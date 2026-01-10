Iránban elszabadult a pokol + videók

Ajatollah Ali Khamenei nem hagyott kétséget a hatalom szándékairól a tüntetések kapcsán. Beszédében egyértelművé tette: az Iszlám Köztársaság nem enged a nyomásnak és nem hátrál meg. A demonstrálókat külföldi érdekek kiszolgálóinak nevezte, akik szerinte idegen hatalmak megbízásából próbálják megingatni az államot. A zavargásokért az iráni gazdasági helyzet mellett Donald Trump amerikai elnököt is felelőssé tette – írja az Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Egyre többen beszélnek a rendszer bukásáról Fotó: AFP

Donald Trump arra figyelmeztette az iráni vezetést, hogy az Egyesült Államok kész beavatkozni, ha a biztonsági erők a tüntetők ellen fordulnak. A megmozdulásoknak eddig legalább 62 halálos áldozata van. A BBC információi szerint 48 civil tüntető és 14 biztonsági szolgálatot ellátó személy vesztette életét.