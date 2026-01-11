Trump légicsapásokat helyezett kilátásba, Izrael pedig csatlakozna hozzá

Az iráni tüntetéshullám közel három hete tart és már az ország mind a 31 tartományára kiterjed. A megmozdulások szombat éjjel is folytatódtak, és a beszámolók szerint már hevesebbek és nagyobb volumenűek, mint a 2022-es hidzsábellenes tiltakozások. A teheráni vezetés hírzárlatot rendelt el és országszerte leállíttatta az internetszolgáltatást. Donald Trump amerikai katonai fellépést fontolgat, miután többször is figyelmeztette az iráni biztonsági erőket, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a tüntetőkkel szemben – számolt be róla az Origo a The Telegraph cikkére hivatkozva.

Trumpnak elfogyott a türelme, rakétatámadást fontolgat az iráni biztonsági szolgálat központjai ellen

Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az iráni állami propaganda a tüntetőket az Egyesült Államok és Izrael terrorista ügynökeinek nevezi. A teheráni vezetés pedig elsősorban az amerikai elnököt okolja az eszkalációért. Lindsey Graham republikánus amerikai szenátor – aki az iráni rezsim régóta ismert bírálója – X közösségi oldalán azt írta, hogy

az iráni nép hosszú rémálma hamarosan véget ér.

Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár pénteken közös nyilatkozatot adott ki, amelyben önmérsékletre szólították fel az iráni hatóságokat. A tüntetők már nyíltan Ali Hámenei legfelsőbb vezető hatalmának megszüntetését követelik, és a jelentések szerint szombat este is több ezren vonultak utcára a hatóságok erőszakos fellépése ellenére. Irán legfőbb ügyésze közölte, hogy

a demonstrálókat „Isten ellenségének” tekintik, ami akár halálbüntetést is vonhat maga után.

Ahmad-Reza Radan országos rendőrfőkapitány szombat éjjel tömeges letartóztatásokról számolt be, miközben a kórházak túlterheltségéről érkeztek hírek és arról, hogy számos sebesültet lőtt sérülésekkel kezelnek.