Most kapaszkodjon meg mindenki: a bíróság szerint nem politikai indíttatásból támadta meg a fideszes aktivistát a snicceres plakátrongáló + videó

Nem rendelt el kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság Bocskai Csaba Tamás Fideszes aktivista támadójával szemben, arra hivatkozva, hogy nem volt politikai indíttatása a bántalmazásnak – írta közösségi oldalán Budai Gyula fideszes képviselő.

A Fővárosi Törvényszék szerint tehát az nem politikai indíttatás, amikor az elkövető azt mondja, „Azért mert átb.szták az országot”, majd többször megüti Bocskai Tamást, végül a földön rugdossa!

– írta a politikus. Budai Gyula hangsúlyozta: Bocskai Csaba Tamás bántalmazása egyértelműen politikai indíttatású volt, mert az elkövető a Fideszre utalva támadta meg a fideszes aktivistát.

A független bíróságok továbbra is politizálnak és teret engednek az utcai erőszaknak, és úgy látszik beálltak Magyar Péter mögé!

– közölte Budai Gyula.

Mint ismert, a napokban került nyilvánosságra a felvétel, amelyben rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számonkérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menetközben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi rátámadt és többször megütötte.

A tiszás agresszivitással kapcsolatban megszólalt Orbán Viktor is. A kormányfő a digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlésén elmondott beszédében úgy fogalmazott: