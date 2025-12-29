trumpukrajnavlagyimir putyinorosz-ukrán háború

Trump bevállalta: megdöbbentő helyre utazhat az elnök a háború lezárása érdekében

Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről Trump elnök beszélt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyalt Floridában.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 6:19
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Az amerikai-orosz csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a békemegállapodás „közel van" Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés" fennmarad. 
Az elnök egy esetleges kijevi úttal kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre nem tervezi, de az ukrán államfőnek felajánlotta a lehetőséget.

Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

Donald Trump arról is beszélt, hogy a kelet-ukrajnai Donbasz régió egyike a fennmaradó kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. 

Természetesen ez egyike a nagy ügyeknek

 – fogalmazott.
Az amerikai elnök a vasárnap korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, hogy az két órán keresztül tartott, „nagyszerű" volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel.

Mint azt lapunk is megírta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a 20 pontra szűkített béketervezetről 90 százalékban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100 százalékos az egyetértés. 

Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés.

Hozzátette, hogy a következő hetekben az amerikai és ukrán delegációk tovább tárgyalnak, hogy véglegesítsék a megállapodást. Volodimir Zelenszkij arról is beszélt, hogy Donald Trump még januárban vendégül láthatja az ukrán és az európai felet is további tárgyalásra, akár Washingtonban.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy egy kidolgozott és elfogadott békemegállapodás bármely eleméről szükségessé válhat egy népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki, hogy arról az ukrán parlament döntsön.

Donald Trump a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy Volodimir Zelenszkijjel közösen telefonon számoltak be európai vezetőknek tárgyalásuk eredményéről, amelyen részt vett a francia, a lengyel és a finn elnök, az olasz, a brit, a német és a norvég miniszterelnök, a NATO főtitkára, valamint az Európai Bizottság elnöke.

Egy végleges békemegállapodás az amerikai elnök szavai szerint „néhány héten belül" létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte, hogy amennyiben rosszul halad a folyamat, akkor nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyezség, ami szerinte „szégyen lenne".

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

