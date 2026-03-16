A Nemzeti Tömörülés tovább erősödött Franciaországban

A radikális baloldali Engedetlen Franciaország jelöltjei is megerősödtek egyes országrészekben. A legnagyobb francia ellenzéki párt, a Marine Le Pen által fémjelzett Nemzeti Tömörülés azonban több közepes méretű városban is az élen végzett a franciaországi helyhatósági választások vasárnapi első fordulójában, amely tesztértékű az erőviszonyokat illetően a 2027-es elnökválasztás előtt.

A Nemzeti Tömörülés erős eredménnyel zárta az első fordulót. Fotó: AFP/Damien Meyer

Párizsban a várost negyed évszázada irányító szocialisták jelöltje, Emmanuel Grégoire – aki az eddigi polgármester, Anne Hidalgo egyik helyettese volt – 38,8 százalékos támogatottsággal áll az élen, megelőzve a jobbközép jelöltjét, a 23,9 százalékot elérő Rachida Dati volt kulturális minisztert.

Az ország második legnagyobb városában, a déli Marseille-ben a baloldal hivatalban lévő polgármestere, Benoit Payan és a Nemzeti Tömörülés jelöltje, Franck Allisio fej fej mellett áll az élen 35,4 százalékos támogatottsággal.

A Nemzeti Tömörülés jelöltje győzött az első fordulóban a déli Nizzában a jobbközép polgármester előtt, és több más közepes méretű városban is, elsősorban az ország déli részén, miközben hat évvel ezelőtt kevesebb mint 20 százalékot ért el országosan.

A legnagyobb ellenzéki párt az önkormányzati választásokat nyíltan első lépésnek tekinti a 2027-es hatalomra jutás felé, s vezetőik aktívan részt vettek a kampányban.

Marine Le Pen az X közösségi oldalon azt írta, hogy pártja „valódi győzelmi esélyekkel” indul a jövő vasárnapi második fordulóban, míg a pártelnök Jordan Bardella az urnazárást követő sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy „a változás a városainkban és falvainkban kezdődik”, s szövetséget ajánlott a hagyományos jobboldalnak a második forduló előtt.

Emmanuel Macron elnök pártja és a kormánytagok ezzel ellentétben egyáltalán nem kampányoltak, a miniszterek nem is kommentálták sem a választási esélyeket, sem az eredményeket.

A politikai spektrum másik végén található radikális baloldali Engedetlen Franciaország elsősorban északon volt sikeres: a 250 ezer lakosú Lille-ben a párt jelöltje, Lahouaria Addouche 25 százalékos támogatottsággal holtversenyben áll az élen a szocialista Arnaud Deslandes-del, míg Roubaix-ban David Guiraud 45 százalékkal megnyerte az első fordulót. A 150 ezer lakosú Saint-Denis-ben, Párizs egyik északi elővárosában pedig 51 százalékos támogatottsággal már az első fordulóban polgármesterré választották a radikális párt jelöltjét, Bally Bagayokót.