Orbán Viktor: A mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni

„Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse: a mi fiaink nem Ukrajnáért halnak meg, hanem Magyarországért élnek” – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth téren tartott március 15-i állami ünnepségen. A miniszterelnök elmondta, Magyarország nem akar olyan jövőt, amelyben a magyar fiatalok idegen háborúkban harcolnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 15:47
Fotó: Polyák Attila
Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni – jelentette ki a miniszterelnök az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepségen vasárnap, a budapesti Kossuth téren.

Orbán Viktor azt mondta: 

háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben, csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert, az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől, csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel.

„De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el” – fogalmazott.

A március 15-i ünnepségen és a Békemeneten hatalmas tömeg gyűlt össze, a Kossuth tér teljesen megtelt az ünneplőkkel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

