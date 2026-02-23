Orbán ViktorBrüsszelUkrajnaolaj

Magyarország nem enged: addig nincs uniós támogatás, amíg nem jön az olaj

Az Európai Bizottság szerint a Barátság kőolajvezeték leállását orosz támadás okozta, a helyreállítás ütemezése pedig Ukrajna hatáskörébe tartozik. A magyar kormány ugyanakkor világossá tette: amíg nem indul újra az olajszállítás, nem támogat Ukrajnának kedvező uniós döntéseket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 15:31
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho hangsúlyozta: a vezeték működésének megszakadását orosz támadás okozta, és nem egy kétoldalú magyar–ukrán vita. Brüsszel szerint az energiaellátás biztonsága minden tagállam elsődleges érdeke, ezért az ügyet uniós keretek között kezelik. A szóvivő jelezte: a bizottság folyamatos kapcsolatban áll Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, és szerdára ismét összehívja az olajkoordinációs csoportot – írja az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt

A helyreállítás ütemezése Kijev kezében van

Brüsszel tájékoztatása szerint a Barátság vezeték javításának időzítése az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik. A bizottság azt mondja, támogatja, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon, ugyanakkor hangsúlyozza: a háborús körülmények között végzett infrastruktúra-helyreállítás biztonsági kérdés is.

Az uniós testület közölte, hogy alternatív szállítási útvonalakat is vizsgálnak, ám ezek nem feltétlenül képesek teljes mértékben kiváltani a Barátság vezeték kapacitását. 

A sajtótájékoztatón szóba került az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós hitelprogram is. A bizottság emlékeztetett arra, hogy a tagállamok korábban megállapodtak a konstrukcióról, és „az uniós jog egyik alapelve a lojális együttműködés”. Brüsszel értelmezése szerint a vállalások visszavonása sértheti ezt az elvet.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a Barátság vezetéken keresztül nem érkezik olcsó orosz kőolaj. A kormányfő bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás, Magyarország nem támogat újabb szankciós csomagot és nem járul hozzá az Ukrajnának szánt hitelcsomaghoz.

Hogyan jutott idáig az olajvita?

A jelenlegi feszültség előzménye, hogy a múlt hónap végén dróntámadás érte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték egyik szakaszát, amely Magyarország és Szlovákia irányába biztosítja a nyersolajellátást. A támadás után a tranzit leállt, ami azonnal bizonytalanságot okozott a térség energiaellátásában.

Noha a magyar fél később arról tájékoztatott, hogy a rendszer műszakilag működőképes, és a fizikai feltételek adottak a szállítás folytatásához, az olajáramlás azóta sem indult újra. A kormány álláspontja szerint a technikai akadályok elhárultak, ezért a leállás hátterében nem műszaki ok, hanem Ukrajna politikai döntése állhat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektompos márton

Van egy jobb ötletem

Bayer Zsolt avatarja

Támadt egy sokkal jobb ötletem, hallgatva ezt az idióta baromállat Lenin-fiút.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu