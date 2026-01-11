tüntetésIránAmerikaIzraelhalálos áldozat

Lángokban áll Irán, Izrael is kész beavatkozni, ha Amerika lépne + videó

Irán-szerte folytatódnak a kormányellenes tüntetések, miközben a halálos áldozatok száma meghaladta a százat és a hatóságok több ezer embert vettek őrizetbe. Az Egyesült Államok elnöke támogatásáról biztosította a tiltakozókat, miközben a teheráni vezetés külföldi beavatkozást emleget. Európai vezetők visszafogottságra szólították fel az iráni hatóságokat, akik halálbüntetéssel fenyegetik a tüntetőket.

András János
2026. 01. 11. 12:15
Lassan három hete folynak a tüntetések Iránban, ami már több száz halálos áldozatot követelt Fotó: KHOSHIRAN Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma – amely vitathatatlanul a legnagyobb megmozdulás az ország történetében az 1979-es forradalom óta – 116-ra emelkedett a Human Rights Activists hírügynökség adatai szerint. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok készen áll közbelépni, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben – írja a Sky News.

Az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma meghaladta a százat és ezrek kerültek börtönbe
Az iráni tüntetések halálos áldozatainak száma meghaladta a százat és ezrek kerültek börtönbe (Fotó: AFP/Carlos Jasso)

Az iráni tüntetések december 28-án kezdődtek a rial (iráni fizetőeszköz) árfolyamának meredek zuhanását követően. Az elmúlt hetekben a tüntetéssorozat már Irán mind a 31 tartományára átterjedt, a hatóságok kommunikációs zárlatot vezettek be és leállítatták az internetszolgáltatást az országban. Az állami propaganda a tüntetőket az Egyesült Államok és Izrael terrorista ügynökeinek nevezi. A teheráni vezetés elsősorban az amerikai elnököt okolja az eszkalációért. 

Lindsey Graham republikánus szenátor – aki az iráni rezsim régóta ismert bírálója – X közösségi oldalán azt írta, hogy 

az iráni nép hosszú rémálma hamarosan véget ér.

Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár pénteken közös nyilatkozatot adott ki, amelyben önmérsékletre szólították fel az iráni hatóságokat. Szombat este Yvette Cooper brit külügyminiszter méltatta az utcára vonuló tüntetők bátorságát:

Ezek alapvető emberi jogok: a szólásszabadság, a békés gyülekezés, és e jogok gyakorlása soha nem járhat az erőszak vagy a megtorlás veszélyével

 – mondta. 

Irán főügyésze, Mohammad Movahedi Azad ismét azzal fenyegette meg a tüntetőket, hogy akár halálbüntetéssel is sújthatók, hozzátette, hogy ez vonatkozik mindazokra a „rendbontókra és terroristákra”, akik részt vesznek a rongálásban és a közbiztonság aláásásában, valamint azokra is, akik segítették őket. Teherán ügyésze, Ali Salehi pénteken ugyanezzel fenyegetőzött.

Eközben az iráni demonstrálók támogatására szervezett tüntetéseket Londonban, az iráni nagykövetsége előtt, valamint Európa-szerte több nagyvárosban is.

Izrael is kész beavatkozni Iránban

Izraelben magas készültségi szintet vezettek be annak lehetősége miatt, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat Iránban – közölték az ügyet ismerő források. Izrael és Irán júniusban egy 12 napos háborút vívott, amely során az Egyesült Államok Izrael oldalán csatlakozott a légicsapásokhoz. 

Egy szombati telefonbeszélgetés során Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter megvitatták az Egyesült Államok Iránnal szembeni esetleges beavatkozásának lehetőségét 

– mondta egy izraeli forrás, aki jelen volt a hívásnál. Egy amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy a két fél egyeztetett egymással – számolt be róla a Reuters.

A hatalom egyre nyíltabban készül leszámolni a rendszerellenes tiltakozásokkal. Az országban korlátozták az internetszolgáltatást, Irán vezetése pedig világossá tette: nem hátrál meg, és kész keményebb eszközökhöz nyúlni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt az Iránban zajló országos kormányellenes tüntetések közepette ismét a figyelem középpontjába került az iráni trónörökös, Reza Pahlavi, az egykori sah száműzetésben élő fia. 

Borítókép: Lassan három hete folynak a tüntetések Iránban, ami már több mint száz halálos áldozatot követelt (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekbéke

Európa megtébolyodása

Kondor Katalin avatarja

Az okoskodásból már sokaknak joggal van elegük. Aki nem vak, az látja, hogy Európa felszámolja önmagát. Lassan ez már múlt idő.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.