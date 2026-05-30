Mit adott fel Magyar Péter Brüsszelben abból, amiért a magyar emberek megdolgoztak?

A mai találkozó alapján 16,4 milliárd euró szabadult fel – mondta a magyar miniszterelnök újságíróknak a találkozó után, hozzátéve, hogy az eredmény jobb lett annál, mint amire számított. Az Európai Bizottság tisztviselői azonban óvatosabban fogalmaztak.

Nem állapodtunk meg a pénzek kifizetéséről

– mondta az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője, aki kifejtette, hogy csupán egy kötelezettségvállalási listáról állapodtak meg, amelynek – augusztus 31-ig – történő teljesítése lehetővé tenné a források kifizetését.

Borítókép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)