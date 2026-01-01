vonatbalesetautó

Már az új év első napján szörnyű tragédia történt, négy ember halt meg egy vasúti balesetben

A fénysorompó működött a baleset idején, a járművezető ennek ellenére a sínekre hajtott.

Magyar Nemzet
Forrás: MÁV-csoport2026. 01. 01. 20:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél, amikor a gépkocsi vezetője a működő fénysorompó ellenére a sínekre hajtott a járművel. A személygépkocsi a Szerencsről Sátoraljaújhelyre 16.04-kor elindult személyvonattal ütközött. A baleset idején a fénysorompó jól működött, tilosat jelzett – írták a MÁV Facebook-oldalán.

Baja, 2022. március 27. Összeroncsolódott személyautó az 55-ös főút mellett Bajánál 2022. március 27-én. Az autó vonattal ütközött, a balesetben egy nő és egy férfi meghalt. MTI/Donka Ferenc
Illusztráció (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

A vasúttársaság információi szerint a balesetben az autó mind a négy utasa meghalt, a vonaton csak néhányan utaztak, ők nem sérültek meg.

A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt, várhatóan késő estig szünetel a vasúti forgalom Sárospatak és Sátoraljaújhely között, az utasokat pótlóbuszok szállítják jellemzően Sátoraljaújhely és Sárospatak, esetenként Sátoraljaújhely és Szerencs állomások között – írták.

Hangsúlyozták: Ez a szomorú eset ismét emlékeztet arra, mennyire fontos, hogy mindig betartsuk a KRESZ szabályait – különösen vasúti átjárókban, ahol egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehet.

Borítókép: Négy ember meghalt csütörtök délután egy vonattal ütköző autóban Sátoraljaújhelynél (Forrás: MÁV-csoport/Facebook)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Borbély Zsolt Attila
idezojelekválasztás

A rendszerváltás utáni történelmi korszak legfontosabb választása következik

Borbély Zsolt Attila avatarja

MAGYAR ÖNRENDELKEZÉS – A ballib média hirtelen felfedezte magának a külhoni magyarok problémáját.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu