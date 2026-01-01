Már az új év első napján szörnyű tragédia történt, négy ember halt meg egy vasúti balesetben

Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, amikor a gépkocsi vezetője a működő fénysorompó ellenére a sínekre hajtott a járművel. A személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16.04-kor elindult személyvonattal ütközött. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett – írták a MÁV Facebook-oldalán.

Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között – írták.

Hangsúlyozták: Ez a szomorú eset ismét emlékeztet arra, mennyire fontos, hogy mindig betartsuk a KRESZ szabályait – különösen vasúti átjárókban, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet.