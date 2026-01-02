crans montanatűzsvájc

Tömegtragédia: egész Svájc gyászol

Újév hajnalán tűz ütött ki a svájci Crans-Montana üdülőhelyen található Le Constellation bárban, ahol legalább 40 ember meghalt és 115-en megsérültek, sokan súlyosan. A tragédiát Guy Parmelin, Svájc elnöke az ország egyik legsúlyosabb katasztrófájaként jellemezte. A mentésben példátlan erők vettek részt, miközben az áldozatok azonosítása a súlyos égési sérülések miatt még folyamatban van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 13:59
A lángoló Crans-Montana üdülőközpont
A lángoló Crans-Montana üdülőközpont Forrás: AFP
A helyi rendőrség szerint újév napjának kora reggelén történt tűzvészben legalább 40 ember meghalt és 115 megsérült, közülük sokan súlyosan. A tűz a svájci Crans-Montana síközpontban található Le Constellation bárban tört ki. Guy Parmelin svájci elnök a tüzet „az országunk által valaha átélt egyik legsúlyosabb tragédiának” nevezte – számolt be a tragédiáról a Sky News.

Svájc számára gyásszal indul az év.
Svájc számára gyásszal indul az év. Fotó: AFP

A svájci rendőrség csütörtök délután jelentette be, hogy a tűzben körülbelül 40 ember halt meg.

A pontos számot azonban még nem erősítették meg, mivel a mentőszolgálatok még mindig nyomoznak a baleset helyszínén, és a súlyosan megégett áldozatok azonosítása is még folyamatban van. A rendőrség sajtótájékoztatón közölte, hogy további 115 ember megsérült, többségük súlyosan. Az áldozatok többsége fiatal volt. Az este „ünneplés és összejövetel ideje lett volna, de rémálommá vált” – mondta Mathias Renard, a regionális kormány vezetője. 

A helyi kórház intenzív osztálya megtelt – közölte korábban Renard. A betegeket más országos intézményekbe szállították át. Összesen 13 helikopter, 42 mentőautó, 150 mentős és 70 tűzoltó vett részt a tűzoltásban. 

Rendkívül kaotikus és szomorú volt a helyzet. Mindenhol fiatalok voltak, akik segítségre szorultak, néhányuk ruhája leégett. Nagyon traumatikus élmény volt.

A bár Crans-Montanában található, a svájci Alpok szívében fekvő Valais régióban, amely népszerű a brit és az európai turisták körében. 
Guy Parmelin svájci elnök azt mondta, hogy a tragikus esemény „egy olyan helyen történt, amely az életnek és az örömnek szentelt… micsoda hihetetlen és szörnyű ellentét”. 

– A füst észlelése után másodpercekkel egy tanú értesítette a rendőrséget, és az első rendőrök 1.32-kor érkeztek meg a helyszínre – mondta Frederic Gisler, a Valais kanton rendőrségének parancsnoka csütörtök délutáni sajtótájékoztatón. 

A hivatalos ok még nem ismert, de két elmélet merült fel, és a hatóságok kizárták, hogy bármiféle támadásról lenne szó. Eddig nincs gyanúsított, és senkit sem vettek őrizetbe.

Az olasz svájci nagykövet, Gian Lorenzo Cornado, aki a helyszínen volt, az olasz Sky TG24-nek elmondta, hogy a tüzet valószínűleg valaki olyan okozta, aki petárdát gyújtott a bárban. 

Azonban két francia nő, akik állítólag a tűz kitörése után menekültek el a helyszínről, a BFMTV-nek azt mondták, hogy a tűz a pezsgősüvegekre helyezett „születésnapi gyertyák” egyikéből indult. „Az egyiket túl közel hozták a mennyezethez, ami meggyulladt.

„Néhány tucat másodperc alatt az egész mennyezet lángokban állt. Minden fából volt” – mondta az egyik nő. A sajtótájékoztatón a tisztviselőket megkérdezték, hogy használtak-e a bárban csillagszórókat tartalmazó palackokat. Beatrice Pilloud, a Valais kanton főügyésze azt válaszolta, hogy még csak néhány óra telt el, és ő nem tudja ezt megerősíteni. 

A hatóságok figyelmeztettek, hogy több napba is beletelhet a halottak azonosítása.

Frederic Gisler, a Valais kanton rendőrparancsnoka szerint az áldozatok különböző nemzetiségűek lehetnek.  – Mivel ez egy nemzetközi üdülőhely, úgy gondoljuk, hogy külföldi áldozatok is vannak – tette hozzá. 

Csütörtökön az olasz külügyminisztérium közölte, hogy sok áldozatot még nem sikerült azonosítani a testükön lévő súlyos égési sérülések miatt. A sérültek között két francia és tucatnyi olasz állampolgár volt. Antonio Tajani olasz külügyminiszter korábban közölte, hogy további 16 olasz állampolgár eltűnt, és még körülbelül egytucatnyian kórházi kezelés alatt állnak. 

Pénteken az első áldozatot 16 éves olasz Emanuele Galeppini néven nevezték meg.

A svájci brit nagykövetség csütörtökön közölte, hogy nem kérték a segítségüket, de továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet.

Borítókép: A lángoló bár a  Crans-Montana üdülőközpontban (Fotó: AFP)

