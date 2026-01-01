Magyarország felajánlotta segítségét az égési sérültek ellátásában a svájci tűzeset után

Nemzetközi segítségnyújtás keretében jelezte a magyar kormány a svájci hatóságoknak, hogy a Honvédkórház égési centruma kész fogadni a tragédia sérültjeit – írta közöségi oldalán Takács Péter, a Belügyminisztérium egészégügyi államtitkára.

Takács Péter emlékeztetett, 2025 márciusában az észak-macedóniai diszkótűz után szintén a magyar szakemberek jelezték elsők között segítő szándékukat és fogadtak több beteget is a Honvédkórházban.

Mint megírtuk, szilveszter éjszaka a Wallis kantoni Le Constellation bárban történt tűzesetben több tucat ember meghalt, és mintegy százan megsérültek. A hatóságok délelőtti sajtótájékoztatójukon csupán annyit árultak el, hogy a tüzet tűzijáték okozhatta, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg. A baleset sérültjeit több kórházba szállították, de mivel a Wallis kanton egészségügyi kapacitásai kimerültek, több beteget más kantonok kórházaiba, köztük egyetemi klinikákra vittek át.