Az iráni nagykövetség erkélyére mászott fel egy tüntető Londonban + videó

Pahlavi, az iráni sah száműzött fia, tüntetésre szólította fel az embereket, és arra buzdította őket, hogy vegyék át az irányítást városaik felett. A 65 éves, az Egyesült Államokban élő Pahlavi a közösségi médiában arra kérte híveit, hogy emeljék fel a 1979 előtti „oroszlán és nap” zászlót, amelyet apja uralkodása alatt használtak. Azt mondta, hogy az Iszlám Köztársaságot térdre kényszerítik, és hozzátette:

Célunk már nem csupán az, hogy kimenjünk az utcákra; a cél az, hogy felkészüljünk a városok központjainak elfoglalására és megtartására.

Amint arról beszámoltunk, a tüntetések Iránban december 28-án kezdődtek, és az elmúlt évek legjelentősebb demonstrációivá nőtték ki magukat. Legalább 62 ember halt meg és 2300-at vettek őrizetbe a hetekig tartó tüntetések során. Az iráni vezetők a tüntetésekre reagálva korlátozták az internet-hozzáférést és a nemzetközi telefonhívásokat.

Borítókép: Egy tüntető levette az iráni zászlót az iráni nagykövetség erkélyéről London központjában (Fotó: AFP)