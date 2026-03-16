Ukrajna nagy dobásra készül az uniós csatlakozás ügyében, ez mindent felülír

Az ukrán kormányban hatalmas előrelépésről beszélnek az ország EU-csatlakozása kapcsán. Ukrajna már ezen a héten megkapja az Európai Bizottságtól az összes olyan mutatót, amelyek teljesítése egyet jelent az Európai Unióhoz való csatlakozással – írja az rbc.ua.

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese egy interjúban arról beszélt, hogy

Úgy alakultak a körülmények, hogy Ukrajna minden klaszterhez megkapja az összes útmutatót. [...] Vagyis a tárgyalási klaszterek ténylegesen megnyílnak. Ez forradalmi előrelépés a tárgyalási folyamatban.

Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna gyorsan haladhat az EU felé. A következő lépésben Ukrajna és az EU 27 tagállama közösen leül, és létrehoznak egy munkacsoportot, amely kidolgozza az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeiről szóló szerződést. Itt dől el minden: milyen átmeneti időszakok lesznek, mi lép életbe és mi nem, valamint hogy a tagállamok hol akarnak korlátozásokat bevezetni, például a munkavállalók szabad mozgására, mert nem szeretnék, hogy az ukránok azonnal elárasszák munkaerőpiacaikat és így tovább.