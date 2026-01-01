Orbán Viktor részvétét fejezte ki a tragikus svájci tűzvész áldozatainak

A miniszterelnök Guy Parmelinnek, a Svájci Államszövetség elnökének az X-en azt írta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért. Orbán Viktor részvétét is kifejezte.
Mint megírtuk, halálos robbanás történt szilveszter éjszaka egy bárban a svájci Crans-Montanában. A detonáció idején az új évet ünneplő vendégek tartózkodtak az épületben, a hatóságok szerint több áldozat és számos sérült van.
A Blick nevű svájci lap szerint tűzijáték okozhatta a tüzet, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!