Számháborúzzunk!

Nagy érdeklődéssel várom a FOS-os és a tiszás számításokat.

Békemenethősök tereKossuth Lajos tér 2026. 03. 16. 9:48
Muszáj számháborúzni, mert számháború nélkül semmit sem ér az egész. És a számháborúnkhoz engedelmükkel ismét a 2022-es számháborúnál már használt módszeremet fogom használni. A módszer lényege, hogy véletlenül sem foglalkozunk a „propagandasajtó” elfogult és hazug beszámolóival, elemzéseivel, kizárólag a független és objektív sajtó (FOS) tényszerű közléseire alapozzuk következtetéseinket.

Vágjunk is bele!

Adott tehát két helyszín. Az egyik a Kossuth tér, a másik a Hősök tere.

A Kossuth téren zajlott az állami ünnepség a miniszterelnök beszédével, és ide érkezett a Békemenet. Nézzük meg tehát, mit tudunk a Kossuth tér befogadóképességéről – a pontos és akkurátus elemzés a HVG-ben jelent meg, tehát minden tiszás polgártárs számára megkérdőjelezhetetlen. A HVG gazdagon okadatolt cikke 2006. október 6-án, 13 órakor jelent meg, olvassuk el ismét!

 

Hányan férnek el a Kossuth téren? – térképpel

„A Parlament előtti terület – az 2002-es szakértői számítások szerint – 330-szor 170 négyzetméteres (sic!), tehát közterületi tárgyakat nem számolva 56 ezer 100 négyzetméter. Az ország házának középső kiszögellése előtti tér 50-szer 60 méteres, azaz összesen 3000 négyzetméter. A Parlament északi és déli végénél található egy-egy 130-szor 110 méteres terület, ezek együtt hozzávetőlegesen további 30 ezer négyzetméteres teret alkotnak. A Kossuth térhez csatlakozó nyolc utca átlagosan 500 méter hosszú (az Alkotmány utca a Kossuth tértől a Bajcsy-Zsilinszky útig 513 méter) és 10 méter széles, azaz összesen további 40 ezer négyzetméter. A fenti adatok alapján kerekítve 130 ezer négyzetméteres területen vonulhatnak fel ma a tüntetők. A maximális helyet kihasználva használt négyes szorzóval számolva ez összesen 520 ezer ember.”

Köszönjük, ez pontos. De legyünk rigorózusan még pontosabbak, és jegyezzük meg: az Oroszlános kapu előtt felállított dísztribün és színpad legalább ötvenszer ötven méteres volt, vagyis vonjunk le ebből 2500 négyzetmétert. És akkor ezek után vessünk egy pillantást a helyszínen készült felvételekre. Ezeken mindenki számára nyilvánvaló módon az látható, hogy faltól falig, előre hátra, szóval csurig megtelt a Kossuth tér. Továbbá megtelt ugyanígy az Alkotmány utca is. Itt jegyezzük meg a pontosság kedvéért, hogy az Alkotmány utcában azóta elkészült a Nemzeti Összetartozás Emlékműve, ami 100×4 méteres, vagyis elvesz az utca területéből négyszáz négyzetmétert. Vagyis vonjunk ki a HVG számításaiból 2500+400 négyzetmétert, továbbá, mivel nincs pontos tudásom arról, hogy a többi utcában mennyien voltak, maradjunk az Alkotmány utcánál, és hagyjuk figyelmen kívül a többi hét utcát, így az Alkotmány utca 5130 négyzetméter, mínusz négyszáz négyzetméter (emlékmű), marad tehát 4730 négyzetméter. Mindezeket figyelembe véve és levonva még a színpad és a dísztribün területét, marad 91 330 négyzetméter. Azt is mindenki láthatja, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni, vagyis a HVG-s négyes szorzó helytálló esetünkben, ami azt jelenti, hogy tényleg a minimumot számolva a Békemenet és az állami ünnepség, benne a miniszterelnök beszédével 365 320 embert vonzott. Kerekítsünk lefele: 365 000 ember. Húzzuk alá kétszer a végeredményt, és menjünk át a tiszás menetre.

A Hősök tere szintén zsúfolásig megtelt, ott sem lehetett leejteni egy gombostűt sem. A Hősök tere befogadóképességének kiszámítását pedig bízzuk a megbízható, mindig pontos, sohasem propaganda 444-re. Ők ezt írták 2013. október 23. 17.01-kor megjelent cikkükben – idézem az egészet, olvassák figyelmesen:

 

Elfér egymillió ember a Hősök terén és környékén?

„A területszámításhoz ezt a webes alkalmazást használtuk. Négy fő/négyzetméteres tömegsűrűség nagyjából a tömött buszon fellelhető állapotoknak felel meg, de ma már inkább 3-mal számolnak. Vagyis ez elég nagy tömegsűrűségnek számít, menetelni közben pl. nem lehet.

Ezen a területen is csak úgy férne el (a fenti, hetesbuszos sűrűségben) 290 000 ember, ha semmilyen tereptárgy nem lenne ott akadályként. Tehát nem lenne metrólejáró, nem lennének padok, színpad, szobrok, bokrok, fák, semmi, csak üres tér.

A Hősök tere teljes területe, terepakadályok nélkül körülbelül 28 000 négyzetméter. Körülbelül tízszer ekkora területen férne el (nagyon nagy sűrűségben) egymillió ember.

Az ellenzéki tüntetés a Műegyetem rakparton körülbeül 6-7000 négyzetmétert foglalhatott el, a szellős tömeg jó esetben lehetett tízezer fő.

A hivatalos becslés szerint a békemeneten félmillióan, az ellenzéki tüntetésen harmincezren vettek részt. Szerintünk mindkét szám messze van valóságtól. Százötvenezer és nyolcezer a reális.”

Megértettük, nem vitatkozunk, kizárólag a szorzó esetében, mert a selyemmajom megmozdulásán is a négyes szorzót fogjuk használni. Vegyük tehát a 28 ezer négyzetmétert, és ne kicsinyeskedjünk a tereptárgyakkal, maradjunk ennél a bruttónál, ezt szorozzuk meg néggyel. Így 112 ezer embert kapunk. A képek azt bizonyítják, hogy a zsúfolásig megtelt Hősök terén kívül a Köröndnél és az Oktogonnál kihelyezett hangszórók körül még álltak csoportok, legyünk nagyvonalúak, és mindkét helyszínre tegyünk még ötezer embert, az még tízezer ember. Akkor az 122 ezer ember. Kerekítsünk felfelé, és mondjunk 130 ezer résztvevőt.

Húzzuk alá kétszer a végeredményt, és végezetül tegyük ide a két számot.

Tehát:

  • Kormánypártok: 365 ezer.
  • Tisza: 130 ezer.

Nagy érdeklődéssel várom a FOS-os és a tiszás számításokat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
