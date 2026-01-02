Zavargások Iránban, migrációs fordulat Németországban, válságjelek Nyugat-Európában

Iránban több halálos áldozata van a napok óta tartó zavargásoknak, amelyek az elszabadult infláció, a megélhetési válság és a riál értékvesztése miatt robbantak ki. Jogvédő szervezetek szerint a biztonsági erők több helyszínen éleslőszert használtak, míg az iráni hatóságok szerint felfegyverzett tüntetők támadtak rendőrőrsökre. A megmozdulások az elmúlt három év legnagyobb tiltakozási hullámává váltak.
Németországban egyre erősebbek a migrációs politika szigorítását követelő hangok.
Felmerült a visszatoloncolások felgyorsítása, a védelmi státusz felülvizsgálata, valamint az is, hogy a hadköteles ukrán férfiaknak hazájuk védelmében kellene részt vállalniuk. A szigorítási tervek azt jelzik, hogy Berlin most jut el oda, ahol Magyarország már évekkel ezelőtt tartott.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!