Orbán Viktor részvétét fejezte ki a tragikus svájci tűzvész áldozatainak

A miniszterelnök Guy Parmelinnek, a Svájci Államszövetség elnökének az X-en azt írta, imádkozik azokért, akik életüket vesztették, és a sok sérültért. Orbán Viktor részvétét is kifejezte.

My deepest condolences to President @ParmelinG following the tragic fire in Crans-Montana. We pray for those who lost their lives and for the many injured. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 1, 2026

Mint megírtuk, halálos robbanás történt szilveszter éjszaka egy bárban a svájci Crans-Montanában. A detonáció idején az új évet ünneplő vendégek tartózkodtak az épületben, a hatóságok szerint több áldozat és számos sérült van.

A Blick nevű svájci lap szerint tűzijáték okozhatta a tüzet, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg.