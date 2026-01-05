Iráni legfőbb vezető: Teherán nem enged az ellenségnek

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok kész a tüntetők segítségére sietni, ha Teherán erőszakot alkalmaz a békés demonstrálókkal szemben. Jogvédő szervezetek szerint a megmozdulásokban már legalább tíz ember vesztette életét, és többtucatnyi embert vettek őrizetbe országszerte. Ali Hamenei ajatollah szombaton vetített televíziós beszédben kijelentette: az iszlám köztársaság „nem enged az ellenségnek”.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője Fotó: KHAMENEI.IR/AFP

A vallási vezető hangsúlyozta, hogy „a zavargó csoportokat (...) a helyükre kell tenni”. Hamenei a pénzromlás miatt tiltakozó kereskedőkről szólva elismerte, hogy a bazári kereskedők jogosan panaszkodnak, mivel ilyen körülmények között nehezen tudnak üzletelni. Hozzátette ugyanakkor, hogy míg a tüntetőkkel hajlandók párbeszédet folytatni, a „zavargókkal” szerinte értelmetlen tárgyalni.

Jogvédő csoportok szerint vasárnap óta több mint tíz ember vesztette életét Irán különböző részein, és több tucatnyi tüntetőt vettek őrizetbe. A Hengav kurd szervezet péntek esti jelentése szerint az őrizetbe vettek száma elérte a 133-at, ami 77-tel több az előző napinál.