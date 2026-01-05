IránajatollahEgyesült Államok

Iráni legfőbb vezető: Teherán nem enged az ellenségnek

Teherán „nem enged az ellenségnek” – jelentette ki Irán legfőbb vallási és politikai vezetője az iráni televízióban szombaton sugárzott beszédében, amelyben kemény fellépést ígért a megélhetési nehézségek miatt egy hete tartó tüntetésekkel szemben.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 3:28
Teherán Fotó: FATEMEH BAHRAMI Forrás: ANADOLU
Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább tíz ember vesztette életét, és többtucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte. Ali Hamenei ajatollah szombaton vetített televíziós beszédben kijelentette: az iszlám köztársaság „nem enged az ellenségnek”. 

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője
Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője Fotó: KHAMENEI.IR/AFP

A vallási vezető hangsúlyozta, hogy „a zavargó csoportokat (...) a helyükre kell tenni”. Hamenei a pénzromlás miatt tiltakozó kereskedőkről szólva elismerte, hogy a bazári kereskedők jogosan panaszkodnak, mivel ilyen körülmények között nehezen tudnak üzletelni. Hozzátette ugyanakkor, hogy míg a tüntetőkkel hajlandók párbeszédet folytatni, a „zavargókkal” szerinte értelmetlen tárgyalni.

Jogvédő csoportok szerint vasárnap óta több mint tíz ember vesztette életét Irán különböző részein, és több tucatnyi tüntetőt vettek őrizetbe. A Hengav kurd szervezet péntek esti jelentése szerint az őrizetbe vettek száma elérte a 133-at, ami 77-tel több az előző napinál.

 

A hatóságok közlése szerint a gazdasági helyzet miatt utcára vonulók követeléseit tárgyalásokkal igyekeznek kezelni, ugyanakkor több helyszínen – főként nyugati tartományokban – könnygázt vetettek be erőszakos utcai összecsapások során. 

A hatóságok két halálesetről közöltek részleteket: közlésük szerint a biztonsági erők két tagja is életét vesztette, és több mint tizenkét ember megsebesült az összecsapásokban.

Jogvédő csoportok és aktivisták a közösségi médiában a biztonsági erők erőszakos fellépéséről számoltak be, miközben az állami média rongálásokról és „beépült elemek” akcióiról tudósított. 

Az állami televízió szerint több embert őrizetbe vettek, akiket Molotov-koktélok és házi készítésű fegyverek előállításával vádolnak. Legutóbb 2022 végén törtek ki országos tüntetések az országban a rendőri őrizetben meghalt kurd nő, Mahszá Amini halála után.

Borítókép: Teherán (Fotó: ANADOLU)

 

