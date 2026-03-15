Orbán Viktor: A mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni

Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni – jelentette ki a miniszterelnök az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett állami ünnepségen vasárnap, a budapesti Kossuth téren.

Orbán Viktor azt mondta:

háborúban nem számít, hogy ki vagy, mire jutottál, miben vagy jó, mit akarsz elérni az életben, csak az számít, jól fogod-e a gépfegyvert, az számít, hogyan futsz az ellenség után vagy elől, csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel.

„De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek. Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el” – fogalmazott.

A március 15-i ünnepségen és a Békemeneten hatalmas tömeg gyűlt össze, a Kossuth tér teljesen megtelt az ünneplőkkel.