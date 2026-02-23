Magyarország nem enged: addig nincs uniós támogatás, amíg nem jön az olaj

Az Európai Bizottság szóvivője, Paula Pinho hangsúlyozta: a vezeték működésének megszakadását orosz támadás okozta, és nem egy kétoldalú magyar–ukrán vita. Brüsszel szerint az energiaellátás biztonsága minden tagállam elsődleges érdeke, ezért az ügyet uniós keretek között kezelik. A szóvivő jelezte: a bizottság folyamatos kapcsolatban áll Magyarországgal, Szlovákiával és Ukrajnával, és szerdára ismét összehívja az olajkoordinációs csoportot – írja az Origo.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn közölte: Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított Fotó: MTI/ Szigetváry Zsolt

A helyreállítás ütemezése Kijev kezében van

Brüsszel tájékoztatása szerint a Barátság vezeték javításának időzítése az ukrán hatóságok hatáskörébe tartozik. A bizottság azt mondja, támogatja, hogy a szállítás mielőbb újrainduljon, ugyanakkor hangsúlyozza: a háborús körülmények között végzett infrastruktúra-helyreállítás biztonsági kérdés is.

Az uniós testület közölte, hogy alternatív szállítási útvonalakat is vizsgálnak, ám ezek nem feltétlenül képesek teljes mértékben kiváltani a Barátság vezeték kapacitását.

A sajtótájékoztatón szóba került az Ukrajnának szánt mintegy 90 milliárd eurós hitelprogram is. A bizottság emlékeztetett arra, hogy a tagállamok korábban megállapodtak a konstrukcióról, és „az uniós jog egyik alapelve a lojális együttműködés”. Brüsszel értelmezése szerint a vállalások visszavonása sértheti ezt az elvet.

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn arról beszélt, hogy Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartja, hogy a Barátság vezetéken keresztül nem érkezik olcsó orosz kőolaj. A kormányfő bejelentette: amíg nem indul újra a szállítás, Magyarország nem támogat újabb szankciós csomagot és nem járul hozzá az Ukrajnának szánt hitelcsomaghoz.

Hogyan jutott idáig az olajvita?

A jelenlegi feszültség előzménye, hogy a múlt hónap végén dróntámadás érte a Barátság (Druzsba) kőolajvezeték egyik szakaszát, amely Magyarország és Szlovákia irányába biztosítja a nyersolajellátást. A támadás után a tranzit leállt, ami azonnal bizonytalanságot okozott a térség energiaellátásában.

Noha a magyar fél később arról tájékoztatott, hogy a rendszer műszakilag működőképes, és a fizikai feltételek adottak a szállítás folytatásához, az olajáramlás azóta sem indult újra. A kormány álláspontja szerint a technikai akadályok elhárultak, ezért a leállás hátterében nem műszaki ok, hanem Ukrajna politikai döntése állhat.