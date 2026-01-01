A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

A svájci hatóságok továbbra is vizsgálják a szilveszter éjszakai crans-montanai bártragédia okait, és nem nagyon adnak ki információkat a nyomozás állásáról, miközben szemtanúk eltérően számoltak be a tűz keletkezéséről a svájci médiában.

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban (Fotó: AFP/Maxime Schmid)

Egy szemtanú a 24heures című lapnak arról számolt be, hogy pezsgősüvegekre erősített tűzijáték-eszközök gyújthatták meg a bár mennyezetét. A tűz kitörése után pánik alakult ki, a vendégek egy része a lépcsőn az alagsor felé próbált menekülni, ami tovább súlyosbíthatta a helyzetet – írja a Blick svájci lap.

Más szemtanúk a BFMTV francia televíziónak azt mondták, hogy

a tüzet egy „születésnapi gyertya” okozhatta, amelyet a felszolgálók pezsgősüvegekre helyeztek.

Ezeket az információkat azonban a svájci rendőrség egyelőre nem erősítette meg, a hatóságok továbbra is óvatosságra intenek az okokkal kapcsolatos találgatásokban.

Mint arról korábban beszámoltunk, súlyos katasztrófa történt szilveszter éjszaka a svájci Wallis kantonbeli Crans-Montanában, ahol egy bárban keletkezett tűzesetben több tucat ember életét vesztette, és mintegy százan megsérültek. A mentési munkálatok a kora reggeli órákig tartottak, ezt követően Valais kanton szükségállapotot hirdetett.

A tragédia rendkívüli terhet rótt a mentőszolgálatokra:

tíz helikoptert vetettek be, és mintegy 150 mentő- és katasztrófavédelmi egység dolgozott a helyszínen. A „több tucat halálos áldozat” megjelölés továbbra is bizonytalan, a hatóságok eddig nem hoztak nyilvánosságra pontos adatokat.

Borítókép: Több tucat halottja van a szilveszter éjszakai crans-montanai bártragédiának (Forrás: AFP)