Nincs Barátság, keményebb eszközök is jöhetnek

A magyar és a szlovák vezetés a zsarolásra az Ukrajnába irányuló dízelszállítmányok leállításával válaszolt.

Hortay Olivér
2026. 02. 23. 5:38
Fotó: Németh András Péter
Volodimir Zelenszkij átlépte a Rubicont. Ugyan az elmúlt években az ukrán vezetés számos alkalommal lebegtette a Barátság kőolajvezeték végleges leállítását, ám egészen február elejéig csak átmenetileg akadályozta a szállításokat. A fenyegetések egy része megmaradt a szavak szintjén, az adminisztratív korlátokat meg lehetett kerülni, a fizikai támadások utáni helyreállítás pedig mindössze napokat vett igénybe. A józan megfontolások és a felek érdekei eddig mindig képesek voltak felülkerekedni a politikai csörtéken. Oroszország értékesíthette olaját, a magyar és a szlovák finomító megfelelő ellátási viszonyok mellett működhetett, Ukrajna pedig – a tranzitbevételek mellett – üzemanyaghoz juthatott az érintett létesítményekből.

Február 6-án azonban Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy egy orosz támadást követő helyreállítás után tartósan szabotálja a vezeték újraindulását, amivel a régió egészének ellátását veszélybe sodorta.

A Barátság Magyarország és Szlovákia fő ellátási útvonala: olajimportjuk több mint kétharmadát biztosítja. Az egyetlen alternatívát jelentő Adria vezeték kiegészítésnek épült: a kapacitása nem elegendő, hogy tartósan és megbízhatóan kielégítse a két ország igényeit. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a százhalombattai és a pozsonyi finomító megfelelő termékkihozatalához adott arányú orosz nyersolajat kell biztosítani. 

A Barátság kiesése tehát súlyos kihívás elé állítja hazánkat. A Századvég egy korábbi becslése alapján az útvonal és az orosz olaj tartós kiesése – állami beavatkozások nélkül – drasztikus áremelkedést idézne elő: a benzin új egyensúlyi árszintje literenként 1026 forintra, a gázolajé pedig 1051 forintra növekedne. 

Az ukrán elnök lépése mögötti motiváció világos. Az üzemanyagárak elszabadulása katasztrofális gazdasági és társadalmi következményekkel járna, ami növelné a társadalmi elégedetlenséget és így az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban megengedőbb kihívó, a Tisza Párt választási esélyeit is. Csakhogy a Barátság vezeték elzárása jogszerűtlen, ami újabb konfliktust nyit. 

Az EU és Ukrajna közötti viszonyrendszert ugyanis a társulási megállapodás szabályozza, amelyben feketén-fehéren szerepel, hogy a felek nem veszélyeztethetik egymás energiabiztonságát. Azzal, hogy Zelenszkij a magyar és a szlovák olajellátás domináns lábát kirúgta, nyilvánvalóan megsértette az egyezményt.

Az ilyen esetekben Brüsszelnek egyeztetési fórumot kellene összehívnia a helyzet elrendezésére, vagy, ha az meghiúsul, bíróságon képviselnie az érintett uniós tagállamok érdekeit. Ameddig az ügy nem rendeződik, Ukrajna minden integrációs folyamatát be kellene fagyasztani. Miután azonban Magyarország és Szlovákia jelezte, hogy Ukrajna szabotálja a Barátság újraindítását, az Európai Bizottság megpróbálta elkenni az ügyet. A szóvivőjük jelezte, hogy nyomon követik az eseményeket, de a fórumot nem tartják indokoltnak összehívni, mert a két tagállam ellátása nincs veszélyben: stratégiai olajtartalékaik fedezetet nyújtanak a potenciális zavarokra. 

Brüsszel tehát a veszélyhelyzetekre fenntartott készletek rendelkezésre állásával indokolta, hogy nincs veszélyhelyzet.

Az ukrán és a brüsszeli konfliktussal párhuzamosan egy harmadik front is kialakult. A Barátság leállása miatt ugyanis az ellátásért felelős Mol elkezdte megszervezni, hogy nagyobb volument szerezhessen be az Adria vezetéken keresztül. A finomítók optimális bekeverési arányainak biztosításához ezek részben orosz eredetű szállítmányokat jelentenének. A magyar olajvállalatnak – dacára az orosz cégeket célzó amerikai és az orosz energiahordozókra vonatkozó brüsszeli szankcióknak – ehhez minden joga megvan.

Donald Trump tavaly novemberben teljes körű mentességet adott Orbán Viktornak az USA által bevezetett büntetőintézkedések alól (azokat Marco Rubio amerikai külügyminiszter néhány napja megerősítette). 

Az olajembargót tartalmazó hatodik uniós szankciós csomag elfogadásakor pedig a magyar miniszterelnök nemcsak a vezetékes beszerzésekre harcolt ki kivételt, de az azokat helyettesítő csatornákra is. A horvát vezetés azonban ennek ellenére jelezte, hogy nem fogja átengedni az orosz szállítmányokat az Adria vezetéken.

A három támadás között egyértelmű összefüggés azonosítható. A brüsszeli közreműködés magyarázata, hogy Ursula von der Leyen maga is elmondta, a három prioritása: Ukrajna gyorsított EU-csatlakozása, az ország felfegyverzése és az orosz energia uniós tilalma. A bizottság elnöke tehát – az ukrán vezetéshez hasonlóan – akadályt lát a jelenlegi magyar kormányban, és (ahogyan azt szintén világossá tette) érdekelt annak leváltásában. Horvátország pedig régóta dolgozik a Barátságon történő beszerzések megszüntetésén, mert ha ezt sikerülne elérnie, Magyarország és Szlovákia teljesen kiszolgáltatottá válna az Adria vezetéknek, azaz a horvát fél akkora szállítási díjakat számolhatna fel, amekkorákat csak akar.

Egyre több jel mutat arra, hogy 

a magyar energiaellátás elleni támadás összehangoltan történt. A botrány kirobbanása előtti hétvégén tartott müncheni biztonsági konferencián az orosz energia kivezetését programjába foglaló Tisza Párt vezetője, Magyar Péter személyesen is egyeztetett a horvát kormányfővel, valamint a német kancellárral.

Mindketten szoros kapcsolatban állnak Ursula von der Leyennel és Zelenszkij elnökkel, akik szintén részt vettek a konferencián. Sokatmondó továbbá, hogy az érintett uniós politikusok mind annak a német Manfred Weber vezette Európai Néppártnak a tagjai, amely az ukrán vezetés minden követelését kritika nélkül átveszi.

A magyar és a szlovák vezetés felvette a kesztyűt: a zsarolásra az Ukrajnába irányuló dízelszállítmányok koordinált és azonnali leállításával válaszolt. Arra az esetre pedig, ha az ukrán vezetés továbbra is akadályozná a Barátság vezeték újraindulását, utaltak az áram- és gázexport korlátozásának lehetőségére is.

Az új szállítmányok beérkezéséig a két ország a stratégiai tartalékok felszabadításával tart ellen az árrobbanásnak, és a jogsérelmeket sem hagyja annyiban: mind a társulási megállapodás, mind a horvát fél akadékoskodása miatt eljárást indított, amelyekre a bizottság már kénytelen volt reagálni.

Azt, hogy a vita meddig fajulhat, nehéz előre jelezni. A Barátság vezeték alkalmas a szállítások újraindítására, így az ukrán vezetés bármikor feloldhatná a konfliktust. 

Ha azonban nem így tesz, a magyar és a szlovák fél is egyre keményebb eszközökhöz nyúlhat. Ilyen eszköz az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hadikölcsön, valamint a huszadik szankciós csomag blokkolása.

A horvát és a brüsszeli vezetés pedig csak egyre súlyosabb szabálysértésekkel emelheti a téteket, mert a jog és az igazság Magyarország oldalán áll.

A szerző a Századvég üzletág-igazgatója és kutatóintézeti igazgatója

