Ukrajna nagy dobásra készül az uniós csatlakozás ügyében, ez mindent felülír

Fontos hírekről számolt be az ukrán EU-integrációért felelős miniszterelnök-helyettes. Az Európai Bizottságtól hamarosan megérkezhetnek azok a részletes kritériumok, amelyek teljesítése egyet jelenthet Ukrajna felvételével az Európai Unióba. Legalábbis Kijev így gondolkodik. Tarasz Kacska egy interjúban arról beszélt, hogy 2027 az ukrán EU-csatlakozás céldátuma és a magyar választások után könnyebb dolguk lesz.

2026. 03. 16. 11:05
Az ukrán EU-csatlakozás már nem egy távoli eshetőség Forrás: AFP
Az ukrán kormányban hatalmas előrelépésről beszélnek az ország EU-csatlakozása kapcsán. Ukrajna már ezen a héten megkapja az Európai Bizottságtól az összes olyan mutatót, amelyek teljesítése egyet jelent az Európai Unióhoz való csatlakozással – írja az rbc.ua.

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese. Fotó: AFP

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese egy interjúban arról beszélt, hogy

Úgy alakultak a körülmények, hogy Ukrajna minden klaszterhez megkapja az összes útmutatót. [...] Vagyis a tárgyalási klaszterek ténylegesen megnyílnak. Ez forradalmi előrelépés a tárgyalási folyamatban.

Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajna gyorsan haladhat az EU felé. A következő lépésben Ukrajna és az EU 27 tagállama közösen leül, és létrehoznak egy munkacsoportot, amely kidolgozza az Európai Unióhoz való csatlakozás feltételeiről szóló szerződést. Itt dől el minden: milyen átmeneti időszakok lesznek, mi lép életbe és mi nem, valamint hogy a tagállamok hol akarnak korlátozásokat bevezetni, például a munkavállalók szabad mozgására, mert nem szeretnék, hogy az ukránok azonnal elárasszák munkaerőpiacaikat és így tovább.

Ukrajna akár már 2027-ben aláírhatja a csatlakozási szerződést

– számolt be róla a lap egy másik cikke. A kijevi vezetés célja, hogy 2026 folyamán teljesítse a legfontosabb uniós követelményeket, hogy a EU-csatlakozási szerződés aláírása már jövőre megtörténhessen. A politikus szerint a folyamatot ugyanakkor egyszerre befolyásolják technikai feltételek, politikai viták és az EU-n belüli bizalmi kérdések. Kacska hangsúlyozta: Ukrajna nem kér „előre hozott” tagságot, mivel például a vámrendszer, a bírósági struktúra vagy a jogállamiság hiányosságai csak akadályoznák az egységes piac működését.

Az ukrán tárgyaló szerint hamarosan megkapják az utolsó három tárgyalási klaszterhez tartozó úgynevezett benchmarkokat, vagyis azokat a részletes feltételeket, amelyeket teljesíteniük kell a csatlakozáshoz. Ez azért is fontos, mert a kritériumokat általában csak akkor adják át a tagjelölt országoknak, ha az EU mind a 27 tagállama hivatalosan is megnyitja a tárgyalási fejezeteket. Ukrajna és Moldova esetében azonban kivételt tesznek.

A folyamatot ugyanakkor politikai akadályok is lassítják. Az interjúban szó esett Orbán Viktor miniszterelnök vétójáról is, amely miatt Kijevnek és Brüsszelnek „kreatív megoldásokat” kellett keresnie, hogy a tárgyalások tovább haladhassanak. Kacska ugyanakkor úgy véli, a magyar választások lezárulta után könnyebb lehet a kormányközi együttműködés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajna a Tisza Pártot segítené hatalomra.

A csatlakozási folyamat részeként az ukrán parlamentnek mintegy 300 törvényt kell még elfogadnia, elsősorban az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés és a korrupció elleni küzdelem területén.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
