légicsapásIránTrumptüntetés

Trump légicsapásokat helyezett kilátásba, Izrael pedig csatlakozna hozzá

Az iráni tüntetéshullám közel három hete tart, és már az ország minden tartományát érinti. A teheráni vezetés hírzárlatot rendelt el és leállította az internetet, miközben az iráni biztonsági erők brutális fellépése miatt több százan haltak meg. A nemzetközi közösség önmérsékletre szólította fel Irán hatóságait, miközben Donalt Trump amerikai elnök katonai fellépést mérlegel.

András János
2026. 01. 11. 23:59
Donald Trump amerikai elnök Fotó: SAUL LOEB Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iráni tüntetéshullám közel három hete tart és már az ország mind a 31 tartományára kiterjed. A megmozdulások szombat éjjel is folytatódtak, és a beszámolók szerint már hevesebbek és nagyobb volumenűek, mint a 2022-es hidzsábellenes tiltakozások. A teheráni vezetés hírzárlatot rendelt el és országszerte leállíttatta az internetszolgáltatást. Donald Trump amerikai katonai fellépést fontolgat, miután többször is figyelmeztette az iráni biztonsági erőket, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a tüntetőkkel szemben – számolt be róla az Origo a The Telegraph cikkére hivatkozva.

Trumpnak elfogyott a türelme, rakétatámadást fontolgat az iráni biztonsági szolgálat központjai ellen
Trumpnak elfogyott a türelme, rakétatámadást fontolgat az iráni biztonsági szolgálat központjai ellen
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az iráni állami propaganda a tüntetőket az Egyesült Államok és Izrael terrorista ügynökeinek nevezi. A teheráni vezetés pedig elsősorban az amerikai elnököt okolja az eszkalációért. Lindsey Graham republikánus amerikai szenátor – aki az iráni rezsim régóta ismert bírálója – X közösségi oldalán azt írta, hogy 

az iráni nép hosszú rémálma hamarosan véget ér.

Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár pénteken közös nyilatkozatot adott ki, amelyben önmérsékletre szólították fel az iráni hatóságokat. A tüntetők már nyíltan Ali Hámenei legfelsőbb vezető hatalmának megszüntetését követelik, és a jelentések szerint szombat este is több ezren vonultak utcára a hatóságok erőszakos fellépése ellenére. Irán legfőbb ügyésze közölte, hogy 

a demonstrálókat „Isten ellenségének” tekintik, ami akár halálbüntetést is vonhat maga után. 

Ahmad-Reza Radan országos rendőrfőkapitány szombat éjjel tömeges letartóztatásokról számolt be, miközben a kórházak túlterheltségéről érkeztek hírek és arról, hogy számos sebesültet lőtt sérülésekkel kezelnek.

A NetBlocks vasárnap hajnalban jelezte, hogy az országos áramszünet már több mint 60 órája tart, és a cenzúra közvetlen veszélyt jelent az iráni lakosság biztonságára és jólétére ebben a kritikus helyzetben. 

Emberi jogi szervezetek szerint eddig legalább 192 ember halt meg az iráni biztonsági erők brutális fellépése miatt, olyan felvételek kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint a hatóságok éles lőszert vetettek be a tüntetők ellen Abyek városában, Teherán közelében.

Egyes források szerint az Egyesült Államok elnöke katonai fellépést mérlegel, és több lehetséges célpontot is bemutattak neki, köztük az elnyomásért felelős biztonsági szervek központjait. A térségben szolgáló amerikai parancsnokok azonban arra figyelmeztettek, hogy egy esetleges csapás előtt meg kell erősíteni az Egyesült Államok védelmét, mivel az iráni válaszlépést vonhat maga után. Szombat este két amerikai C-17A katonai szállítógép indult Németországból, és a Közel-Kelet irányába tartott, ami tovább erősítette a találgatásokat egy esetleges amerikai légicsapásról. Vasárnap Mohammad Báker Ghalibaf, az iráni parlament elnöke figyelmeztetést intézett a Fehér Házhoz, kijelentve: 

egy Irán elleni támadás esetén Izraelt, valamint minden amerikai bázist és hadihajót legitim célpontnak fognak tekinteni.

Eközben az izraeli hadsereg is fokozott készültségben van egy esetleges amerikai akció miatt. Benjamin Netanjahu az elmúlt hetekben többször hangsúlyozta, hogy nem fogja engedi Irán nukleáris vagy ballisztikus rakétaprogramjának újraindítását. A hírszerzési jelentések szerint Izrael egy amerikai légicsapást arra használhat fel, hogy saját iráni célpontjait támadja meg.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu