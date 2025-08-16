Szoboszlai DominikLiverpoolBournemouthMohamed SzalahPremier League

Szoboszlai Dominik a meccs után üzent Szalahnak, aki nem passzolt neki

Szoboszlai Dominik az első perctől a pályán volt a Liverpool labdarúgócsapatának első bajnoki mérkőzésén a Bournemouth ellen. Szoboszlai a 4-2-es liverpooli győzelemmel végződő meccs után magyarul értékelt, amelyben Mohamed Szalahnak is üzent. Szoboszlait az angol sajtó is dicsérte, ismét a jobb teljesítményt nyújtó játékosok között találtuk meg.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 6:00
Szoboszlai Dominik kezdő volt a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik kezdő volt a Liverpoolban Fotó: PAUL ELLIS
A Liverpool a Bournemouth elleni 4-2-es győzelemmel indította a Premier League új idényét. Az eredményt látva sima mérkőzése lehetett a Vörösöknek, de ez közel sem volt így. Arne Slot együttese a második félidőben már 2-0-ra is vezetett, de a vendégek két kontratámadás révén kiegyenlítettek. a dráma a végén jött, előbb a csereként beálló Federico Chiesa lőtt a kapuba a 88. percben, majd a végeredményt Mohamed Szalah állította be. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt a Liverpoolban, utóbbit azonban Arne Slot az 59. percben lecserélte, miután a vendégek támadója, a később duplázó Antoine Semenyo ellen rengeteg párharcot vesztett, illetve egy sárga lapot is összeszedett már.

A Liverpool 4-2-re nyert a Bournemouth ellen, Szoboszlai Dominik 90 percet kapott
A Liverpool 4-2-re nyert a Bournemouth ellen, Szoboszlai Dominik 90 percet kapott  Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A lefújás után az Anfielden a magyar válogatott csapatkapitányával interjút készített az Aréna4 helyszíni stábja.

– Megcsináltuk magunknak, hogy nehéz legyen a vége – kezdte Szoboszlai Dominik, majd kitért arra, hogy miért is nehezítették meg maguknak a találkozót. – Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy azt hittük, zsebünkben van a meccs. Pedig tudhattuk volna, hogy a Bournemouth tavaly is megnehezítette a dolgunkat, ma pedig ezt még inkább bebizonyították, hiszen visszajöttek 2-2-re. 

Erről lesz szó Szoboszlai és Szalah között

Szoboszlai ugyanakkor végig bízott a győzelembe, és kiemelte, a kispadról is minőségi játékosok tudnak beállni. Ezt jól mutatta, hogy a harmadik gólt a csereként beálló Chiesa szerezte. Ezt követően a 24 éves középpályás elmondta, hogy a meccs után Mohamed Szalahval fog beszélni, miután több helyzetben sem passzolt az egyiptomi.

Nemcsak a góljánál, hanem előtte is több helyzetben ott voltam... Akár még ma vagy holnap fogunk ezekről a szituációkról ketten beszélni, ez a csapatnál bevett szokás minden meccset követően.

Zárásnak Szoboszlai elmondta, ő továbbra is ugyanazt teszi, mint eddig, és reméli, idén még sikeresebb szezonja lesz. Azt ő maga is elismerte, hogy a mostani idényben hátrébb játszik a pályán, de ő ezt élvezi, mert így többet van nála a labda. 

Így teljesített Szoboszlai a Bournemouth ellen

A 24 éves középpályás ezúttal is végig a pályán volt, és ahogy az angol Szuperkupa-meccsen, úgy most is a hatos szerepkörben kezdett – ahogy arra fentebb ő maga is utalt –, de a hajrában, 2-2-es állásnál Slot feljebb küldte. Egy perc leforgása alatt két lövése is volt, emellett íme a legfontosabb mutatói: 

  • 7/11 megnyert párharc
  • 4/5 szerelés 
  • 64/73 passz (88 százalékos pontosság)
  • 4/7 pontos hosszú indítás
Szoboszlai Dominik a középpálya motorja volt ismét
Szoboszlai Dominik a középpálya motorja volt ismét  Fotó: Tolga Akmen / MTI/EPA

Angliában is dicsérik Szoboszlait

A liverpooli sajtóban is a jobb osztályzatot kapó játékosok között szerepelt Szoboszlai, és jobbára dicsérő szavakat kapott.

  • A This is Anfield 8-as értékelést adott neki a tízből és ezt fűzte hozzá: „jó védekező teljesítményt nyújtott ma is. Külön ki kell emelnünk a tisztázását fejjel egy Bournemouth-szöglet után még az első félidőben. Az utolsó percig ment előre, látszik, hogy nincsenek erőnléti gondjai." Viszonyításképpen a Liverpoolból még hárman kaptak nyolcas osztályzatot (Mohamed Szalah, Cody Gakpo és Alexis Mac Allister), míg a portálnál a meccs legjobbja a kilencest kapó, az első gólt szerző, majd a másodiknál előkészítő Hugo Ekitiké lett.
  • A Liverpool Echo kiemeli, Szoboszlainak fontos szerepe volt abban, hogy a csapat 2-2 után újra átvette a mérkőzés irányítását, majd az együttes további két gólt is szerzett. Az oldalnál hetes osztályzatban részesült, ilyet vagy ennél jobbat csak Gakpo és Ekitiké kapott.
  • A liverpool.com így kezdi Szoboszlai értékelését: „könyörtelen" – utalva ezzel, hogy ismét mennyit futott és mennyi energiát tett a letámadásba. Ugyanakkor ezután a portál kritikus a magyar válogatott vezérével kapcsolatban. Mint említik, Semenyo első góljánál épp ő adta el a labdát, majd az egyik lövése inkább a szurkolókra volt veszélyes...

Szoboszlaiék a második fordulóban a szintén BL-résztvevő Newcastle Unitedhez látogatnak augusztus 25-én, hétfőn.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

