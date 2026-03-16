Elvesztették a pert a Mol ellen, most így úsznák meg a súlyos bírság kifizetését a horvátok

A horvát Mozemo parlamenti képviselőcsoportja ismét a parlament elé terjeszti azt a javaslatot, hogy Horvátország lépjen ki az Energia Charta egyezményből, mert a Mollal folytatott perben nemrég elutasított fellebbezés megmutatta, hogy Horvátországnak ebből a szerződésből csak kára származik – mondta hétfőn a Mozemo koordinátora, Sandra Bencic a horvát Index.hr tudósítása szerint.

Előnytelen az Energia Charta a horvátoknak a baloldali-zöld párt szerint

„Újra szavazásra bocsátjuk azt a határozati javaslatot, amely kötelezné a kormányt arra, hogy lépjen ki az Energia Charta egyezményből. Erről két hét múlva szavaznak. Fontos lenne, hogy ez alatt a két hét alatt a horvát állampolgárok választ kapjanak a kormánytól arra, miért nem lép ki Horvátország egy olyan szerződésből, amelyből semmilyen haszna nincs. Éppen ellenkezőleg: csak kárunk származik belőle, amely több százmillió euróra rúg” – fogalmazott Bencic a sajtótájékoztatón.

Az ügy előzménye, hogy elutasították azt a fellebbezést, amelyet Horvátország nyújtott be a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) által hozott ítélet ellen. Az ítélet szerint Horvátországnak 236 millió eurót kell fizetnie a Molnak, mert megsértette a magyar vállalat befektetői jogait.

Bencic emlékeztetett arra, hogy a HDZ (Horvát Demokratikus Közösség) többször elutasította azt a követelést, hogy Horvátország lépjen ki az Energia Charta egyezményből – abból a nemzetközi szerződésből, amely az 1990-es években jött létre, és amelynek célja az volt, hogy megvédje a nyugati országok befektetőit és azok beruházásait a volt keleti blokk országaiban.

Bencic hallani sem akar az orosz olajról

„A charta legvitatottabb része az a hatalmas egyensúlytalanság, amely a befektetők jogainak védelme és az államok szabályozási joga között áll fenn. Az Energia Charta katasztrofális minden olyan ország számára, amely zöldátmenetet hajt végre, mert minden olyan szabályozás, amely a CO₂-kibocsátás csökkentésére irányul, lehetőséget adhat bármely befektetőnek arra, hogy beperelje azt az államot, ahol érdekeltsége van” – mondta.