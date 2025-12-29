trumpzelenszkijputyin

Kiderültek a részletek Trump és Putyin tárgyalásáról

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap folytatott telefonbeszélgetése során egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója. Usakov szerint a két vezető megállapodott abban, hogy Trump és Zelenszkij találkozója után ismét tárgyalni fog.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 29. 6:05
Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó Fotó: AFP
Usakov elmondta, hogy a beszélgetés során, amely egy és egy negyedórán át tartott és amelyet az amerikai fél kezdeményezett, Trump több kérdést is meg akart beszélni Putyinnal a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervezett találkozása előtt. Usakov szerint az orosz elnök érveket sorakoztatott fel annak alapvető fontosságáról, hogy a felek továbbra is az Anchorage-ben és a kétoldalú kapcsolatfelvételek során elért megegyezésekre támaszkodjanak.

Usakov szerint Trump több kérdést is meg akart beszélni Putyinnal a Zelenszkijjel tervezett találkozó előtt (Fotó: AFP)

A moszkvai tájékoztatás értelmében Trump elmondta, meggyőződött róla, hogy Oroszország politikai-diplomáciai megoldásra törekszik. Putyin egyetértett amerikai hivatali partnerének arra vonatkozó javaslatával, hogy a rendezés ügyében folytatott munkát vigyék tovább két, erre a célra létrehozandó – biztonsági és gazdasági kérdésekkel foglalkozó – munkacsoport keretében.

A két vezető megállapodott abban, hogy Trump és Zelenszkij találkozója után ismét tárgyalni fog. A felek Usakov szerint egyetértettek abban, hogy a harcok végleges leállítása érdekében Kijevnek politikai döntést kell hoznia a Donyec-medencéről.

Ezek (a harci cselekmények) végleges lezárásához elsősorban természetesen Kijevnek kell meghoznia egy bátor, felelősségteljes politikai döntést, amely összhangban áll az orosz–amerikai csatornán elvégzett munkával. Ezt a Donyec-medencét érintő döntést, figyelembe véve a frontokon kialakult helyzetet, az ukrán rezsimnek nem lenne értelme halogatni

– hangoztatta az orosz elnök tanácsadója.

Az orosz és az amerikai elnökök összességében hasonló véleményen vannak arról, hogy az ukránok és az európaiak által javasolt ideiglenes tűzszünet a népszavazás előkészítése vagy más ürügyek alatt csak a konfliktus elhúzódásához vezet, és a harcok kiújulásával járhat

– tette hozzá.

Putyin decemberben a Kremlben fogadta Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját és Jared Kushnert, Trump vejét. A felek megvitatták a békefolyamat lényegét, de akkor nem sikerült kompromisszumos megoldást találniuk.

A Putyin és Trump közötti mostani telefonbeszélgetés az első ilyen kapcsolatfelvétel volt október 16-a, és összességében a kilencedik az év eleje óta.

Borítókép: Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó (Fotó: AFP)

