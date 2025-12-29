orosz-ukrán háborúPutyinZelenszkijFloridaTrump

Trump életeket mentene, de vajon Zelenszkijnek is ez a célja?

Donald Trump Floridában tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. A megbeszélések hátteréről Kiss Rajmund, az MCC diplomáciai műhelyének vezetője nyilatkozott. Értékelése szerint az egyeztetések arra utalnak, hogy Washington csak közvetítő szerepet tölt be, miközben az orosz érdekek nagy hangsúlyt kaptak az egyeztetésen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 16:30
Trump és Zelenszkij Floridában Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Vasárnap Floridában, a Mar-a-Lago rezidencián Donald Trump személyesen fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, aki delegációjával érkezett az egyeztetésre. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője értékelte a helyzetet az Origónak.

Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője összegezte a vasárnapi Trump–Zelenszkij találkozót
Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője összegezte a vasárnapi Trump–Zelenszkij találkozót
Fotó: MCC

A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy jól látható: az Amerikai Egyesült Államok csak közvetítőként vesz részt a tárgyalásokban. Ezt szerinte az is alátámasztja, hogy Donald Trump a személyes találkozó előtt csaknem két órán keresztül tárgyalt az Orosz Föderáció elnökével, Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán–amerikai megbeszélések lezárását követő sajtótájékoztatón Trump arról beszélt, hogy a békét érintő kérdésekben a felek körülbelül 90 százalékban egyetértésre jutottak. Ezt később Volodimir Zelenszkij is megerősítette Telegram-csatornáján.

Konkrétumokat nem hoztak nyilvánosságra, ugyanakkor közismert, hogy a fennmaradó 10 százalék nem a NATO-tagság kérdését érinti, mivel Zelenszkij már elfogadta Ukrajna NATO-semleges státuszát. Kiss Rajmund kifejtette, hogy Washington és Kijev már megállapodott a biztonsági garanciák ügyében, amely a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló védelmet jelentene Ukrajnának egy esetleges újabb orosz támadás esetén. Hozzátette, hogy Moszkva soha nem utasította el kategorikusan az Ukrajnának adható biztonsági garanciákat. 

Felidézte, hogy 2022. március 29-én, az eddigi legsikeresebb béketárgyalás során Oroszország beleegyezett abba, hogy több állam – köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Németország, valamint Kína és Izrael – is garanciát vállaljon Ukrajna területi szuverenitására.

Ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem jelent NATO-jelenlétet Ukrajnában. Az Egyesült Államok részéről elfogadhatóak a garanciák, Oroszország ezt nem utasította el, viszont francia vagy német csapatok telepítését nem tartják elfogadhatónak. A szakértő szerint az a 10 százalék, amelyben továbbra sincs megállapodás, a területi kérdéseket érinti, elsősorban a Donbaszt és a Donyecket.

Ezeket a térségeket Oroszország még nem vonta teljes ellenőrzése alá, de az amerikai elnök is úgy fogalmazott: 

tetszik vagy sem, Oroszország végül el fogja foglalni őket. 

Ezért – Trump támogatásával – Ukrajnát arra ösztönzik, hogy vonja vissza csapatait, adja át a területet, és így százezrek életét mentik meg. A szakértő szerint biztosra vehető, hogy ez a kérdéskör benne van a vitatott 10 százalékban. Végül kitért az úgynevezett ukrán béketerv egyes pontjaira is, amelyek között szerepel a vámmentes kereskedelem az Egyesült Államokkal, valamint az Európai Unióval. Véleménye szerint ez Ukrajnának az amerikai piacon kedvezőbb pozíciót teremtene, mint bármely uniós tagállam számára. Ennek kapcsán emlékeztetett Ursula von der Leyen és Donald Trump megállapodására, amely után az addigi átlagosan 2,5 százalékos vámok helyett 15 százalékos vámtétel lépett életbe.

Borítókép: Trump és Zelenszkij Floridában (Fotó: AFP)

