Zavargások Iránban, migrációs fordulat Németországban, válságjelek Nyugat-Európában

Iránban több halálos áldozata van a napok óta tartó zavargásoknak, amelyek az elszabadult infláció, a megélhetési válság és a riál értékvesztése miatt robbantak ki. Jogvédő szervezetek szerint a biztonsági erők több helyszínen éleslőszert használtak, míg az iráni hatóságok szerint felfegyverzett tüntetők támadtak rendőrőrsökre. A megmozdulások az elmúlt három év legnagyobb tiltakozási hullámává váltak.

Iránban zavargások törtek ki, Trump felajánlotta a segítségét Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

Németországban egyre erősebbek a migrációs politika szigorítását követelő hangok.

Felmerült a visszatoloncolások felgyorsítása, a védelmi státusz felülvizsgálata, valamint az is, hogy a hadköteles ukrán férfiaknak hazájuk védelmében kellene részt vállalniuk. A szigorítási tervek azt jelzik, hogy Berlin most jut el oda, ahol Magyarország már évekkel ezelőtt tartott.