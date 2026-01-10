iráni tüntetésekIránajatollahTeheránIráni Forradalmi Gárdarezsim

Iránban elszabadult a pokol + videók

A hatalom pedig egyre nyíltabban készül leszámolni a rendszerellenes tiltakozásokkal. Az országban korlátozták az internetszolgáltatást, Irán vezetése pedig világossá tette: nem hátrál meg, és kész keményebb eszközökhöz nyúlni. A december 28-án indult megmozdulások azóta több városra is átterjedtek, a tiltakozási hullám pedig tovább erősödik.Trump figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha a biztonsági erők a tüntetők ellen fordulnak.

Sebők Barbara
2026. 01. 10. 8:25
Iránban gyakorlatilag nincs internet, a hatalom pedig egyre nyíltabban készül leszámolni a rendszerellenes tiltakozásokkal Forrás: AFP
Ajatollah Ali Khamenei nem hagyott kétséget a hatalom szándékairól a tüntetések kapcsán. Beszédében egyértelművé tette: az Iszlám Köztársaság nem enged a nyomásnak és nem hátrál meg. A demonstrálókat külföldi érdekek kiszolgálóinak nevezte, akik szerinte idegen hatalmak megbízásából próbálják megingatni az államot. A zavargásokért az iráni gazdasági helyzet mellett Donald Trump amerikai elnököt is felelőssé tette – írja az Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Egyre többen beszélnek a rendszer bukásáról
Egyre többen beszélnek a rendszer bukásáról Fotó: AFP

Donald Trump arra figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha a biztonsági erők a tüntetők ellen fordulnak. A megmozdulásoknak eddig legalább 62 halálos áldozata van. A BBC információi szerint 48 civil tüntető és 14 biztonsági szolgálatot ellátó személy vesztette életét.

A tiltakozók az ország számos pontján nyíltan Khamenei ellen fordultak.

Több városban is azt skandálták: „Halál Khamenei-ra.” 

A feszültség tovább nőtt azután, hogy az 1979-ben megbuktatott iráni sah, Reza Pahlavi fia arra szólította fel az embereket, hogy vonuljanak utcára.

A hatóságok válaszul továbbra is fenntartják az országos internetkorlátozásokat, ezzel szinte elzárva a külvilágtól Iránt. Khamenei szerint a tüntetők tudatosan rombolják saját környezetüket, kizárólag azért, hogy a külföldi politikai szereplők elvárásainak megfeleljenek.

 

Irán több nagyvárosában épületek, buszok és üzletek égtek le, míg Teherán egyes kerületei a beszámolók szerint háborús övezetre emlékeztetnek. 

Országszerte tüntetések zajlanak, a demonstrálók pedig nyíltan Ali Khamenei bukását követelik.

Szakértők szerint Iránban még mindig a júniusban lezajlott, Izrael által kezdeményezett, tizenkét napos háború következményei okoznak nehézségeket. A konfliktus során amerikai erők iráni nukleáris létesítményeket is támadtak. Donald Trump eközben ismét világossá tette: az Egyesült Államok nem marad tétlen, ha az iráni hatóságok erőszakkal próbálják elfojtani a kormányellenes megmozdulásokat.

Jogvédő és sajtószabadságért küzdő szervezetek éles bírálatot fogalmaztak meg az iráni hatóságokkal szemben az országos internetblokád miatt. 

A The Guardian beszámolója szerint egyes jogvédő szervezetek arra hívták fel a figyelmet, hogy a teljes leállás súlyosan sérti az alapvető jogokat, és gyakorlatilag ellehetetleníti a független tájékoztatást a tiltakozások idején. Emellett a huszonnégy őrizetbe vett újságíró haladéktalan szabadon engedését sürgette.

Az ajatollah a zavargásokért az iráni gazdasági helyzet mellett Donald Trump elnököt is felelőssé tette
Az ajatollah a zavargásokért az iráni gazdasági helyzet mellett Donald Trump elnököt is felelőssé tette Fotó: AFP

Megváltozott az iráni zászló az X-en

Közben figyelemre méltó változás történt az X közösségi oldalon. A platformon megjelent iráni zászló emoji a jelek szerint lecserélődött. Az iszlám köztársaság jelenlegi emblémája helyett a forradalom előtti, oroszlánt és napot ábrázoló jelkép vált láthatóvá.

A módosítás azt követően történt, hogy Nikita Bier, az X termékfejlesztési vezetője jelezte: egy felhasználói kérés alapján dolgoznak a frissítésen. 

Péntek estére a változás már több felhasználónál is megjelent. Az 1979 előtti iráni zászló zöld, fehér és piros vízszintes sávokból áll, közepén az oroszlán és a nap szimbólumával. Az iszlám forradalmat követően Irán új címert vezetett be, és a zászlón megjelent az „Allahu Akbar” felirat is.

Ali Khamenei ajatollah 1989 óta áll az Iszlám Köztársaság élén. Ruhollah Khomeini halála után lett Irán legfőbb vezetője, annak ellenére, hogy kezdetben sokan megkérdőjelezték vallási tekintélyét és politikai befolyását.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy hírszerzési jelentés szerint az iszlám köztársaság legfőbb vallási vezetője arra az esetre készített vészforgatókönyvet, ha a tiltakozások elszabadulnak, és a biztonsági apparátus hűsége meginog. A dokumentum alapján a 86 éves vezető szükség esetén szűk körével együtt hagyná el Teheránt. A terv legfeljebb húsz emberre terjed ki, köztük közvetlen munkatársaira és családtagjaira, valamint fiára, Modzstaba Hameneire, akit a rendszer belső köreiben már régóta kijelölt utódként emlegetnek. 

Borítókép: Fiatalok a tüntetésen (Fotó: AFP)

