekben világbajnokságon már negyedik helyet is szereztek.
