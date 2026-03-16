Karácsony Gergely testvére a Békemeneten: Az elmúlt 16 év eredményeit meg kell tartani! + videó

A Békemeneten Rétvári Bence kérdezte Karácsony Lászlót, Karácsony Gergely főpolgármester testvérét. A Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának a főpolgármester bátyja elmondta, hogy ő konzervatív gondolkodású, valószínűleg már így született – ezért is tartotta fontosnak a Békemeneten a részvételét. Karácsony László hangsúlyozta:
Azért vagyok itt, mert az elmúlt 16 év eredményeit meg kéne tartani, illetve a háborúból is ki kéne maradni.
Rétvári Bence egyetértésben hozzátette:
Ezért vagyunk itt valóban a Békemeneten, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és amit a 16 év alatt elértünk, azt Brüsszel és Kijev ne veszélyeztesse.
