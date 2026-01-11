Az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma – amely vitathatatlanul a legnagyobb megmozdulás az ország történetében az 1979-es forradalom óta – 116-ra emelkedett a Human Rights Activists hírügynökség adatai szerint. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll közbelépni, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben – írja a Sky News.
Lángokban áll Irán, Izrael is kész beavatkozni, ha Amerika lépne + videó
Irán-szerte folytatódnak a kormányellenes tüntetések, miközben a halálos áldozatok száma meghaladta a százat és a hatóságok több ezer embert vettek őrizetbe. Az Egyesült Államok elnöke támogatásáról biztosította a tiltakozókat, miközben a teheráni vezetés külföldi beavatkozást emleget. Európai vezetők visszafogottságra szólították fel az iráni hatóságokat, akik halálbüntetéssel fenyegetik a tüntetőket.
Az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az elmúlt hetekben a tüntetéssorozat már Irán mind a 31 tartományára átterjedt, a hatóságok kommunikációs zárlatot vezettek be és leállítatták az internetszolgáltatást az országban. Az állami propaganda a tüntetőket az Egyesült Államok és Izrael terrorista ügynökeinek nevezi. A teheráni vezetés elsősorban az amerikai elnököt okolja az eszkalációért.
Lindsey Graham republikánus szenátor – aki az iráni rezsim régóta ismert bírálója – X közösségi oldalán azt írta, hogy
az iráni nép hosszú rémálma hamarosan véget ér.
Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár pénteken közös nyilatkozatot adott ki, amelyben önmérsékletre szólították fel az iráni hatóságokat. Szombat este Yvette Cooper brit külügyminiszter méltatta az utcára vonuló tüntetők bátorságát:
Ezek alapvető emberi jogok: a szólásszabadság, a békés gyülekezés, és e jogok gyakorlása soha nem járhat az erőszak vagy a megtorlás veszélyével
– mondta.
Irán főügyésze, Mohammad Movahedi Azad ismét azzal fenyegette meg a tüntetőket, hogy akár halálbüntetéssel is sújthatók, hozzátette, hogy ez vonatkozik mindazokra a „rendbontókra és terroristákra”, akik részt vesznek a rongálásban és a közbiztonság aláásásában, valamint azokra is, akik segítették őket. Teherán ügyésze, Ali Salehi pénteken ugyanezzel fenyegetőzött.
Eközben az iráni demonstrálók támogatására szervezett tüntetéseket Londonban, az iráni nagykövetsége előtt, valamint Európa-szerte több nagyvárosban is.
Izrael is kész beavatkozni Iránban
Izraelben magas készültségi szintet vezettek be annak lehetősége miatt, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat Iránban – közölték az ügyet ismerő források. Izrael és Irán júniusban egy 12 napos háborút vívott, amely során az Egyesült Államok Izrael oldalán csatlakozott a légicsapásokhoz.
Egy szombati telefonbeszélgetés során Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter megvitatták az Egyesült Államok Iránnal szembeni esetleges beavatkozásának lehetőségét
– mondta egy izraeli forrás, aki jelen volt a hívásnál. Egy amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy a két fél egyeztetett egymással – számolt be róla a Reuters.
A hatalom egyre nyíltabban készül leszámolni a rendszerellenes tiltakozásokkal. Az országban korlátozták az internetszolgáltatást, Irán vezetése pedig világossá tette: nem hátrál meg, és kész keményebb eszközökhöz nyúlni.
Ahogy arról lapunk is beszámolt az Iránban zajló országos kormányellenes tüntetések közepette ismét a figyelem középpontjába került az iráni trónörökös, Reza Pahlavi, az egykori sah száműzetésben élő fia.
Borítókép: Lassan három hete folynak a tüntetések Iránban, ami már több mint száz halálos áldozatot követelt (Fotó: AFP)
