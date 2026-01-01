Borzasztó részletek derültek ki: több tucat halottja van a svájci síparadicsomban történt szilveszteri balesetnek + videó

Súlyos baleset történt szilveszter éjszaka a svájci Wallis kantonbeli Crans-Montanában, ahol egy bárban keletkezett tűzesetben több tucat ember meghalt, és mintegy százan megsérültek. A hatóságok délelőtt 10 órakor tartottak sajtótájékoztatót a nyomozás aktuális állásáról, a helyszínről a Blick svájci lap tudósított.

Újévi tragédia a svájci síparadicsomban (Fotó: AFP/Maxime Schmid)

Wallis kanton főügyésze közölte: egyelőre korai lenne biztosat mondani a tűz keletkezésének okáról, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy elsősorban nem robbanás történt, ahogyan azt korábban feltételezték.

A Blick szerint

tűzijáték okozhatta a tüzet, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg.

Mathias Reynard kantoni kormányzó tájékoztatása szerint

körülbelül száz ember megsérült, közülük sokan súlyosan.

A sérülteket több kórházba szállították, a Wallis kanton egészségügyi kapacitásai pedig kimerültek. Emiatt több beteget más kantonok kórházaiba, köztük egyetemi klinikákra vittek át.

Külföldi turisták is lehetnek az áldozatok között

Wallis kantoni rendőrfőnöke, Frédéric Gisler közlése szerint

több tucat halálos áldozata van a tragédiának.

A hatóságok egyelőre nem közöltek pontos adatot az áldozatok számáról, és a halálos áldozatok személyazonosságáról sem adtak tájékoztatást. Mint hangsúlyozták, ez még túl korai a nyomozás jelenlegi szakaszában.

A mentésben összesen tíz helikopter vett részt, és mintegy 150 mentő- és katasztrófavédelmi szakembert vezényeltek a helyszínre.

A wallisi kórházak országszerte más egészségügyi intézményekkel együttműködve látják el a sérülteket.

A hatóságok képviselői szerint a halottak és a sérültek között külföldi turisták is lehetnek. Arra is figyelmeztettek, hogy az áldozatok hozzátartozóira való tekintettel senki ne bocsátkozzon találgatásokba a tűz okát illetően. Ezt követően lezárták a sajtótájékoztatót.

Borítókép: Mentők a crans-montanai Le Constellation bárban történt robbanás helyszínén 2026. január 1-jén (Fotó: AFP)