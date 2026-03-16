Újabb pert nyert lapunk a Tisza Párt ellen

Betelt a pohár a franciáknál, nem akarnak az emberek háborút

A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közösségi oldalán reagált a franciaországi választások eredményére. Hidvéghi Balázs közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy úgy látszik egyre kevesebb francia kér a háború- és migrációpárti elitből.

2026. 03. 16. 10:52
A miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint a patrióta fordulat elkerülhetetlen. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy hiába a hatósági eljárások, a Nemzeti Tömörülés sikert aratott Franciaországban. 

Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy Marine Le Pen és pártja a hatósági vegzálás ellenére is átütő sikert ért el. Fotó: AFP/Damien Meyer

Az államtitkár bejegyzésében felidézte, hogy a francia elit több alkalommal is megpróbálta ellehetetleníteni Marine Le Pent és pártját, azonban ez nem sikerült, most pedig átütő eredmény született a választáson. 

Hiába próbálnak Franciaországban is mindent megtenni a patrióta erők ellen, hiába próbálják bírósági eljárásokkal elhallgattatni a nemzeti erőket, hiába próbálják mindenáron eltakarítani Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés átütő sikert aratott a helyhatósági választások első fordulóján

– hangsúlyozta.

„Úgy látszik, a franciák is egyre kevésbé kérnek a háború- és migrációpárti elitből. Hajrá, francia patrióták!” – nyomatékosította az államtitkár. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
