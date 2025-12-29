TrumpNetanjahutalálkozó

Trump kemény üzenetet küldött Iránnak és a Hamásznak

Donald Trump amerikai elnök floridai Mar-a-Lago rezidenciáján fogadta Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, ahol a gázai háború, Irán szerepe és a közel-keleti biztonsági helyzet volt a tárgyalások középpontjában. Trump egyértelművé tette: az Egyesült Államok nem tűri el Irán újrafegyverkezését, és felszólította a Hamász terrorszervezetet az azonnali lefegyverzésre.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 23:09
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump a találkozót követően kijelentette: amennyiben bebizonyosodik, hogy Irán ismét rakéta- vagy fegyverprogramot épít, Washington „nem habozik fellépni”. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok pontosan tisztában van Teherán lépéseivel, és szükség esetén gyors katonai válaszra is kész – írja a Sky News.

Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök
Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Fotó: AFP

Trump a gázai helyzettel kapcsolatban leszögezte: a tűzszünet csak akkor lehet tartós, ha a Hamász lefegyverzi magát. Szavai szerint a terrorszervezet „nagyon rövid időt” kap erre, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolnia. Az elnök egyúttal ígéretet tett arra is, hogy Washington mindent megtesz az utolsó izraeli túsz földi maradványainak visszaszerzéséért, és hamarosan megkezdődhet Gáza újjáépítése.

Benjamin Netanjahu a találkozót „nagyon produktívnak” nevezte, és megerősítette, hogy Izrael és az Egyesült Államok szorosan együttműködik Gáza, Irán és Libanon ügyében is. Az izraeli miniszterelnök bejelentette azt is, hogy Trump megkapja Izrael legmagasabb polgári kitüntetését az ország biztonságáért tett erőfeszítéseiért.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu