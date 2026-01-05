Menekülési tervet dolgozott ki Irán legfőbb vezetője

Ali Hamenei, az iszlám köztársaság első számú vallási és politikai vezetője már nemcsak a tiltakozások leverésére készül, hanem arra az eshetőségre is, hogy a hatalom kicsúszik a kezéből. Egy, a The Times által ismertetett hírszerzési jelentés szerint, – melyet az Origo szemlézett – az ajatollah vészforgatókönyvet dolgoztatott ki arra az esetre, ha az iráni zavargások tovább mélyülnének.

Iránban egyre látványosabban erősödnek a rendszerellenes megmozdulások (Fotó: AFP)

A dokumentum alapján a 86 éves vezető szükség esetén szűk körével együtt hagyná el Teheránt. A terv legfeljebb húsz emberre terjed ki, köztük közvetlen munkatársaira és családtagjaira, valamint fiára, Modzstaba Hameneire, akit a rendszer belső köreiben már régóta kijelölt utódként emlegetnek.

A forgatókönyv akkor lépne életbe, ha a rendfenntartó erők nem teljesítenék az utasításokat, vagy nyíltan szembefordulnának a rezsimmel.

A The Timesnak nyilatkozó Beni Sabti – aki az iszlám forradalom után menekült el Iránból, majd éveken át az izraeli hírszerzésnél szolgált – úgy látja, Hamenei számára végső menedékként egyetlen reális célpont maradna. Véleménye szerint az ajatollah Moszkvában keresne menedéket, mivel más ország nem biztosítana számára valódi védelmet. Sabti szerint Hamenei régóta csodálattal tekint Vlagyimir Putyinra, és az iráni vezetés gondolkodásmódja kulturálisan is közelebb áll az orosz hatalmi modellhez, mint a nyugati világhoz.

Ez a szemlélet magyarázhatja azt is, miért számol a teheráni vezetés egy oroszországi menekülési útvonallal arra az esetre, ha az iráni rendszer belső támaszai végleg megrendülnének.

🚨 BREAKING: A new report suggests Ayatollah Khamenei may be preparing to flee to Moscow. The Islamic Republic’s terrorist regime appears to be collapsing. History is unfolding in real time. pic.twitter.com/PthNTItKkj — Awesome Jew (@Awesome_Jew_) January 4, 2026

Iránban már kijelölték a távozás lehetséges útvonalait

A dokumentum arra is kitér, hogy Iránban már kijelölték a Teheránból való gyors távozás lehetséges útvonalait és megkezdődött a pénzügyi háttér biztosítása is. Ez magában foglalja a készpénzállomány mozgósítását,

a külföldi ingatlanok áttekintését és

a vagyon biztonságba helyezését.

Ali Hamenei jelentős anyagi erőforrások felett rendelkezik, amelyek egy része a Szetad nevű, félállami alapítványi hálózathoz köthető. Egy korábbi Reuters-vizsgálat szerint az ajatollah érdekeltségeinek összértéke akár a 95 milliárd dollárt is elérheti. Eközben a rendszer több meghatározó szereplőjének – köztük Ali Laridzsaninak – családtagjai már régóta külföldön élnek, főként Észak-Amerikában és a Közel-Kelet egyes biztonságosabbnak tartott államaiban.

Az elmúlt hetekben a romló gazdasági helyzet és a tartósan magas infláció miatt országos tiltakozáshullám indult el, amely számos nagyvárost elért, köztük a síita világ egyik vallási központját, Komot is.

A tüntetések leverésére bevetett erőket – az Iszlám Forradalmi Gárdát, a Baszidzs milíciát, a rendőrséget és a hadsereget – a demonstrálók agresszív fellépéssel vádolják. Beszámolók szerint éles lőszert, könnygázt és vízágyúkat is alkalmaznak a tömeg ellen.