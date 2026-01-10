iránnagykövetségtüntetés

Az iráni nagykövetség erkélyére mászott fel egy tüntető Londonban + videó

Egy tiltakozó felmászott az iráni nagykövetség erkélyére London belvárosában, és letépte az ország jelenlegi zászlaját. Az iráni vezetés ellen tüntetők az iráni nagykövetségek előtt demonstráltak világszerte.

Magyar Nemzet
2026. 01. 10. 20:42
Egy tüntető levetti az iráni zászlót az iráni nagykövetség erkélyéről London központjában Fotó: HANDOUT Forrás: AFPTV/UGC
A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy egy férfi lecseréli a zászlót az 1979-ben bekövetkezett forradalom előtti zászlóra, amelyet az országban gyakran használnak az ellenzéki csoportok – írta a The Guardian.

Az iráni nagykövetség erkélyére mászott fel egy tüntető Londonban Fotó: HANDOUT / AFPTV/UGC
A helyi hatóságok szerint szombaton Kensingtonban a tüntetésen 500-1000 ember vett részt. Két személyt tartóztattak le, birtokháborítás és mentők elleni támadás miatt. A rendőrök egy harmadik személyt is keresnek. A rendőrség közölte, hogy ugyan nem utalt semmi további rendzavarásra, de egységeik a helyszínen maradtak a nagykövetség épületének védelmében.

Az iráni sah száműzetésben élő fia a tüntetések folytatására szólított fel

Az iráni vezetés ellen tüntető emberek az iráni nagykövetségek előtt gyülekeztek világszerte. Berlinben több száz ember vonult utcára és Irán egykori császári zászlaját lengették és a száműzött koronaherceg, Reza Pahlavi képeivel demonstráltak.  

Pahlavi, az iráni sah száműzött fia, tüntetésre szólította fel az embereket, és arra buzdította őket, hogy vegyék át az irányítást városaik felett. A 65 éves, az Egyesült Államokban élő Pahlavi a közösségi médiában arra kérte híveit, hogy emeljék fel a 1979 előtti „oroszlán és nap” zászlót, amelyet apja uralkodása alatt használtak. Azt mondta, hogy az Iszlám Köztársaságot térdre kényszerítik, és hozzátette: 

Célunk már nem csupán az, hogy kimenjünk az utcákra; a cél az, hogy felkészüljünk a városok központjainak elfoglalására és megtartására.

Amint arról beszámoltunk, a tüntetések Iránban december 28-án kezdődtek, és az elmúlt évek legjelentősebb demonstrációivá nőtték ki magukat. Legalább 62 ember halt meg és 2300-at vettek őrizetbe a hetekig tartó tüntetések során. Az iráni vezetők a tüntetésekre reagálva korlátozták az internet-hozzáférést és a nemzetközi telefonhívásokat.

Borítókép: Egy tüntető levette az iráni zászlót az iráni nagykövetség erkélyéről London központjában (Fotó: AFP)

