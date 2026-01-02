Tömegtragédia: egész Svájc gyászol

A helyi rendőrség szerint újév napjának kora reggelén történt tűzvészben legalább 40 ember meghalt és 115 megsérült, közülük sokan súlyosan. A tűz a svájci Crans-Montana síközpontban található Le Constellation bárban tört ki. Guy Parmelin svájci elnök a tüzet „az országunk által valaha átélt egyik legsúlyosabb tragédiának” nevezte – számolt be a tragédiáról a Sky News.

Svájc számára gyásszal indul az év. Fotó: AFP

A svájci rendőrség csütörtök délután jelentette be, hogy a tűzben körülbelül 40 ember halt meg.

A pontos számot azonban még nem erősítették meg, mivel a mentőszolgálatok még mindig nyomoznak a baleset helyszínén, és a súlyosan megégett áldozatok azonosítása is még folyamatban van. A rendőrség sajtótájékoztatón közölte, hogy további 115 ember megsérült, többségük súlyosan. Az áldozatok többsége fiatal volt. Az este „ünneplés és összejövetel ideje lett volna, de rémálommá vált” – mondta Mathias Renard, a regionális kormány vezetője.

Shocking tragedy at Crans-Montana: a New Year’s party turned deadly as a fire claimed 40 lives and injured over 115. Hearts go out to those affected and the brave responders. 🙏🕯️ #CransMontana #SkiResort #NewYearsEve #Tragedy #SwissNews pic.twitter.com/EWTocnFfCg — ceanmedia (@ceanmedia) January 2, 2026

A helyi kórház intenzív osztálya megtelt – közölte korábban Renard. A betegeket más országos intézményekbe szállították át. Összesen 13 helikopter, 42 mentőautó, 150 mentős és 70 tűzoltó vett részt a tűzoltásban.

Rendkívül kaotikus és szomorú volt a helyzet. Mindenhol fiatalok voltak, akik segítségre szorultak, néhányuk ruhája leégett. Nagyon traumatikus élmény volt.

A bár Crans-Montanában található, a svájci Alpok szívében fekvő Valais régióban, amely népszerű a brit és az európai turisták körében.

Guy Parmelin svájci elnök azt mondta, hogy a tragikus esemény „egy olyan helyen történt, amely az életnek és az örömnek szentelt… micsoda hihetetlen és szörnyű ellentét”.

🚨🔥 The fire spreading rapidly in the Crans-Montana (VS) bar filmed by numerous people, who then attempt to escape. (witnesses)😔😔😔 pic.twitter.com/1okRgXVVjF — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 2, 2026

– A füst észlelése után másodpercekkel egy tanú értesítette a rendőrséget, és az első rendőrök 1.32-kor érkeztek meg a helyszínre – mondta Frederic Gisler, a Valais kanton rendőrségének parancsnoka csütörtök délutáni sajtótájékoztatón.

A hivatalos ok még nem ismert, de két elmélet merült fel, és a hatóságok kizárták, hogy bármiféle támadásról lenne szó. Eddig nincs gyanúsított, és senkit sem vettek őrizetbe.

Az olasz svájci nagykövet, Gian Lorenzo Cornado, aki a helyszínen volt, az olasz Sky TG24-nek elmondta, hogy a tüzet valószínűleg valaki olyan okozta, aki petárdát gyújtott a bárban.

Azonban két francia nő, akik állítólag a tűz kitörése után menekültek el a helyszínről, a BFMTV-nek azt mondták, hogy a tűz a pezsgősüvegekre helyezett „születésnapi gyertyák” egyikéből indult. „Az egyiket túl közel hozták a mennyezethez, ami meggyulladt.