Betelt a pohár a franciáknál, nem akarnak az emberek háborút

A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a patrióta fordulat elkerülhetetlen. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy hiába a hatósági eljárások, a Nemzeti Tömörülés sikert aratott Franciaországban.
Az államtitkár bejegyzésében felidézte, hogy a francia elit több alkalommal is megpróbálta ellehetetleníteni Marine Le Pent és pártját, azonban ez nem sikerült, most pedig átütő eredmény született a választáson.
Hiába próbálnak Franciaországban is mindent megtenni a patrióta erők ellen, hiába próbálják bírósági eljárásokkal elhallgattatni a nemzeti erőket, hiába próbálják mindenáron eltakarítani Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés átütő sikert aratott a helyhatósági választások első fordulóján
– hangsúlyozta.
