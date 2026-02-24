UkrajnaBóka JánosTisza Párt

Ukrajna a Tisza Pártot segítené hatalomra

A Barátság kőolajvezeték február közepe óta működőképes, Ukrajna azonban politikai okokból mindeddig nem indította újra a szállítást, ami sérti az EU-Ukrajna társulási megállapodást is – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter kedden Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 11:50
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Az EU-tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozására érkezve Bóka János elmondta: a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy tájékoztassa kollégáit a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban kialakult helyzetről; a vezeték január 27-e óta nem szállít olajat Magyarország és Szlovákia felé. Közölte, felhívja az uniós intézményeket és a tagállamokat, hogy Magyarország és Szlovákia támogatójaként lépjenek fel az uniós jogi és nemzetközi kötelezettségek érvényesítése érdekében. Tájékoztatása szerint mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul meg a szállítás Magyarország irányába, a kormány az Európai Unió intézményeiben nem tud hozzájárulni olyan döntéshez, amely Ukrajnát segíti.

A magyar kormány az Unió intézményeiben nem tud hozzájárulni olyan döntéshez, amely Ukrajnát segíti
A magyar kormány az Unió intézményeiben nem tud hozzájárulni olyan döntéshez, amely Ukrajnát segíti
Fotó: MTI

Bóka János felhívta a figyelmet: az európai intézmények, köztük az Európai Bizottság is, egyértelművé tették, hogy nem kívánnak nyomást gyakorolni Ukrajnára a szállítás újraindítása érdekében, miközben Magyarországra továbbra is nyomás nehezedik a hétéves költségvetés módosítása kapcsán, hogy Ukrajna támogatáshoz jusson. Ez szerinte a lojális együttműködés követelményének súlyos sérelme. Az Európai Tanács elnöke, António Costa a magyar kormányfőnek írt levelében felhívta a figyelmet, hogy az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárdos segélycsomaggal kapcsolatos döntést tiszteletben kell tartani, és egyetlen tagállam sem engedheti meg, hogy aláássa az Európai Tanács közös döntéseinek hitelességét.

Bóka János a levélre reagálva úgy fogalmazott: az Európai Unió 90 milliárd eurót biztosít Ukrajna számára, amellyel Magyarország nem értett egyet, ugyanakkor nem akadályozta meg, hogy a többi tagállam – magyar pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül – elfogadja és végrehajtsa a tervet. Hozzátette: a döntés óta Ukrajna politikai okokból az energiafegyverhez nyúl és beavatkozik a magyar választási kampányba, hogy bizonytalanságot és káoszt keltsen, és ezzel a Tisza Pártot segítse hatalomra.

Azt nem várhatja el tőlünk egyetlen európai intézmény és egyetlen uniós tagállam sem, hogy úgy tegyünk, mintha mi sem történt volna. Ezek nagyon súlyos fejlemények, amelyekre valamilyen módon válaszolni kell

– szögezte le. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem enged a nyomásgyakorlásnak sem Ukrajna, sem az uniós intézmények részéről. Mindaddig, amíg a Barátság kőolajvezetéken nem indul újra a szállítás, nem járul hozzá Ukrajnának kedvező döntésekhez.

Bóka János kitért arra is, hogy a tanácsülés az orosz-ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján zajlik, amelyről egyperces néma felállással emlékeznek meg. Mint mondta, ez intő jel az Európai Unió és tagállamai számára, hogy az eddigieknél intenzívebben kell dolgozni a békéért, és támogatni kell azokat a kezdeményezéseket, amelyek valós eséllyel vezethetnek sikerre.

Jelenleg egy ilyen kezdeményezés van az asztalon, ez pedig Donald Trump amerikai elnök békekezdeményezése, amit Magyarország teljes mértékben és feltételek nélkül támogat

– jelentette ki Bóka János.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

