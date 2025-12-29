Trump bevállalta: megdöbbentő helyre utazhat az elnök a háború lezárása érdekében

Az amerikai-orosz csúcstalálkozó után tartott sajtótájékoztatón Donald Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a békemegállapodás „közel van" Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy „egy-két nagyon problémás kérdés" fennmarad.
Az elnök egy esetleges kijevi úttal kapcsolatban megjegyezte, hogy egyelőre nem tervezi, de az ukrán államfőnek felajánlotta a lehetőséget.
Donald Trump arról is beszélt, hogy a kelet-ukrajnai Donbasz régió egyike a fennmaradó kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez.
Természetesen ez egyike a nagy ügyeknek
– fogalmazott.
Az amerikai elnök a vasárnap korábban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, hogy az két órán keresztül tartott, „nagyszerű" volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel.
