Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát?

Egy ukrán politikai elemző bírálta az Európai Unió döntéshozatalát, és hosszasan taglalta, hogy Magyarország rendre megakasztja a folyamatokat. A megoldás szerinte az lenne, ha elvennék a vétójogot hazánktól. Orbán Viktor miniszterelnökről minősíthetetlen hangnemben szólalt meg Borisz Tizenhauzen.

A Barátság kőolajvezeték január 27-e óta nem szállít olajat Magyarország és Szlovákia felé. A magyar kormány nem enged a nyomásgyakorlásnak sem Ukrajna, sem az uniós intézmények részéről. Bóka János közölte, felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy Magyarország és Szlovákia támogatójaként lépjenek fel az uniós jogi és nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében. Tájékoztatása szerint mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul meg a szállítás Magyarország irányába, a kormány az Európai Unió intézményeiben nem tud hozzájárulni olyan döntéshez, amely Ukrajnát segíti.