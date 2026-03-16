Több mint 20 fok volt a napi hőingás az ország egyes részein

A legnagyobb hőmérséklet-különbséget Zabaron mérték, ahol vasárnap napközben még 17,4 Celsius-fok, hétfő hajnalban azonban már csak mínusz 7 fok volt.

Forrás: MTI, HungaroMet2026. 03. 16. 10:40
Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein – derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Azt írták: vasárnap szinte zavartalanul sütött a nap, a maximum-hőmérséklet 13–19 Celsius-fok között alakult, ami 5-6 fokkal magasabb a sokévi átlagnál. Hétfő reggelre nagy területen volt fagy, a fagyzugos helyeken mínusz 4 fok alatti értékeket mértek.

Hozzátették: ennek megfelelően 

a napi hőingás is ezeken a pontokon haladta meg a 20 fokot, míg a hegyekben és a Balaton térségében ez 10 fok alatt maradt.

A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap a Nógrád vármegyei Szécsényben volt a legmelegebb, 19 Celsius-fok, míg a Vas vármegyei Szentgotthárdon 13,4 fokot mértek. Hétfő hajnalban a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 7,0 fokot regisztráltak, míg a Veszprém vármegyei Balatonedericsen 7 fokot. A 24 órás abszolút hőingás Zabarban 24,4 Celsius-fok volt.

Borítókép: Deres növény Zabar közelében 2018. szeptember 26-án (Fotó: MTI/Komka Péter)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Az iskolabezárások ára

Gazdasági racionalizálás vagy nemzeti önfeladás?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
