Az iráni nagykövetség erkélyére mászott fel egy tüntető Londonban + videó

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, hogy egy férfi lecseréli a zászlót az 1979-ben bekövetkezett forradalom előtti zászlóra, amelyet az országban gyakran használnak az ellenzéki csoportok – írta a The Guardian.
A helyi hatóságok szerint szombaton Kensingtonban a tüntetésen 500-1000 ember vett részt. Két személyt tartóztattak le, birtokháborítás és mentők elleni támadás miatt. A rendőrök egy harmadik személyt is keresnek. A rendőrség közölte, hogy ugyan nem utalt semmi további rendzavarásra, de egységeik a helyszínen maradtak a nagykövetség épületének védelmében.
Az iráni sah száműzetésben élő fia a tüntetések folytatására szólított fel
Az iráni vezetés ellen tüntető emberek az iráni nagykövetségek előtt gyülekeztek világszerte. Berlinben több száz ember vonult utcára és Irán egykori császári zászlaját lengették és a száműzött koronaherceg, Reza Pahlavi képeivel demonstráltak.
