Megszúrt jégtáncosunknak, aki egy terminátor, nagy mázlija lett Japánban

Szemko Danijil döbbenetes története az orosz sajtót is bejárta, de azok a hírek nem fedték a valóságot. Versenyzőnk, mielőtt a múlt hét végén elutazott a vb-re, a Mandiner.hu portálnak a következőket nyilatkozta.

Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil kettős az Eb-n 10. lett Forrás: MOKSZ

– A moszkvai metróban utaztam, tehát nem parkban történt a sérülés, például ez is téves információ. Egy 22 milliós városban persze sok minden megtörténhet, és tömeg is volt. Fejhallgató volt a fejemen és nem is nagyon figyeltem mi történik körülöttem. Egyszer csak éreztem, hogy valami fáj a lábamban, amikor összecsaptam vagy nekiütköztem egy embernek, de nem is láttam a személyt. Nem volt semmilyen konfliktus vagy ilyesmi. Először haza akartam menni, hogy megnézzem a sebemet, de mivel a zsebemen keresztül éreztem, hogy vérzik a lábam, akkor úgy döntöttem, hogy inkább a kórházba megyek, na meg persze fájt is. Körülbelül három centi hosszú és két centi mély lehet a seb. Inkább szúrt mint vágott. Három öltéssel varrták össze. Nem esett túl jól a szúrás, bevallom, de már nincs idő pihenésre, mert teljes erővel készülünk a világbajnokságra. Én egy magyar terminátor vagyok, teljesen mindegy, mi történik, én fél lábbal is odamegyek – fogalmazott Szemko Danijil, a rejtélyes „késelő” személyére pedig nem derült fény.

Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil kettős ott lesz a kűrben is

Az Ignateva Mariia, Szemko Danijil jégtánc kettősünk tehát ilyen előzmények után van ott a vb-n, amelyen jégtáncban 33 duó indult, és az volt a helyzet, hogy a ritmustánc után a legjobb húsz mutathatja be majd a kűrjét is. Nos a mieink éppen a 20. helyen végeztek, 63,88 ponttal, s így hajszállal továbbjutottak. A 21. helyezett francia kettős 63,81 ponttal szállt ki a versenyből – ám Szemko és Ignateva igazán megérdemelte, hogy a századok a javukra kedvezzenek. Szemkóék egyébként a januári, finnországi Eb-n a 10. helyen végeztek, jelenleg pedig tizenkét európai páros előzi meg őket, vagyis helyezésben nincsenek nagyon lemaradva. Mi több, a vb-n a pontszámokat nézve csak 0,92 pontra vannak a 16. helyezettől.

A magyar jégtáncos duó ráadásul már túlszárnyalta a tavalyi vb-teljesítményét, egy éve ugyanis a 22. helyen zárt, és akkor lemaradt a szabadkorcsolyázásról.