hatóságoksvájci hatóságcsillagszórótűz

Csillagszórók okozták a svájci katasztrófát

A hatóságok szerint pezsgősüvegekre rögzített, a mennyezethez túl közel került csillagszórók okozhatták azt a pusztító tüzet, amely egy szilveszteri partin tört ki a svájci Crans-Montana egyik bárjában. A CNN információi szerint legalább 40 ember életét vesztette, miközben 119-en megsérültek, kilenc európai ország állampolgárai közül.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 16:50
Gyászolók a Le Constellation bár közelében Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svájci hatóságok közlése szerint nagy valószínűséggel pezsgősüvegekbe helyezett, a mennyezethez túl közel emelt csillagszórók indították el azt a halálos tüzet, amely szilveszter éjjel tört ki egy zsúfolásig megtelt bárban Crans-Montanában. A CNN beszámolója szerint a tragédiában legalább 40 ember meghalt, és az áldozatok száma tovább emelkedhet.

Pezsgősüvegekbe helyezték a csillagszórókat, amik miatt lángra kapott a mennyezet: a tűzben legalább negyven ember életét vesztette
Pezsgősüvegekbe helyezték a csillagszórókat, amik miatt lángra kapott a mennyezet: a tűzben legalább negyven ember életét vesztette Fotó: JESHOOTS.com /  Pexels

A nyomozók szerint a csillagszórók lobbanthatták lángra a mennyezet akusztikai burkolatát, ami úgynevezett lángra lobbanási jelenséget idézett elő: a helyiségben szinte minden egyszerre gyulladt ki. A svájci ügyészség büntetőeljárást indított annak megállapítására, hogy terhel-e bárkit jogi felelősség.

A közösségi médiában terjedő felvételeken jól látható, hogy a bár alkalmazottai pezsgősüvegeket emeltek a magasba égő csillagszórókkal, miközben a mennyezetről már füst és lángok csaptak le. Szemtanúk szerint a tűz kitörése előtt a bár rendkívül zsúfolt volt.

A hatóságok közlése szerint többen eltűntek, köztük egy tinédzser is, aki barátaival ünnepelte az újévet. Az áldozatok azonosítása a svájci hatóságok szerint napokig is eltarthat, a családok pedig továbbra is híreket várnak eltűnt hozzátartozóikról.

A Wallis kantoni rendőrség adatai szerint 119 sérültet láttak el, akik kilenc európai országból érkeztek a síközpontba. Több súlyos sérültet speciális égési központokba szállítottak Franciaországba és Olaszországba.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Borítókép: Gyászolók a Le Constellation bár közelében (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu