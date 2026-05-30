Az olasz sajtó is felháborodott a nagyváradi premontrei apát kilakoltatásán

A premontrei apát az interjúban elmondta, hogy május 27-én, szerdán hajnali 4 órakor Nagyvárad önkormányzatának tisztviselői jelentek meg és áttörték egy egyházi épület falát, hogy elfoglalhassák az apátsági templom sekrestyéjét. A cél a harminc éve ott élő apát kilakoltatása volt. A rend történetét ismertette, miszerint a premontrei rend jelenléte a vidéken egészen 1130-ig nyúlik vissza, és a komplexum, ahonnan a román hatóságok ki akarják tenni Fejes atyát és egy másik szerzetestársát, a XIX. század eleje óta a birtokukban van. Kezdetben a kolostorból, a templomból és egy iskolából állt. Az apát keserűen kifakadt: „Még a kommunisták sem mentek el idáig.” Hozzáfűzte a román kommunista rezsim valóban államosított minden felekezeti vagy magániskolát, így a premontreiek által működtetett nagyváradi főgimnáziumot is, de a templomhoz és a kolostorhoz nem nyúlt. Sőt, a Román Népköztársaság Vallásügyi Minisztériuma közjogi jogi személyként ismerte el az egyházi entitást. Az apát szomorúan úgy kommentálta:

Amit nem tettek meg a kommunisták, megtették az Európa-pártiak.

A történelmi katolikus apátság kálváriája ugyanis a jelenlegi (megbuktatott) Európa-párti kormányfő, Bolojan polgármesteri adminisztrációja idején kezdődött, amikor semmissé nyilvánították az 1948-as államosítást. Ez az aktus de facto az iskola tulajdonjogát is visszaadta a rendnek. Amikor az önkormányzat ráébredt a hibájára, önkényesen létrehozott egy új telekkönyvet, és a kolostort, valamint a templomot egyszerűen átminősítette iskolává és önkormányzati tulajdonná – magyarázza Fejes atya a tulajdonjogi vitáról. Erre alapozva a városvezetés, melynek élére időközben Bolojan egyik politikai utódját választották meg, 26,5 millió eurós támogatást kért és kapott az Európai Uniótól az iskola felújítására. Ennek előfeltétele azonban a komplexum kizárólagos tulajdonjoga volt.