Trump életeket mentene, de vajon Zelenszkijnek is ez a célja?

Vasárnap Floridában, a Mar-a-Lago rezidencián Donald Trump személyesen fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, aki delegációjával érkezett az egyeztetésre. Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyének vezetője értékelte a helyzetet az Origónak.

Kiss Rajmund, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai műhelyének vezetője összegezte a vasárnapi Trump–Zelenszkij találkozót

Fotó: MCC

A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy jól látható: az Amerikai Egyesült Államok csak közvetítőként vesz részt a tárgyalásokban. Ezt szerinte az is alátámasztja, hogy Donald Trump a személyes találkozó előtt csaknem két órán keresztül tárgyalt az Orosz Föderáció elnökével, Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán–amerikai megbeszélések lezárását követő sajtótájékoztatón Trump arról beszélt, hogy a békét érintő kérdésekben a felek körülbelül 90 százalékban egyetértésre jutottak. Ezt később Volodimir Zelenszkij is megerősítette Telegram-csatornáján.