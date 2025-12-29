Trump kemény üzenetet küldött Iránnak és a Hamásznak

Donald Trump a találkozót követően kijelentette: amennyiben bebizonyosodik, hogy Irán ismét rakéta- vagy fegyverprogramot épít, Washington „nem habozik fellépni”. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok pontosan tisztában van Teherán lépéseivel, és szükség esetén gyors katonai válaszra is kész – írja a Sky News.
Trump a gázai helyzettel kapcsolatban leszögezte: a tűzszünet csak akkor lehet tartós, ha a Hamász lefegyverzi magát. Szavai szerint a terrorszervezet „nagyon rövid időt” kap erre, ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolnia. Az elnök egyúttal ígéretet tett arra is, hogy Washington mindent megtesz az utolsó izraeli túsz földi maradványainak visszaszerzéséért, és hamarosan megkezdődhet Gáza újjáépítése.
