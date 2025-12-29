Trump kemény üzenetet küldött Iránnak és a Hamásznak

Trump a gázai helyzettel kapcsolatban leszögezte: a tűzszünet csak akkor lehet tartós, ha a Hamász lefegyverzi magát. Szavai szerint a terrorszervezet „nagyon rövid időt” kap erre, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolnia. Az elnök egyúttal ígéretet tett arra is, hogy Washington mindent megtesz az utolsó izraeli túsz földi maradványainak visszaszerzéséért, és hamarosan megkezdődhet Gáza újjáépítése.