Rendkívüli

Az olasz sajtó is felháborodott a nagyváradi premontrei apát kilakoltatásán

Bejárta az európai katolikus sajtót a nagyváradi premontrei apát drámai segélykiáltása. A La Nuova Bussola Quotidiana olasz lapnak nyilatkozó Fejes Rudolf Anzelm apát szerint még a román kommunista rezsim sem merészkedett odáig, mint a város jelenlegi vezetése, amely szerda hajnalban egy falat áttörve foglalta el az apátság sekrestyéjét.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 30. 18:04
Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi főapát Fotó: Havran Zoltán
A premontrei apát az interjúban elmondta, hogy május 27-én, szerdán hajnali 4 órakor Nagyvárad önkormányzatának tisztviselői jelentek meg és áttörték egy egyházi épület falát, hogy elfoglalhassák az apátsági templom sekrestyéjét. A cél a harminc éve ott élő apát kilakoltatása volt. A rend történetét ismertette, miszerint a premontrei rend jelenléte a vidéken egészen 1130-ig nyúlik vissza, és a komplexum, ahonnan a román hatóságok ki akarják tenni Fejes atyát és egy másik szerzetestársát, a XIX. század eleje óta a birtokukban van. Kezdetben a kolostorból, a templomból és egy iskolából állt.  Az apát keserűen kifakadt: „Még a kommunisták sem mentek el idáig.” Hozzáfűzte a román kommunista rezsim valóban államosított minden felekezeti vagy magániskolát, így a premontreiek által működtetett nagyváradi főgimnáziumot is, de a templomhoz és a kolostorhoz nem nyúlt. Sőt, a Román Népköztársaság Vallásügyi Minisztériuma közjogi jogi személyként ismerte el az egyházi entitást. Az apát szomorúan úgy kommentálta: 

Amit nem tettek meg a kommunisták, megtették az Európa-pártiak.

A történelmi katolikus apátság kálváriája ugyanis a jelenlegi (megbuktatott) Európa-párti kormányfő, Bolojan polgármesteri adminisztrációja idején kezdődött, amikor semmissé nyilvánították az 1948-as államosítást. Ez az aktus de facto az iskola tulajdonjogát is visszaadta a rendnek. Amikor az önkormányzat ráébredt a hibájára, önkényesen létrehozott egy új telekkönyvet, és a kolostort, valamint a templomot egyszerűen átminősítette iskolává és önkormányzati tulajdonná – magyarázza Fejes atya a tulajdonjogi vitáról. Erre alapozva a városvezetés, melynek élére időközben Bolojan egyik politikai utódját választották meg, 26,5 millió eurós támogatást kért és kapott az Európai Uniótól az iskola felújítására. Ennek előfeltétele azonban a komplexum kizárólagos tulajdonjoga volt.

Ebből jogi csatározás kerekedett, amelynek eredményeként a nagyváradi bíróság első fokon elrendelte az apát kilakoltatását egy azonnal végrehajtható, bár még nem jogerős ítélettel. Február 23-án történt az első kísérlet az ítélet végrehajtására, de a Fejes atya védelmében felsorakozott háromszáz hívő jelenléte arra késztette a hatóságokat, hogy adminisztratív és ideiglenes okokból elálljanak tőle. Április 14-én újra megpróbálták, amikor a bírósági végrehajtó több tucat rendőr kíséretében jelent meg, miközben a templomban éppen szentmise zajlott. A kilakoltatást akkor ismét elhalasztották, és az apátnak 30 napot adtak a helyiségek elhagyására. Végül szerda kora hajnalban a román hatóságok elfoglalták a sekrestyét. A cikk végén az atya szavait idézve a szerző kiemeli, hogy fokozódik a katolikusokkal szembeni ellenszenv Romániában. A magyar közösségek kétszeres kisebbségben vannak: magyarként és katolikusként egyaránt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
