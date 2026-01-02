IránNémetországmigrációkorrupció

Zavargások Iránban, migrációs fordulat Németországban, válságjelek Nyugat-Európában

Halálos áldozatokat követeltek az iráni zavargások, miközben Németországban a migrációs politika szigorítása került napirendre. Nyugat-Európában súlyos társadalmi és biztonsági problémák jelei mutatkoznak. Eközben Ukrajnában korrupciós botrányok gyengítik az elnök mozgásterét, Latin-Amerikában pedig újabb geopolitikai feszültségek körvonalazódnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 23:59
Teherán belvárosában Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
Iránban több halálos áldozata van a napok óta tartó zavargásoknak, amelyek az elszabadult infláció, a megélhetési válság és a riál értékvesztése miatt robbantak ki. Jogvédő szervezetek szerint a biztonsági erők több helyszínen éleslőszert használtak, míg az iráni hatóságok szerint felfegyverzett tüntetők támadtak rendőrőrsökre. A megmozdulások az elmúlt három év legnagyobb tiltakozási hullámává váltak.

Iránban zavargások törtek ki, Trump felajánlotta a segítségét
Iránban zavargások törtek ki, Trump felajánlotta a segítségét Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Németországban egyre erősebbek a migrációs politika szigorítását követelő hangok.

 Felmerült a visszatoloncolások felgyorsítása, a védelmi státusz felülvizsgálata, valamint az is, hogy a hadköteles ukrán férfiaknak hazájuk védelmében kellene részt vállalniuk. A szigorítási tervek azt jelzik, hogy Berlin most jut el oda, ahol Magyarország már évekkel ezelőtt tartott.

Nyugat-Európában a szilveszteri események súlyos biztonsági problémákra világítottak rá. Franciaországban országszerte több mint ezer autót gyújtottak fel, és tömeges rendőri intézkedésekre volt szükség a rend fenntartásához. Orbán Balázs szerint mindez azt mutatja, hogy a migráció következményei már az ünnepi biztonságot is veszélyeztetik.

Ukrajnában a korrupciós botrányok megrendítették Volodimir Zelenszkij belpolitikai megítélését. A vádak az elnök közvetlen környezetét is érintik, különösen az energetikai szektorban. Szakértők szerint a botrány nem jelent azonnali hatalomvesztést, de szűkíti Zelenszkij mozgásterét, és rontja Ukrajna nemzetközi megítélését is.

Venezuelában Nicolás Maduro elnök jelezte, hogy kész tárgyalni az Egyesült Államokkal az olajkereskedelemről és a kábítószer-ellenes együttműködésről, miközben Washington továbbra is katonai és politikai nyomást gyakorol Caracasra. A felek közötti viszony továbbra is feszült.

Svájcban nemzeti gyászt váltott ki a crans-montanai szilveszteri tűzeset, amelyben legalább negyvenen meghaltak és több mint százan megsérültek. A hatóságok szerint a tragédiát pezsgősüvegekre erősített csillagszórók okozhatták.

Borítókép: Teherán belvárosában (Fotó: NurPhoto)

Google News
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

