Orbán Viktor részvétét fejezte ki a tragikus svájci tűzvész áldozatainak

A magyar miniszterelnök az X közösségi oldalon üzent Svájc államszövetségi elnökének, valamint az áldozatok hozzátartozóinak.

2026. 01. 01. 17:32
Fotó: MAXIME SCHMID Forrás: AFP
A miniszterelnök Guy Parmelinnek, a Svájci Államszövetség elnökének az X-en azt írta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért. Orbán Viktor részvétét is kifejezte. 

Mint megírtuk, halálos robbanás történt szilveszter éjszaka egy bárban a svájci Crans-Montanában. A detonáció idején az új évet ünneplő vendégek tartózkodtak az épületben, a hatóságok szerint több áldozat és számos sérült van. 

A Blick nevű svájci lap szerint tűzijáték okozhatta a tüzet, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg.

Borítókép: Mécsesekkel és virágokkal emlékeznek az áldozatokra a svájci bárnál történt tragikus tűzeset után (Fotó: AFP/Maxime Schmid)


