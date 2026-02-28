Rendkívüli

Donald Trump: Valóban igaz lehet, hogy megölték Ali Hamenei ajatollahot

budai központi kerületi bíróságbíróságbudai gyulafidesz – kdnporbán viktoraktivista

Most kapaszkodjon meg mindenki: a bíróság szerint nem politikai indíttatásból támadta meg a fideszes aktivistát a snicceres plakátrongáló + videó

Ezért aztán nem is rendeltek el kényszerintézkedést.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 22:34
A Fővárosi Törvényszék épületének, több ügyészség székhelyének a részlete a főváros V. kerületében, a Markó utcában. Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem rendelt el kényszerintézkedést a Budai Központi Kerületi Bíróság Bocskai Csaba Tamás Fideszes aktivista támadójával szemben, arra hivatkozva, hogy nem volt politikai indíttatása a bántalmazásnak – írta közösségi oldalán Budai Gyula fideszes képviselő.

A Fővárosi Törvényszék szerint tehát az nem politikai indíttatás, amikor az elkövető azt mondja, „Azért mert átb.szták az országot”, majd többször megüti Bocskai Tamást, végül a földön rugdossa!

– írta a politikus. Budai Gyula hangsúlyozta: Bocskai Csaba Tamás bántalmazása egyértelműen politikai indíttatású volt, mert az elkövető a Fideszre utalva támadta meg a fideszes aktivistát.

A független bíróságok továbbra is politizálnak és teret engednek az utcai erőszaknak, és úgy látszik beálltak Magyar Péter mögé!

– közölte Budai Gyula.

Mint ismert, a napokban került nyilvánosságra a felvétel, amelyben rátámadnak egy fideszes aktivistára, aki számonkérte a plakátok rongálását. A támadó estefelé a kutyáját sétáltatva járkált a VI. kerületi Hunyadi tér környékén, menetközben pedig módszeresen levagdosta a Fidesz–KDNP helyi jelöltjének plakátjait. Ez szemet szúrt egy fideszes aktivistának, aki telefonjával kamerázva követte az illetőt, akinél egy vágóeszköz is volt. Miután számonkérte, hogy miért rongál, a férfi rátámadt és többször megütötte.

A tiszás agresszivitással kapcsolatban megszólalt Orbán Viktor is. A kormányfő a digitális polgári körök esztergomi háborúellenes gyűlésén elmondott beszédében úgy fogalmazott: 

– Ha valaki kiáll a saját véleménye mellett, akkor megtámadják, lerohanják, megfélemlítik, beleharapnak, belerúgnak. Ez zajlik. És nekünk itt védekeznünk kell. Észrevettük ezt már jó néhány hónappal ezelőtt, és elkezdtük szervezni a digitális polgári köröket.

Borítókép: A fővárosi Törvényszék épülete. Fotó: MTI


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu