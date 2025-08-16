Szoboszlai Dominik a meccs után üzent Szalahnak, aki nem passzolt neki

A Liverpool a Bournemouth elleni 4-2-es győzelemmel indította a Premier League új idényét. Az eredményt látva sima mérkőzése lehetett a Vörösöknek, de ez közel sem volt így. Arne Slot együttese a második félidőben már 2-0-ra is vezetett, de a vendégek két kontratámadás révén kiegyenlítettek. a dráma a végén jött, előbb a csereként beálló Federico Chiesa lőtt a kapuba a 88. percben, majd a végeredményt Mohamed Szalah állította be. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt a Liverpoolban, utóbbit azonban Arne Slot az 59. percben lecserélte, miután a vendégek támadója, a később duplázó Antoine Semenyo ellen rengeteg párharcot vesztett, illetve egy sárga lapot is összeszedett már.

A Liverpool 4-2-re nyert a Bournemouth ellen, Szoboszlai Dominik 90 percet kapott Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A lefújás után az Anfielden a magyar válogatott csapatkapitányával interjút készített az Aréna4 helyszíni stábja.

– Megcsináltuk magunknak, hogy nehéz legyen a vége – kezdte Szoboszlai Dominik, majd kitért arra, hogy miért is nehezítették meg maguknak a találkozót. – Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy azt hittük, zsebünkben van a meccs. Pedig tudhattuk volna, hogy a Bournemouth tavaly is megnehezítette a dolgunkat, ma pedig ezt még inkább bebizonyították, hiszen visszajöttek 2-2-re.

Erről lesz szó Szoboszlai és Szalah között

Szoboszlai ugyanakkor végig bízott a győzelembe, és kiemelte, a kispadról is minőségi játékosok tudnak beállni. Ezt jól mutatta, hogy a harmadik gólt a csereként beálló Chiesa szerezte. Ezt követően a 24 éves középpályás elmondta, hogy a meccs után Mohamed Szalahval fog beszélni, miután több helyzetben sem passzolt az egyiptomi.

Nemcsak a góljánál, hanem előtte is több helyzetben ott voltam... Akár még ma vagy holnap fogunk ezekről a szituációkról ketten beszélni, ez a csapatnál bevett szokás minden meccset követően.

Zárásnak Szoboszlai elmondta, ő továbbra is ugyanazt teszi, mint eddig, és reméli, idén még sikeresebb szezonja lesz. Azt ő maga is elismerte, hogy a mostani idényben hátrébb játszik a pályán, de ő ezt élvezi, mert így többet van nála a labda.

Így teljesített Szoboszlai a Bournemouth ellen

A 24 éves középpályás ezúttal is végig a pályán volt, és ahogy az angol Szuperkupa-meccsen, úgy most is a hatos szerepkörben kezdett – ahogy arra fentebb ő maga is utalt –, de a hajrában, 2-2-es állásnál Slot feljebb küldte. Egy perc leforgása alatt két lövése is volt, emellett íme a legfontosabb mutatói: