Megrázó részletek derültek ki a játszótéri gyilkosságról

Új információk láttak napvilágot a napokban, Szekszárdon történt brutális bűncselekményről. Kiderült, hogy a kegyetlen támadás előtt meztelenre vetkőztették a játszótéri gyilkosság áldozatát.

2026. 03. 15. 15:22
Korábban még Székesfehérváron élt a családjával, feleségével és négy gyerekével az a férfi, akit a héten Szekszárdon megöltek. A játszótéri gyilkosság áldozatának élete az elmúlt években fokozatosan széthullott. Amikor Szekszárdra került, régóta komoly alkoholproblémákkal küzdött. Bár többször próbált változtatni, az ivásról nem tudott lemondani, hiába kért segítséget. Körülbelül másfél éve szakadt el végleg a családjától. Attól kezdve egyre kilátástalanabb körülmények között élt. A környezetében élők szerint a tragédia előtti időszakban már teljesen leépült, magára maradt a problémáival – írta meg az Origo.

Bűnügyi technikus a szekszárdi játszóteres gyilkosság helyszínén
Bűnügyi technikus a szekszárdi játszóteres gyilkosság helyszínén (Fotó: Police.hu)

 

Levetkőztették, mielőtt halálra verték a gyilkosság áldozatát

Egyre több megrázó részletet ismerhetünk meg arról, mi történt a szekszárdi áldozattal. A Tolna Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfire többször rátámadtak a gyilkosai. Ököllel ütötték-verték, meg is rugdosták, sőt, még meg is alázták azzal, hogy brutális tettük előtt a ruháit is levették róla.

A férfi súlyosan megsérült, ömlött belőle a vér. 

Támadói – akik gyakorlatilag agyonverték – ekkor magára hagyták. Feltételezhető, hogy még hosszú ideig életben volt, mielőtt meghalt, és nagyon sokat szenvedett. Szakértők szerint csak órákkal a támadás után állhatott be nála a halál. 

Ahogy arról a Magyar Nemzeten is olvashatott már,

az áldozat holttestére egy fiatal férfi bukkant rá a szekszárdi Csokonai utcai játszótéren.

A helyi nyomozók azonnal munkához láttak. Több tanút is kihallgattak, és hamar leszűkítették a gyanúsítottak körét két emberre. 

Március 14-én csaptak le a 16 éves kamaszra és a 45 éves férfire a rendőrök. Bevitték őket a kapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki a bűntársakat a játszótéri gyilkossággal kapcsolatban. Az idősebb elkövető egy helyi újságírónak interjút adott. Ebből kiderül, tisztában van vele, hogy különösen kegyetlen tette miatt akár évekig tartó fegyházbüntetést is kaphat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

