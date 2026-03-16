Számháborúzzunk!

Muszáj számháborúzni, mert számháború nélkül semmit sem ér az egész. És a számháborúnkhoz engedelmükkel ismét a 2022-es számháborúnál már használt módszeremet fogom használni. A módszer lényege, hogy véletlenül sem foglalkozunk a „propagandasajtó” elfogult és hazug beszámolóival, elemzéseivel, kizárólag a független és objektív sajtó (FOS) tényszerű közléseire alapozzuk következtetéseinket.

Vágjunk is bele!

Adott tehát két helyszín. Az egyik a Kossuth tér, a másik a Hősök tere.

A Kossuth téren zajlott az állami ünnepség a miniszterelnök beszédével, és ide érkezett a Békemenet. Nézzük meg tehát, mit tudunk a Kossuth tér befogadóképességéről – a pontos és akkurátus elemzés a HVG-ben jelent meg, tehát minden tiszás polgártárs számára megkérdőjelezhetetlen. A HVG gazdagon okadatolt cikke 2006. október 6-án, 13 órakor jelent meg, olvassuk el ismét!

Hányan férnek el a Kossuth téren? – térképpel

„A Parlament előtti terület – az 2002-es szakértői számítások szerint – 330-szor 170 négyzetméteres (sic!), tehát közterületi tárgyakat nem számolva 56 ezer 100 négyzetméter. Az ország házának középső kiszögellése előtti tér 50-szer 60 méteres, azaz összesen 3000 négyzetméter. A Parlament északi és déli végénél található egy-egy 130-szor 110 méteres terület, ezek együtt hozzávetőlegesen további 30 ezer négyzetméteres teret alkotnak. A Kossuth térhez csatlakozó nyolc utca átlagosan 500 méter hosszú (az Alkotmány utca a Kossuth tértől a Bajcsy-Zsilinszky útig 513 méter) és 10 méter széles, azaz összesen további 40 ezer négyzetméter. A fenti adatok alapján kerekítve 130 ezer négyzetméteres területen vonulhatnak fel ma a tüntetők. A maximális helyet kihasználva használt négyes szorzóval számolva ez összesen 520 ezer ember.”

Köszönjük, ez pontos. De legyünk rigorózusan még pontosabbak, és jegyezzük meg: az Oroszlános kapu előtt felállított dísztribün és színpad legalább ötvenszer ötven méteres volt, vagyis vonjunk le ebből 2500 négyzetmétert. És akkor ezek után vessünk egy pillantást a helyszínen készült felvételekre. Ezeken mindenki számára nyilvánvaló módon az látható, hogy faltól falig, előre hátra, szóval csurig megtelt a Kossuth tér. Továbbá megtelt ugyanígy az Alkotmány utca is. Itt jegyezzük meg a pontosság kedvéért, hogy az Alkotmány utcában azóta elkészült a Nemzeti Összetartozás Emlékműve, ami 100×4 méteres, vagyis elvesz az utca területéből négyszáz négyzetmétert. Vagyis vonjunk ki a HVG számításaiból 2500+400 négyzetmétert, továbbá, mivel nincs pontos tudásom arról, hogy a többi utcában mennyien voltak, maradjunk az Alkotmány utcánál, és hagyjuk figyelmen kívül a többi hét utcát, így az Alkotmány utca 5130 négyzetméter, mínusz négyszáz négyzetméter (emlékmű), marad tehát 4730 négyzetméter. Mindezeket figyelembe véve és levonva még a színpad és a dísztribün területét, marad 91 330 négyzetméter. Azt is mindenki láthatja, hogy egy gombostűt sem lehetett leejteni, vagyis a HVG-s négyes szorzó helytálló esetünkben, ami azt jelenti, hogy tényleg a minimumot számolva a Békemenet és az állami ünnepség, benne a miniszterelnök beszédével 365 320 embert vonzott. Kerekítsünk lefele: 365 000 ember. Húzzuk alá kétszer a végeredményt, és menjünk át a tiszás menetre.