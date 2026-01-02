Csillagszórók okozták a svájci katasztrófát

A svájci hatóságok közlése szerint nagy valószínűséggel pezsgősüvegekbe helyezett, a mennyezethez túl közel emelt csillagszórók indították el azt a halálos tüzet, amely szilveszter éjjel tört ki egy zsúfolásig megtelt bárban Crans-Montanában. A CNN beszámolója szerint a tragédiában legalább 40 ember meghalt, és az áldozatok száma tovább emelkedhet.

Pezsgősüvegekbe helyezték a csillagszórókat, amik miatt lángra kapott a mennyezet: a tűzben legalább negyven ember életét vesztette Fotó: JESHOOTS.com / Pexels

A nyomozók szerint a csillagszórók lobbanthatták lángra a mennyezet akusztikai burkolatát, ami úgynevezett lángra lobbanási jelenséget idézett elő: a helyiségben szinte minden egyszerre gyulladt ki. A svájci ügyészség büntetőeljárást indított annak megállapítására, hogy terhel-e bárkit jogi felelősség.

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, hogy a bár alkalmazottai pezsgősüvegeket emeltek a magasba égő csillagszórókkal, miközben a mennyezetről már füst és lángok csaptak le. Szemtanúk szerint a tűz kitörése előtt a bár rendkívül zsúfolt volt.